Pentagonul este interesat să cumpere automate AK-74 românești pentru înlocuirea propriilor puști de asalt M-16 sau M4

Dacă armele au câștigat de mult piața americană de profil, a venit rândul armatei americane să își manifeste oficial interesul pentru achiziționarea acestora.

Recent, Pentagonul a anunțat că va achiziționa puști automate de asalt Kalashnikov AK-74 iar primele oferte de la potențialii furnizori sunt așteptate cât mai repede, până pe 17 noiembrie, anunță .

Achiziția este făcută în cadrul programului de înzestrare al infanteriei cu armament portabil, cunoscut sub numele Program Manager for Soldier Lethality (PMSL).

În rândul militarilor români, arma este cunoscută drept pistol-mitralieră/pușcă-automată model 1986, fiind apreciată pentru precizie și fiabilitate de toți cei care au urmat stagiul militar după decembrie 1989. Distanța până la care se garantează doborârea inamicului – într-un procent de peste 90% – este de 625 de metri( distanță dublă față de modelul anterior AK-47).

Potrivit sursei amintite, în primăvară, US Army a anunțat preferința pentru Sig Sauer în cazul furnizării de puști de asalt XM5 și XM250, calibrul 6,8 mm, în scopul înlocuirii faimoaselor M-16 și M4 însă, în context, specialiștii americani în înzestrare și-au manifestat interesul și pentru automatele românești, potrivit publicației franceze Zone Militaire.

„Sistemele de arme de interes sunt cele care urmează modelul puștilor din România (ex. Model 86), Rusia (ex. AK-74) și Germania de Est (ex. MPi AK74)”, se precizează în anunțul US Army.

Conform standardelor solicitate, se caută AK-74 cu pat fix și o lungime a țevii de aproximativ 16 inch [406,4 mm].

Deși modelul este fabricat în mai multe țări, americanii apreciază calitatea producției de la Cugir

Deși puști similare se produc și în Bulgaria sau Polonia, calitatea acestora nu intră în atenția US Army.

„Armele fabricate în altă parte sunt, de asemenea, de dorit, cu condiția să fie conforme cu designul AK-74. Cu toate acestea, cele produse în Bulgaria [AR-SF] și Polonia [Tantal] nu vor fi acceptate” se menționează în anunț.

În plus, partenerii de peste ocean sunt atât de interesați de armamentul românesc încât sunt dispuși să cumpere și stocuri mai vechi, condiția fiind ca acestea să fie la standarde operaționale, mai exact, singurul criteriu fiind ca acestea să fie „sigure pentru tragere”.

Se estimează că la nivel mondial ar fi fost fabricate aproximativ cinci milioane de arme AK-74, în diverse variante.