Vremea în România, 3 ianuarie 2026. Viscol la munte și vânt puternic în toată țara

Vremea în România, 3 ianuarie 2026. Viscol la munte și vânt puternic în toată țara

03 ian. 2026, 10:47
Vremea în România, 3 ianuarie 2026. Viscol la munte și vânt puternic în toată țara
Cuprins
  1. Viscol sever și rafale de peste 120 km/h la munte
  2. Temperaturi ridicate și vânt în zonele joase
  3. Precipitații mixte în Transilvania și Moldova
  4. Cum va fi vremea în Capitală
  5. Situația din vestul țării și Crișana

Prima sâmbătă a anului 2026 aduce fenomene meteorologice severe, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) menținând sub alertă de viscol majoritatea masivelor montane. În timp ce valorile termice rămân neobișnuit de ridicate pentru această perioadă în zonele joase, instabilitatea atmosferică este accentuată de un sistem de presiune ce traversează teritoriul României.

Viscol sever și rafale de peste 120 km/h la munte

La munte, iarna se manifestă cu o forță extremă, fiind în vigoare avertizări de Cod Portocaliu pentru altitudinile mari din Carpații Meridionali și Orientali. Vântul suflă cu rafale ce depășesc 110-120 km/h, viscolind puternic ninsoarea și reducând vizibilitatea spre zero, transmite ANM. Transportul pe cablu este suspendat în majoritatea stațiunilor montane din cauza forței vântului, iar turiștii sunt sfătuiți să evite traseele de creastă.

Temperaturi ridicate și vânt în zonele joase

În regiunile extracarpatice, procesul de încălzire început ieri continuă, maximele atingând valori de 9-11 grade Celsius în sudul Munteniei și în Dobrogea. Totuși, confortul termic este scăzut din cauza vântului care prezintă intensificări locale și în zonele de câmpie, cu viteze de 45-55 km/h. Cerul rămâne variabil, cu perioade lungi de însorit în sud, în timp ce în nordul țării norii sunt mai persistenți.

Precipitații mixte în Transilvania și Moldova

În centrul și nord-estul țării, vremea este închisă, iar precipitațiile sunt variate, trecând de la ploaie la lapoviță și ninsoare pe măsură ce altitudinea crește. În Transilvania și Moldova, temperaturile maxime se opresc la 4-6 grade Celsius, iar umezeala accentuată favorizează apariția ceții în primele ore ale zilei. Local, în nordul Moldovei, vântul accentuează senzația de frig, chiar dacă termometrele indică valori pozitive.

Cum va fi vremea în Capitală

Bucureștiul beneficiază de o zi cu aspect primăvăratic sub aspect termic, cu o maximă ce urcă până la 10 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros, însă vântul va avea unele intensificări temporare, suflând cu rafale de până la 40 km/h. Noaptea va aduce o scădere a temperaturii spre 1-2 grade Celsius, însă riscul de precipitații rămâne scăzut pe tot parcursul intervalului.

Situația din vestul țării și Crișana

În Banat și Crișana, influența maselor de aer umed aduce un cer mai mult acoperit și ploi locale pe parcursul după-amiezii. Maximele termice se stabilizează în jurul valorii de 7 grade Celsius, iar vântul suflă moderat. Există riscul ca, odată cu lăsarea serii, pe fondul scăderii temperaturilor, ploile să se transforme treptat în lapoviță, creând condiții pentru formarea poleiului pe drumurile secundare.

