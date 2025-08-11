Cerul nopții din această seară va oferi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului. Perseidele, considerate de NASA „cea mai populara ploaie de meteori”, vor lumina bolta cu peste 100 de „bile de foc” pe oră, chiar dacă lumina Lunii ar putea reduce vizibilitatea.

Cuprins:

Când și unde pot fi văzute Perseidele în România

Potrivit , Perseidele își încep activitatea din data de 17 iulie și vor continua până pe 24 august, însă apogeul spectacolului ceresc are loc în această noapte. Cele mai intense și spectaculoase momente vor fi vizibile după miezul nopții, până în zorii zilei, când cerul este mai întunecat.

Reprezentanții Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” confirmă că noaptea de 11 spre 12 august și noaptea de 12 spre 13 sunt cele mai bune pentru a observa curentul de , maximul fiind pe 12 august.

„Luna va fi pe cer pe tot parcursul nopților. Din această cauză, luminozitatea cerului va crește, deci se vor vedea doar meteorii cei mai strălucitori”, au precizat aceștia.

Ce recomandă specialiștii pentru o experiență de neuitat

Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” reamintește că meteorii se pot observa cu ochiul liber, fără telescoape sau alte instrumente. Cel mai bine este să priviți cel puțin o oră, preferabil după miezul nopții, dintr-un loc depărtat de lumină.

Expertul în meteoriți Dr. Ashley King, citat de către , adaugă că observatorii ar trebui să evite zonele urbane și să caute zone slab luminate.

„Odată ce ochii se obișnuiesc cu nivelul scăzut de lumină, vei începe să vezi din ce în ce mai multe. Așa că nu renunța prea repede”, spune acesta.

Luna va fi luminată în proporție de 84% ceea ce ar putea diminua vizibilitatea meteoriților mai mici. NASA recomandă poziționarea în spatele unei clădiri sau al unui copac înalt pentru a bloca parțial lumina lunii.

De ce apar Perseidele și ce le face speciale

Fenomenul se repetă anual de secole și apare atunci când Pământul traversează un nor de praf cosmic lăsat de cometa Swift-Tuttle.

Fragmentele care intră în atmosferă sunt extrem de mici și nu depășesc dimensiunea unui grăunte de nisip, însă la o viteză de 58 km/s creează un traseu luminos spectaculos.

Perseidele își au denumirea de la constelația Perseus, zona din care provin. Sunt cunoscute pentru apariția „bilelor de foc”, dar și pentru spectacolul luminos de pe cer, care persistă mai mult decât în cazul unor meteoriți obișnuiți.