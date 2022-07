Paul Anghel (ANPC): Blue Air a fost amendată pentru abateri repetate / Despre acuzația că a cerut voalat șpagă, vorbind despre ceasuri: Am sancționat toți marii retaileri. Ar fi trebuit să am o colecție impresionantă de ceasuri (VIDEO)

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) săptămâna trecută, Blue Air Aviation SA cu două milioane de euro.

Luni, preşedintele ANPC, Horia Constantinescu, că se pregăteşte să iasă de pe piață şi blochează primirea procesului verbal privind amenda şi obligaţia de a da consumatorilor banii înapoi.

De cealaltă parte, Blue Air de „tentativă de abuz în serviciu” și a susținut că Horia Constantinescu și Paul Anghel, directorul general al ANPC, au cerut voalat șpagă. Compania a mai transmis că i s-au făcut „solicitări formale” pentru a oferi date despre Wizz Air, Ryanair sau Tarom, dar a refuzat să le furnizeze.

Luni seară, Paul Anghel a declarat, pentru B1 TV, că Blue Air a fost amendată pentru abateri repetate de la legislația națională, inclusiv pentru faptul că a anulat numeroase curse fără să le returneze oamenilor contravaloarea biletelor și compensațiile bănești aferente, așa cum prevede regulamenntul european.

Cât despre acuzația că a cerut voalat șpagă, vorbind despre ceasurile care-i plac, Anghel a susținut că ANPC a amendat de-a lungul timpului toți marii retaileri din România și dacă ar fi fost să ceară mită, acum era plin de ceasuri.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir pe B1 TV.

Anghel (ANPC): Blue Air a avut fel de fel de abateri de la legislația în domeniul protecției consumatorilor

Întrebat dacă Blue Air e singura companie sancționată de ANPC, Anghel a răspuns: „Nu e singura companie, am sancționat absolut toate abaterile companiilor la adresa comsumatorilor persoane fizice, fie că vorbim de TAROM, companie națională, fie că vorbim de alte companii dar, în pricinpal, vorbim de companiile care au personalitate juridică și reprezentare pe teritoriul României, că nu poți să sancționezi o companie care nu are personalitate juridică pe teritoriul României. În cazul acestora, am făcut o cerere de luare de măsuri către Comisia Europeană pentru a lua măsurile necesare”.

„De doi ani această companie (Blue Air) a avut fel de fel de abateri de la legislația națională în domeniul protecției consumatorilor vizavi de consumatorii turiști. (…)

Abaterile constatate azi sunt repetate: aeroporturile sunt pline de curse anulate, de consumatori care-și cer drepturile. Pe lângă biletul de avion pe care l-au plătit efectv, au dreptul la niște compensații bănești, confrom Regulamentului European 261.

Nu numai că nu au returnat sumele pentru bilete, dar n-au dat nici compensațiile, spunând că banii au fost cheltuiți și n-au de unde să-i dea”, a declarat Paul Anghel, pentru B1 TV.

El a mai precizat că din vara trecută până acum, deci în decurs de un an, 11.189 de curse Blue Air au fost anulate, 173.000 de oameni find afectați.

Cum răspunde Paul Anghel (ANPC) acuzației că a cerut voalat șpagă

Despre acuzația celor de la Blue Air că ar fi cerut voalat șpagă, vorbind despre ceasurile care-i plac, Anghel a răspuns: „Nu-mi plac, nu port ceasuri, nici altfel de bijuterii, nici măcar verigheta nu o port. N-aș fi avut cum să am un asemenea dialog cu dânșii fiind prima și ultima dată când am dialogat cu acest om. De-a lungul timpului, am sancționat absolut toți operatorii economici mari din retail. Ar fi trebuit să am o colecție impresionantă de ceasuri pe care eram obligat s-o trec în declarația de avere. Pot să mă supun oricăror rigori ale legislației sau instituții care vor să cerceteze”.

Anghel a mai spus că a discutat cu Horia Constantinescu, președintele ANPC, și au stabilit amândoi să dea în judecată Blue Air pentru denigrarea imaginii personale și defăimare.

El a mai precizat că cei de la Blue Air la finalul fiecărui control al ANPC amenințau cu judecata.

Reprezentanții companiei aeriene nu au putut fi contactați în timpul emisiunii pentru un punct de vedere.