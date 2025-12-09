B1 Inregistrari!
Pericol de explozie pe DN 7. Scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieşirea din Călimăneşti spre Sibiu VIDEO

Adrian Teampău
09 dec. 2025, 15:55
Intervenție pompieri pe Valea Oltului Sursa foto. ISU Vâlcea
Cuprins
  1. Pericol de explozie pe Drumul Național DN 7
  2. Autoritățile intervin în forță

Pericol de explozie pe Drumul Național DN 7, după ce au fost depistate scăpări de gaze la o cisternă. Circulația a fost blocată la ieșirea din Călimănești pe Sibiu pentru mașini.

Traficul rutier pe Drumul Naţional DN 7 este blocat marţi după-amiază pe ambele sensuri, la ieşirea din staţiunea Călimăneşti către Sibiu. Pompierii au intervenit, la kilometrul 200+080, la o autocisternă încărcată cu GPL unde au fost constatate scăpări de gaze. În zonă a fost emis și un mesaj Ro-Alert, pericol de explozie.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vâlcea, nu sunt persoane care să necesite îngrijiri medicale. Pompierii au creat un perimetru de siguranță cu o lungime de 200 de metri. Cisterna conține GPL. Poliţiştii rutieri le recomandă şoferilor să utilizeze rute alternative până la reluarea traficului în condiţii de siguranţă.

La fața locului au fost trimise echipaje de pompieri de la Râmnicu Vâlcea, cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă. De asemenea, a fost trimisă și o autospecială de stingere o alta pentru intervenţie rapidă şi o autospecială CBRN. Autoritățile acționează cu apă și spumă pentru a menține cisterna sub control.

„Sunt vizibile scăpări de gaz din autocisternă. S-a creat un perimetru de siguranţă pe o rază de 200 de metri şi se acţionează cu jet pulverizat asupra părţii superioare a cisternei”, a precizat reprezentantul ISU Vâlcea, Sorin Albinaru.

Autoritățile intervin în forță

La fața locului s-au deplasat și pompierii voluntari din Călimănești, dar și mai multe echipaje ale poliției rutiere pentru a gestiona situația. Totodată, a fost trimis și un echipaj de la Drumuri Naționale. Autoritățile au luat măsuri pentru a gestiona acest pericol de explozie.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, a rezultat că este vorba despre o autocisternă care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL), aceasta prezentând scăpări de substanţe. La volan se afla un bărbat de 54 de ani, din judeţul Bihor. La faţa locului intervin poliţiştii Serviciului Rutier Vâlcea, precum şi poliţişti din Călimăneşti şi Brezoi. De asemenea, pompierii militari vâlceni acţionează pentru asigurarea măsurilor de protecţie şi intervenţie”, a precizat IPJ Vâlcea.

Totodată, pentru transvazarea gazului, autorităţile au solicitat o cisternă şi o autospecială cu roboţi. Aceste echipaje sunt așteptate să ajungă în curând în zonă. Reprezentanţii Direcţiei Regionale Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova au transmis că estimează reluarea traficului în condiţii normale în aproximativ patru ore.

De altfel, circulaţia rutieră pe DN 7, una dintre cele mai tranzitate artere ce leagă Piteştiul de Râmnicu Vâlcea, va fi restricţionată în următoarele zile, până pe 12 decembrie. Începând din 9 decembrie se vor desfășura lucrări de întreținere a carosabilului pe mai multe porțiuni, în intervalul orar 08:00 – 17:00.

