Un bărbat din județul Bihor a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare după ce câinele unui vecin și i-a abandonat cadavrul pe malul unui râu. Hotărârea aparține Curții de Apel Oradea și e definitivă. Individul a fost deja încarcerat la Penitenciarul Oradea.

Bărbatul a recunoscut că a ucis câinele

Bărbatul e din satul Poienii de Jos, comuna Bunteşti, și a comis fapta pe 20 iulie 2025, câinele fiind găsit o zi mai târziu, pe malul Crișului Pietros.

El a stat o vreme în arestul preventiv, fiind trimis în judecată pentru uciderea cu intenție, fără drept, a unui animal, infracțiune pedepsită cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Individul și-a recunoscut fapta și a cerut judecarea cauzei în procedură simplificată, opțiune care l-a avantajat, întrucât aceasta presupune reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, explică

Individul are antecedente

Totuși, el a primit o condamnare totală de trei ani cu executare și o amendă penală de 2.400 de lei deoarece i s-a adăugat o pedeapsă de 1 an și 6 luni de închisoare, aplicată în 2022 pentru refuzul recoltării de probe biologice, pedeapsă care fusese suspendată sub supraveghere, cu condiția să nu mai comită alte infracțiuni.

Individul a avut în trecut condamnări pentru furt, distrugere și pentru refuzul de a se supune recoltării probelor biologice, după ce a fost prins băut la volan. Mai mult, fosta lui soție şi chiar părinţii lui obţinuseră în ultimii ani repetate ordine de protecție împotriva lui, după ce i-a agresat fizic și i-a amenințat cu moartea.

Proprietarul câinelui nu a fost trimis în judecată deoarece nu s-au găsit suficiente probe că el a instigat la comiterea faptei.