Patru bărbați, reținuți după ce au păcălit un bătrân de 89 de ani. Metoda prin care i-au furat 52.000 de lei

Selen Osmanoglu
29 ian. 2026, 15:14
Cuprins
  1. Modul în care au păcălit bătrânul
  2. Bunurile sustrase și prejudiciul
  3. Măsurile luate de autorități

Patru bărbați, cu vârste între 19 și 41 de ani, au fost identificați și reținuți de polițiști după ce, în octombrie 2025, au intrat în locuința unui bătrân de 89 de ani din Cluj Napoca și i-au sustras bani și bunuri în valoare de 52.000 de lei, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Cluj. Prejudiciul a fost recuperat integral la începutul acestei săptămâni, iar cei patru suspecți se află acum în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Modul în care au păcălit bătrânul

Conform polițiștilor, doi dintre bărbați au intrat în locuința victimei sub pretextul unei situații inventate, susținând că trebuie să verifice podul casei pentru un porumbel blocat. Această explicație a indus bătrânul în eroare, profitându-se de vârsta înaintată a acestuia, scrie Adevărul.

În același timp, ceilalți doi complici au rămas în zonă pentru a asigura supravegherea și sprijinul logistic, astfel încât fapta să fie realizată fără a fi descoperiți.

Surse judiciare precizează că bătrânul a fost convins să permită accesul în casă, fără să bănuiască că avea de-a face cu o operațiune criminală planificată.

Bunurile sustrase și prejudiciul

În urma acțiunii, suspecții au furat 40.000 de lei și bijuterii din aur, aparținând unei femei care nu se afla acasă în acel moment. Valoarea totală a prejudiciului a fost estimată la 52.000 de lei.

După identificarea celor patru bărbați, polițiștii au reușit recuperarea integrală a banilor și bunurilor. Acțiunea a fost realizată cu sprijinul procurorului de caz și în colaborare cu polițiștii din cadrul IPJ Mureș.

Măsurile luate de autorități

Cei patru suspecți, domiciliați în județele Cluj și Mureș, au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind ulterior introduși într-un Centru de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca procurorii să dispună măsurile legale care se impun.

IPJ Cluj a transmis că ancheta a fost complexă și a necesitat coordonarea între mai multe structuri, ceea ce a permis recuperarea prejudiciului și tragerea la răspundere a autorilor în timp scurt.

