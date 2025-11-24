B1 Inregistrari!
România chiar strălucește în lumea brânzeturilor. Brânza de Horezu a obținut medalia de aur la World Cheese Awards

Ana Beatrice
24 nov. 2025, 14:41
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum reușește România să impresioneze lumea brânzeturilor
  2. De ce ies aceste brânzeturi în evidență la nivel mondial

România chiar strălucește când vine vorba de gust și tradiție! Brânza de Horezu a obținut medalia de aur la World Cheese Awards, o realizare impresionantă pentru producătorii români. Această distincție o plasează în fruntea celor mai apreciate sortimente românești din lume. E o victorie mare, mai ales într-o competiție în care doar cei mai buni reușesc să iasă în evidență.

La fel de remarcabile sunt și brânzeturile maturate din Tușnadu Nou, Harghita. Ele au obținut o medalie de bronz și au demonstrat că pot concura fără probleme cu cei mai buni. Au fost evaluate alături de peste 5.000 de sortimente din 46 de țări, iar faptul că au ieșit în evidență spune totul despre calitatea lor.

Brânza de Horezu a cucerit medalia de aur la World Cheese Awards și a ajuns cel mai premiat sortiment românesc pe plan internațional. Iar brânzeturile din zonele montane, făcute de producători cu vechime, țin pasul cu acest nivel și impresionează la rândul lor.

Brânza Trappist prinde gust și personalitate într-o fabrică modernă din Tușnadu Nou, Harghita. Aici, povestea a început în 2018, cu sprijin european și cu o fermă de 120 de vaci care asigură zilnic materia primă, notează observatornews.ro.

Întregul proces de producție este complet automatizat și perfect controlat. Laptele muls mecanizat ajunge direct în fabrică, fără nicio intervenție umană. Apoi trece prin instalația de pasteurizare și parcurge toate etapele necesare pentru a deveni brânză maturată. Maturarea este etapa care definește gustul final al brânzei. Poate dura de la două luni până la doi ani, perioadă în care aroma, textura și finețea se dezvoltă treptat.

Esența gustului stă în rețetă și în fiecare etapă din producție. Curățenia impecabilă a circuitului prin care trece laptele, procesarea controlată și maturarea atentă contribuie toate la un rezultat fără greșeală.

Iar asta s-a confirmat și în Elveția, unde una dintre brânzeturile produse la Tușnadu Nou a impresionat juriul și a obținut medalia de bronz. A intrat în competiție alături de peste 5.000 de mostre din 46 de țări și totuși a reușit să se remarce fără efort. Are un gust rafinat, intens și perfect echilibrat.

