O femeie a rămas complet șocată după ce a descoperit o cameră live ascunsă în toaleta restaurantului thailandez Giggling Squid din Leicester, . Evenimentul a avut loc între Crăciun și Anul Nou, iar victima speră ca povestea ei să-i avertizeze pe ceilalți să fie mai atenți în spațiile publice.

Descoperirea șocantă

Mama unui copil, în vârstă de 32 de ani, se afla la o cină romantică cu partenerul ei când a intrat în cabină și a observat ceva suspect sub colacul WC-ului: o cameră neagră, înfășurată într-un sul de hârtie de bucătărie. Dispozitivul era vizibil și avea fire conectate la un acumulator. Ulterior s-a descoperit că era conectat la internet, conform Știrile ProTv.

Femeia a povestit experiența traumatizantă:

„M-am întors și m-am uitat în jos și am văzut acest punct negru, rotund – părea complet nelalocul lui, mai ales că toaleta este albă. Era acolo o cameră mică, cu niște fire care ieșeau din ea și un acumulator acoperit cu hârtie de bucătărie, iar în momentul acela mi s-a strâns stomacul. Gândul că cineva te-ar putea privi, mai ales într-un spațiu atât de intim, m-a îngrozit. Este extrem de inconfortabil să te gândești că cineva are acum acele imagini. Trebuie să fi fost atât de multe persoane care au folosit acea toaletă.”

Reacția autorităților și a restaurantului

Poliția din Leicestershire a fost notificată a doua zi și a deschis anchetă:

„Ofițerii s-au deplasat la fața locului, iar dispozitivul a fost ridicat pentru examinare. Au fost făcute verificări suplimentare privind sistemul de supraveghere video al restaurantului, iar personalul a fost audiat pentru a încerca identificarea persoanei responsabile. De asemenea, angajaților li s-au oferit recomandări pentru a rămâne vigilenți”, a declarat un purtător de cuvânt.

Reprezentantul companiei care administrează Giggling Squid a confirmat că angajații au acționat corect și au anunțat imediat poliția:

„Angajații noștri au procedat corect și au anunțat imediat poliția, care are acum obiectul în posesie. Cooperăm pe deplin cu ancheta.”

Mesajul victimei

Femeia speră că experiența ei va servi drept avertisment pentru ceilalți:

„Încerc să-i fac pe oameni să fie mai atenți atunci când se află în spații publice, să se uite peste tot, chiar și în locuri la care nu ne-am gândi niciodată că ar putea fi nesigure. Când am vorbit cu alții despre asta, mi-am dat seama că nimeni nu se gândește la a verifica sub colacul toaletei sau a arunca o privire rapidă înainte de a o folosi. Dacă asta ajută pe cineva să observe din timp și să prevină o escaladare, atunci cu atât mai bine.”

Ancheta continuă

Până în prezent, poliția din Leicestershire nu a efectuat arestări, dar ancheta continuă pentru a identifica persoana responsabilă și a preveni incidente similare în viitor.