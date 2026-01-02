Începând cu 1 ianuarie, regulile de pensionare pentru femeile din România se schimbă semnificativ, odată cu aplicarea noii legi a pensiilor. Modificarea vizează atât vârsta standard, cât și stagiul de cotizare, dar introduc și mecanisme care recompensează cariere lungi.

Cum se modifică vârsta de pensionare pentru femei din 2026

a pensiilor stabilește un calendar gradual de creștere a vârstei de pensionare pentru femei, parte a unei reforme menite să reducă diferențele față de bărbați. În anul 2026, vârsta standard de pensionare crește de la 62 de ani și 6 luni, ajungând la 62 de ani și 8 luni în ianuarie 2027.

Această evoluție este corelată cu majorarea stagiului complet de cotizare, care urcă de la 33 de ani și 3 luni la 33 de ani și 8 luni. Stagiul minim de cotizare rămâne neschimbat, fiind menținut la 15 ani, conform prevederilor în vigoare.

Ce beneficii aduce noua lege pentru femeile cu cariere îndelungate

Un element nou introdus de legislație îl reprezintă punctele de stabilitate, acordate persoanelor care au contribuit mai mult de 25 de ani la sistemul public. Femeile care depășesc stagiul complet de cotizare primesc puncte suplimentare, în funcție de anii lucrați peste pragul stabilit.

Pentru o vechime cuprinsă între 25 și 30 de ani se acordă 0.50 punct5e pe an, iar pentru intervalul 30-35 de ani punctajul crește la 0,75 pe an. În cazul persoanelor care au lucrat peste 35 de ani, recompensa ajunge la un punct pentru fiecare an suplimentar, influențând direct cuantumul final al penisei.

Când va fi egalizată vârsta de pensionare cu cea a bărbaților

Potrivit noii legi, până în ianuarie 2035, vârsta standard de pensionare pentru femei va ajunge la 65 de ani, egală cu cea a bărbaților. În același timp, stagiul complet de cotizare va fi stabilit la 35 de ani, în timp ce stagiul minim va rămâne 15 ani, relatează Capital.

După finalizarea acestui calendar, vârsta de pensionare și stagiile de cotizare vor fi ajustate periodic, în funcție de evoluția speranței de viață. „Începând cu data finalizării eşalonării prevăzute în anexa nr. 5, stagiul minim de cotizare contributiv, stagiul complet de cotizare contributiv şi vârsta standard de pensionare, prevăzute de prezenta lege, sunt majorate în funcţie de evoluţia speranţei de viaţă din România, la un interval de maximum 3 ani”, se arată în actul normativ.

Ce rol joacă speranța de viață în noile reguli de pensionare

Datele oficiale indică o speranță de viață medie în România de aproximativ 76-77 de ani, cu diferențe notabile între femei și bărbați. În timp ce femeile au o speranță medie de circa 80 de ani, bărbații se situează în jurul valorii de 72-73 de ani, sub media Uniunii Europene.

Chiar dacă speranța totală de viață a crescut, specialiștii atrag atenția asupra speranței de viață sănătoase, care rămâne mai redusă. Acest aspect influențează perioada efectivă în care o persoană poate desfășura activitate profesională fără limitări medicale.

În ce condiții poate fi redusă vârsta de pensionare pentru mame

Legea include și prevederi favorabile femeilor care au crescut copii, permițând reducerea vârstei de pensionare cu șase luni pentru fiecare copil crescut până la 16 ani. Astfel, două copii pot reduce vârsta cu un an, patru copii cu doi ani, iar șase copii cu trei ani.

Această facilitate se aplică doar în situația în care copiii au fost efectiv întreținuți până la vârsta prevăzută de lege. În paralel, anticipată poate fi accesată cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, dacă stagiul depășește cu cinci ani nivelul complet.