Pentru un ceai perfect e bine să adaugi un vârf de sare – rețeta unei chimiste din SUA care i-a revoltat pe britanici

O chimistă din Statele Unite, care susține că ceaiul perfect este cel în care s-a pus un vârf de sare a produs o asemenea iritare britanicilor încât a fost nevoie de intervenția Ambasadei SUA la Londra pentru a tempera spiritele în ceea ce părea, în glumă desigur, să devină al doilea ”război al ceaiului”, după cel care le-a adus independența în 1776, relatează .

Potrivit lui Michelle Francl, profesor de chimie la Bryn Mawr College, din Statele Unite ale Americii, ar fi adăugarea unui vârf de cuțit de sare și stoarcerea energică a pliculețului de ceai.

Declarația sa a stârnit controverse în rândul britanicilor, mari amatori și consumatori de cei, care consideră că părerea lor ar trebui să fie privită ca fiind cea venită din partea unor experți

„În Statele Unite primești niște cești de ceai îngrozitoare. Oamenii de aici folosesc adesea apă călduță direct de la robinet. Este oribil. Am crescut în Midwest, care este o regiune puternic băutoare de cafea, dar ceaiul a fost întotdeauna băutura mea preferată – și am investit mult timp în studierea lui”, a spus Michelle Francl.

Francl a explicat faptul că prin adăugarea unui vârf de cuțit de sare în ceai se produce schimbărea gustului, ionul de sodiu din sare blocând reacția chimică ce face ca ceaiul să aibă un gust amar, mai ales atunci când a fost fiert.

De asemenea, ea afirmă că înmuierea rapidă a pliculețelor de ceai, urmată de scufundare profundă și o stoarcere energică – reduce nivelul taninului, ce conferă gustul mai acru, creat de cofeina care se dizolvă lent în apă.

Ceaiul decofeinizat poate fi preparat prin timp de 30 de secunde, îndepărtându-l și aruncând lichidul, apoi adăugând apă proaspătă și reîncepând fierberea timp de cinci minute.

De asemenea, un strop de suc de lămâie poate îndepărta spuma care apare uneori la suprafața băuturii, care se formează din elementele chimice prezente în ceai și apă.

În replică la comentariile ironice ale britanicilor, într-o postare ironică pe platforma X, ambasada SUA la Londra a încercat să asigure „bunul popor din Marea Britanie” că „ideea de neconceput de a adăuga sare la băutura națională a Marii Britanii nu este politica oficială a Statelor Unite”.

În același ton, ambasada nu s-a putut abține să nu menționeze că va continua să facă ceaiul la cuptorul cu microunde, o practică de neconceput pentru britanici, care folosesc ibrice sau fierbătoare electrice.

An important statement on the latest tea controversy. 🇺🇸🇬🇧

— U.S. Embassy London (@USAinUK)