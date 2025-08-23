B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru înșelăciune. Cum a păcălit zeci de oameni și o companie străină. Prejudiciul sare de 400.000 de lei

Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru înșelăciune. Cum a păcălit zeci de oameni și o companie străină. Prejudiciul sare de 400.000 de lei

Traian Avarvarei
23 aug. 2025, 20:57
Patroană de agenție de turism din Constanța, cercetată pentru înșelăciune. Cum a păcălit zeci de oameni și o companie străină. Prejudiciul sare de 400.000 de lei
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

O femeie de 46 de ani, patroană a unei agenții de turism din Constanța, e cercetată pentru înșelăciune, după ce ar fi păcălit 22 de persoane și o companie străină. Prejudiciul e de aproape 410.000 de lei.

Cum și-a păcălit femeia victimele

Potrivit polițiștilor constănțeni, în perioada 2023-2024, un număr de 22 de clienți i-au plătit femeii bani pentru excursii, dar ea n-a mai cumpărat efectiv pachetele turistice destinate lor și nici nu le-a mai dat banii înapoi. Prejudiciul a fost calculat la circa 194.000 de lei.

De asemenea, în 2023, femeia a cumpărat de la o agenție de turism din străinătate pachete turistice pentru turiștii români. Numai că ulterior și-a însușit banii, circa 215.000 lei, în loc să-i dea mai departe companiei străine.

Polițiștii au făcut trei percheziții, la locuința femeii și la punctele de lucru ale agenției de turism. Ei au ridicat de acolo două telefoane mobile și un laptop, care urmează să fie analizate pentru a se găsi probe. De asemenea, anchetatorii verifică dacă sunt și alte victime.

