Pensiile speciale, la vot în Plen. Cristian Seidler (USR): Coaliția PSD-PNL nu are majoritate pentru a trece această lege. Nu au numărul de voturi pentru a trece o lege organică. S-a amânat fără să se anunțe măcar acest lucru (VIDEO)

Deputații votează, luni, forma finală a legii pensiilor speciale, după ce comisiile de specialitate au pus proiectul în acord cu decizia Curţii Constituţionale.

Cristian Seideler (USR) a avut o intervenție în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, unde a spus că PSD-PNL nu are majoritatea pentru a trece acest proiect de lege.

„Sunt chiar acum în Plenul României și o să vă spun că, deși trebuia să votăm chiar acum, nu votăm pentră că coaliția a constat că nu are majoritate pentru a trece acest proiect de lege.

Coaliția nu are majoritate pentru legi organice și se amână până se dau niște telefoane, până când se mai aduce un deputat de la PNL sau PSD la vot, pentru că UDMR nu va vota această lege în această formă. Se pare că s-au răzgândit în ultima clipă și cei de la AUR, noi cu siguranță, cei de la USR, nu vom vota această lege și fiind o lege organică, are nevoie de jumătate plus unu din numărul membrilor Camerei Deputaților. Încă o dată vă spun, cei de la PSD, PNL și minorități nu au suficienți oameni în sală ca să se asigure că această lege ar trece la vot. Dar și dacă ar trece, până la urmă o să și-i strângă cumva, mai așteptăm până vin, de unde vin dânșii.

Nu sunt niciun fel de discuții, pur și simplu s-a amânat fără să se anunțe măcar acest lucru, pentru că, încă o dată, nu au numărul de voturi pentru a trece o lege organică, dar până la urmă vor avea, pentru că își vor strânge câțiva parlamentari și după ce o vor trece, știți ce se va întâmpla?

Aproape nimic, pentru că astăzi avem 200.000 de pensionari speciali în România și după ce va intra în vigoare această lege vom avea 200.000 de pensionari speciali în România. Nici peste 40 de ani, când această lege va intra în deplinătatea ei în vigoare, nu vor fi eliminate pensiile speciale. Și peste 40 de ani vom avea oameni care se pensionează cu ani mai repede decât toți ceilalți pensionari obișnuiți, și peste 40 de ani, unora li se va calcula pensia preferențial ca să fie mai mare.

Nici peste 40 de ani nu scăpăm de pensii speciale cu această lege, care are un impact bugetar penibil de mic.”