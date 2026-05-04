CRBL este din nou în centrul atenției după ce a postat un mesaj dur pe rețelele de socializare.

CRBL este din nou în centrul atenției. Ce anunț a făcut?

Povestea de dragoste dintre cei doi pare mai solidă ca niciodată, deși au format unul dintre cele mai controversate cupluri din cauza diferenței de vârstă.

cu o postare care seamănă cu o poezie, explicând că, în ciuda faptului că au crescut în epoci diferite, conexiunea lor rămâne neschimbată.

Mesajul a fost privit ca un răspuns pentru cei care l-au acuzat de infidelitate la începutul relației, zvon care a fost demontat rapid.

CRBL a dorit să clarifice faptul că sentimentele lor sunt mai presus de gura lumii prin câteva versuri sugestive:

„Am crescut pe vinil, ea pe live-uri de Insta, Dar când ne privim, dispare vârsta. Toți devin experți când simt că n-au ce noi simțim, N-au trăit, nu vor trăi, nu trăiesc ce noi trăim”, a postat pe Instagram.

Cum a evoluat relația lor

Deși sunt mult mai discreți decât înainte și nu mai publică imagini din căminul lor atât de des, relația lor a evoluat cu pași mici, dar siguri.

Olga Guțanu a povestit anterior că artistul a avut nevoie de o perioadă de acomodare și vindecare după separarea de fosta soție, chiar dacă ruptura reală se produsese cu mult timp înainte de anunțul oficial. Cei doi s-au mutat împreună după aproximativ 9 sau 10 luni de relație, demonstrând că planurile lor sunt serioase.

Modelul Olga Guțanu a detaliat modul în care a început conviețuirea lor și cum a gestionat artistul perioada de după divorț:

„M-am gândit că are nevoie de mai mult timp de vindecare, neștiind ce a fost în spate, neștiind povestea lor. Mi-a explicat el. Am înțeles că, de fapt, ruptura nu a fost când s-a anunțat divorțul în mediul online, ci se întâmplase cu mai mult timp în urmă. El a avut timp să se vindece. Cred că 2 sau 3 luni, cam așa! Nu a avut ce să îmi dea de gândit. Ne-am mutat după 9 sau 10 luni. Nu stăm de mult timp împreună, cred că avem 3 luni!”, a declarat Olga Guțanu.

De ce rămâne acest cuplu sub lupă acum că CRBL este din nou în centrul atenției?

Artistul s-a simțit mai liber ca niciodată după divorț și nu a ezitat să își asume relația cu Olga, chiar dacă fanii au fost inițial șocați de noua sa alegere. În ciuda criticilor constante referitoare la anii care îi despart, cei doi par să se înțeleagă de minune.