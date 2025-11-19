B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » O profesoară din Iași a cucerit mii de elevi. Oferă meditații gratuite la matematică pe Instagram și TikTok: „Vreau să transmit profesionalism” (VIDEO)

Ana Beatrice
19 nov. 2025, 13:30
Sursa Foto: Instagram - @matematica_loredana
Cuprins
  1. Cum a ajuns o tânără profesoară să cucerească sute de mii de elevi online
  2. De ce preferă elevii matematica predată pe TikTok
  3. Cum reușește stilul vestimentar al profesoarei să îi mențină pe elevi atenți

Meditații gratuite la matematică au propulsat o profesoară din Iași în atenția tuturor pe Instagram și TikTok. În scurt timp, lecțiile ei clare și dinamice au transformat-o într-o prezență virală apreciată de mii de elevi.

Cum a ajuns o tânără profesoară să cucerească sute de mii de elevi online

La vârsta de 29 de ani, o profesoară din Iași a reușit să atragă atenția a peste 200.000 de elevi pe rețelele sociale. Aceștia o urmăresc pe Loredana Pălănceanu pentru pregătirea la Evaluarea Națională și Bacalaureat, atrași de ritmul alert al lecțiilor ei. Modul direct, explicat pe înțelesul tuturor, a transformat-o într-un reper educațional online.

„Ideea de a posta videoclipuri pe TikTok a apărut natural, observând realitatea din școli. Elevii petrec foarte mult timp pe telefon, inclusiv în pauze sau în drum spre casă. Mi-am spus că, dacă tot sunt acolo, pe platformele online, poate este momentul ca și noi, profesorii, să venim spre ei, cu un conținut educativ adaptat mediului pe care îl folosesc zilnic”, a declarat tânăra pentru Libertatea.

De ce preferă elevii matematica predată pe TikTok

Profesoara spune că elevii reacționează neașteptat de bine. Pun întrebări, participă activ și rezolvă exercițiile alături de ea. Entuziasmul lor i-a dat și mai multă energie. A pornit cu dorința de a face matematica accesibilă și prietenoasă într-un spațiu în care elevii se simt în largul lor.

„Am vrut să transform TikTok-ul într-un spațiu unde matematica să fie accesibilă, prietenoasă și creativă. În timp, am văzut că elevii reacționează foarte bine, pun întrebări, participă la live-uri, rezolvă exerciții împreună cu mine. Și asta m-a motivat și mai mult”, a precizat Loredana Pălănceanu.

Tânăra are peste 130.000 de urmăritori pe TikTok și aproape 51.000 pe Instagram. Acolo postează explicații, exerciții, recomandări și mici fragmente din viața de profesor. Tot conținutul este gratuit, pentru că își propune să facă educația accesibilă oricărui elev.

Cum reușește stilul vestimentar al profesoarei să îi mențină pe elevi atenți

Profesoara de matematică și-a atras comunitatea nu doar prin explicațiile ei dinamice, ci și prin ținutele sale. „Sunt colorate, elegante și decente. Aleg rochii cu personalitate, nu extravagante, ci plăcute și energizante. Scopul este să creez un cadru vizual pozitiv”, a dezvăluit ea.

Aceasta este convinsă că o apariție luminoasă și îngrijită poate face un elev să rămână atent. „O ținută frumoasă, luminoasă, respectuoasă poate face un elev să rămână să asculte un exercițiu de matematică în loc să treacă mai departe. Vreau să transmit profesionalism, dar și că matematica nu trebuie să fie rigidă sau anostă”, a mai declarat aceasta.

