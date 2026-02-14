Mecanismul de coasigurare a fost schimbat anul trecut, de guvern, sub pretextul economiilor la buget. Astfel, mii de români, din categoriile vulnerabile, au pierdut accesul la .

Mecanismul de coasigurare a fost modificat

Noille politici de promovate de Alexandru Rogobete nu mai sunt centrate pe nevoile pacienților, ci pe atragerea unor sume cât mai mari la buget. Sume care sunt cheltuite într-o totală lipsă de transparență de ministerul pe care îl conduce și de . În această politică se înscriu reducerea indemnizațiilor de concediu medicale, taxarea cu CASS a pensionarilor, veteranilor de război și a mamelor în concediu de creștere.

Tot pentru a face rost de bani, ministrul Sănătății a modificat mecanismul de coasigurare de care beneficiau , Drept consecință, confruntați cu probleme financiare din cauza măsurilor de austeritate, numeroși români vor renunța la consultații medicale și tratamente. Ceea ce va avea consecințe devastatoare pentru sănătatea populației.

Începând din vara trecută, persoanele vulnerabile sunt obligate să plătească pentru a beneficia de servicii medicale. Accesul la sănătate este condiționat, astfel de plata unor contribuții anuale. Astfel, cel care vrea să ia o persoană în întreținere, în scopul asigurării la sănătate, trebuie să achite o sumă calculată în funcție de salariul minim brut pe țară și să depună declarația unică.

Este vorba despre 2.430 de lei, o sumă prohibitivă pentru milioane de angajați români, plătiți cu salariul minim pe economie și bonuri de masă.

Noile reguli pentru coasigurarea la sănătate

Mecanismul de coasigurare impus de Rogobete prevede că persoanele care vor să ia în întreținere, pentru asigurarea la sănătate, soțul/soție sau un părinte fără venituri proprii trebuie să plătească o contribuție anuală. Valoarea acesteia reprezintă 10% (cota CASS) aplicată la valoarea a șase salarii minime brute pe țară. Suma se plătește indiferent de tipul veniturilor obținute de persoana care ia în întreținere.

În 2026, așa cum arătam mai sus, suma de plată se ridică la 2.430 de lei și poate fi achitată în două rate.

25% din sumă se plătește la data depunerii declarației unice;

75% din sumă până cel târziu la 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-a exercitat opțiunea.

Trebuie spus că acești bani vor trebui plătiți în fiecare an deoarece coasigurarea nu este valabilă decât pentru 12 luni de la data depunerii declarației. Dacă nu se depune o nouă declarație pentru perioada următoare, calitatea de asigurat încetează automat după trecerea celor 12 luni.

Cum funcționează mecanismul de coasigurare

Pot plăti pentru mecanismul de coasigurare, persoanele care obțin venituri pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate. În prncipal este vorba despre venituri obșinute din:

salarii;

activități independente;

drepturi de proprietate intelectuală;

chirii;

investiții;

activități agricole;

alte surse pentru care legea impune plata CASS.

Ma pot plăti coasigurarea și persoanele care beneficiază de anumite indemnizații precum cea de concediu pentru creșterea copilului sau acomodare.

Trebuie spus că în cazul în care persoana luată în întreținere moare înainte de expirarea celor 12 luni, contribuția se plătește doar până la luna în care survine decesul. De asemenea, în cazul în care persoana coasigurată începe să obțină venituri pentru care plata CASS devine obligatorie, situația trebuie regularizată prin declarația unică. Contribuția datorată trebuie să fie proporțional cu perioada în care aceasta nu a avut venituri.

Beneficiile coasiguraților

Prin mecanismul de coasigurare, persoanele fără venituri beneficiază de serviciile medicale incluse în pachetul de bază pentru asigurați.

În cazul persoanelor care nu pot fi luate în întreținere sau nu îndeplinesc condițiile pentru coasigurare, rămâne varianta asigurării opționale în sistemul public de sănătate. Aceasta se face tot prin declarația unică și presupune plata celor 2.430 de lei – 10% din șase salarii minime brute, însă în nume propriu.

Diferența dintre coasigurare și asigurarea opțională este că, în primul caz, contribuția este plătită de o persoană îl ia în întreținere pe cel fără venituri. În cel de-al doilea caz, persoana se asigură direct, în nume propriu.