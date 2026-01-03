B1 Inregistrari!
Pene de curent în peste 220 de localități din țară. Care sunt județele cele mai afectate de vremea extremă

Pene de curent în peste 220 de localități din țară. Care sunt județele cele mai afectate de vremea extremă

Iulia Petcu
03 ian. 2026, 16:05
Cuprins
  1. Cât de extins este impactul penelor de curent
  2. Care sunt județele cele mai afectate
  3. Ce măsuri au fost luate pentru remedierea avariilor provocate de viscol

Viscolul puternic din ultimele ore a provocat probleme majore în alimentarea cu energie electrică la nivel național, afectând zeci de mii de consumatori. Datele furnizate de Distribuţie Energie Electrică România indică un impact semnificativ, concentrat în special în mai multe județe din centrul și vestul țării.

Cât de extins este impactul penelor de curent

La nivel național, peste 220 de localități se confruntă cu întreruperi de energie electrică, ca urmare a condițiilor meteo extreme generate de viscolul intens. Bilanțul publicat sâmbătă arată că nu mai puțin de 79.920 de utilizatori nu sunt alimentați cu energie electrică, situația fiind monitorizată de operatorii de distribuție.

Problemele au apărut după ce 1.1212 posturi de transformare și de alimentare au rămas fără tensiune, din cauza avariilor produse de vântul puternic și depunerile de gheață. Datele au fost făcute publice de Distribuție Energie Electrică România, reflectând amploarea fenomenului înregistrat într-un timp relativ scurt.

Care sunt județele cele mai afectate

Cele mai serioase dificultăți sunt semnalate în județul Alba, unde 42.267 de utilizatori din 68 de localități au rămas fără curent electric. În această zonă, viscolul a provocat avarii la 608 posturi de transformare, ceea ce a dus la întreruperi extinse.

Situații similare se regăsesc și în județul Mureș, unde 11.984 de consumatori din 60 de localități sunt afectați de lipsa energiei electrice. În județul Bihor, nouă localități au rămas fără curent, fiind afectați 6.215 utilizatori, relatează Hotnews. De asemnea, în Sibiu sunt raportați 5.756 de consumatori fără energie, din 20 de localități.

Ce măsuri au fost luate pentru remedierea avariilor provocate de viscol

Echipele de intervenție ale Distribuției Energie Electrică România au acționat pe parcursul nopții pentru remedierea avariilor produse de vremea extremă. Potrivit operatorului, lucrările continuă și în prezent, scopul principal fiind limitarea efectelor și restabilirea alimentării în cel mai scurt timp posibil.

Intervențiile sunt îngreunate de condițiile meteo severe, însă echipele de teren încearcă să prioritizeze zonele cu cel mai mare număr de utilizatori afectați. Autoritățile și distribuitorii de energie urmăresc evoluția vremii și adaptarea intervențiilor în funcție de accesibilitatea zonelor afectate.

