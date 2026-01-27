B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » O femeie a descoperit o cameră ascunsă în toaleta unui restaurant thailandez

O femeie a descoperit o cameră ascunsă în toaleta unui restaurant thailandez

Selen Osmanoglu
27 ian. 2026, 09:27
O femeie a descoperit o cameră ascunsă în toaleta unui restaurant thailandez
Sursa foto simbol: Freepik.com
Cuprins
  1. Descoperirea șocantă
  2. Reacția autorităților și a restaurantului
  3. Mesajul victimei
  4. Ancheta continuă

O femeie a rămas complet șocată după ce a descoperit o cameră live ascunsă în toaleta restaurantului thailandez Giggling Squid din Leicester, Anglia. Evenimentul a avut loc între Crăciun și Anul Nou, iar victima speră ca povestea ei să-i avertizeze pe ceilalți să fie mai atenți în spațiile publice.

Descoperirea șocantă

Mama unui copil, în vârstă de 32 de ani, se afla la o cină romantică cu partenerul ei când a intrat în cabină și a observat ceva suspect sub colacul WC-ului: o cameră neagră, înfășurată într-un sul de hârtie de bucătărie. Dispozitivul era vizibil și avea fire conectate la un acumulator. Ulterior s-a descoperit că era conectat la internet, conform Știrile ProTv.

Femeia a povestit experiența traumatizantă:

„M-am întors și m-am uitat în jos și am văzut acest punct negru, rotund – părea complet nelalocul lui, mai ales că toaleta este albă. Era acolo o cameră mică, cu niște fire care ieșeau din ea și un acumulator acoperit cu hârtie de bucătărie, iar în momentul acela mi s-a strâns stomacul. Gândul că cineva te-ar putea privi, mai ales într-un spațiu atât de intim, m-a îngrozit. Este extrem de inconfortabil să te gândești că cineva are acum acele imagini. Trebuie să fi fost atât de multe persoane care au folosit acea toaletă.”

Reacția autorităților și a restaurantului

Poliția din Leicestershire a fost notificată a doua zi și a deschis anchetă:

„Ofițerii s-au deplasat la fața locului, iar dispozitivul a fost ridicat pentru examinare. Au fost făcute verificări suplimentare privind sistemul de supraveghere video al restaurantului, iar personalul a fost audiat pentru a încerca identificarea persoanei responsabile. De asemenea, angajaților li s-au oferit recomandări pentru a rămâne vigilenți”, a declarat un purtător de cuvânt.

Reprezentantul companiei care administrează Giggling Squid a confirmat că angajații au acționat corect și au anunțat imediat poliția:

„Angajații noștri au procedat corect și au anunțat imediat poliția, care are acum obiectul în posesie. Cooperăm pe deplin cu ancheta.”

Mesajul victimei

Femeia speră că experiența ei va servi drept avertisment pentru ceilalți:

„Încerc să-i fac pe oameni să fie mai atenți atunci când se află în spații publice, să se uite peste tot, chiar și în locuri la care nu ne-am gândi niciodată că ar putea fi nesigure. Când am vorbit cu alții despre asta, mi-am dat seama că nimeni nu se gândește la a verifica sub colacul toaletei sau a arunca o privire rapidă înainte de a o folosi. Dacă asta ajută pe cineva să observe din timp și să prevină o escaladare, atunci cu atât mai bine.”

Ancheta continuă

Până în prezent, poliția din Leicestershire nu a efectuat arestări, dar ancheta continuă pentru a identifica persoana responsabilă și a preveni incidente similare în viitor.

Tags:
Citește și...
Cum au ajuns drogurile să se vândă la preț de suc lângă școli. Strategia folosită de dealeri: „I s-a oferit o punguţă albă”. Se fac controale cu câini antidrog
Eveniment
Cum au ajuns drogurile să se vândă la preț de suc lângă școli. Strategia folosită de dealeri: „I s-a oferit o punguţă albă”. Se fac controale cu câini antidrog
Ilie Bolojan, vizită oficială de două zile în Germania. Cooperarea economică și securitatea, pe agenda discuțiilor
Eveniment
Ilie Bolojan, vizită oficială de două zile în Germania. Cooperarea economică și securitatea, pe agenda discuțiilor
Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine’s Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire
Eveniment
Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine’s Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire
Apple a lansat primul dispozitiv din 2026. Gadgetul care promite să găsească orice obiect pierdut
Eveniment
Apple a lansat primul dispozitiv din 2026. Gadgetul care promite să găsească orice obiect pierdut
MAE avertizează românii care locuiesc sau merg acum în Marea Britanie. Ce atenționare a transmis
Eveniment
MAE avertizează românii care locuiesc sau merg acum în Marea Britanie. Ce atenționare a transmis
Cum a fost găsit copilul dispărut sâmbătă în București. Șoferul troleibuzului STB a povestit totul
Eveniment
Cum a fost găsit copilul dispărut sâmbătă în București. Șoferul troleibuzului STB a povestit totul
Petiție pentru interzicerea țigărilor electronice în spații închise. La ce riscuri se expun oamenii?
Eveniment
Petiție pentru interzicerea țigărilor electronice în spații închise. La ce riscuri se expun oamenii?
Abdullah Atas, față în față cu Adriana Stoicescu: Interviul din 2022 care revine în atenție. Ce mărturisea atunci, pentru B1 TV, turcul care a evadat de la Rahova (VIDEO)
Eveniment
Abdullah Atas, față în față cu Adriana Stoicescu: Interviul din 2022 care revine în atenție. Ce mărturisea atunci, pentru B1 TV, turcul care a evadat de la Rahova (VIDEO)
Bătrân de 87 de ani din Vâlcea, anchetat după un incident. Ce spun polițiștii
Eveniment
Bătrân de 87 de ani din Vâlcea, anchetat după un incident. Ce spun polițiștii
Ucigaşii lui Mario Berinde ar fi atacat un adolescent, în decembrie 2025. Tatăl băiatului rupe tăcerea (VIDEO)
Eveniment
Ucigaşii lui Mario Berinde ar fi atacat un adolescent, în decembrie 2025. Tatăl băiatului rupe tăcerea (VIDEO)
Ultima oră
09:17 - Un vortex polar se apropie de România. Urmează temperaturi greu de suportat. Anunțul meteorologilor
08:44 - Vremea în România, 27 ianuarie: ploi în mai multe zone și ninsori la munte
08:34 - Răzgândire la Casa Albă. Trump impune taxe vamale de 25% produselor sud-coreene
08:30 - Cum au ajuns drogurile să se vândă la preț de suc lângă școli. Strategia folosită de dealeri: „I s-a oferit o punguţă albă”. Se fac controale cu câini antidrog
08:08 - Sfântul Ioan Gură de Aur, prăznuit pe 27 ianuarie. Povestea marelui ierarh care a mustrat fără teamă nedreptatea
07:28 - Ilie Bolojan, vizită oficială de două zile în Germania. Cooperarea economică și securitatea, pe agenda discuțiilor
00:02 - Michael Schumacher nu mai este imobilizat. Detaliul neașteptat despre viața fostului campion
23:49 - Gigi Becali susține că el e vinovat pentru situaţia de la FCSB: „Mă dau afară singur, dar nu pot”. Ce le-a spus jucătorilor
23:30 - Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine’s Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire
23:21 - Surse: Ministrul Alexandru Nazare va susține la Bruxelles un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026. Ce au mai convenit liderii coaliției