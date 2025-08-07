În diminețile de 11 și 12 august, pasionații de astronomie pot urmări un fenomen remarcabil, rar întâlnit, Jupiter și Venus, cele mai strălucitoare vizibile de pe , vor apărea extrem de aproape una de cealaltă pe cerul nopții, la doar un grad distanță. Apariția celor două planete va fi vizibilă cu aproximativ două-trei ore înainte de de răsăritul Soarelui.

Ce duo spectaculos ne așteaptă

Încă de la începutul lunii, Jupiter și Venus se află vizibile în fiecare dimineață, însă în zilele de 11 și 12 august ele vor atinge punctul maxim de apropiere, oferind un spectacol luminos. Fenomenul se desfășoară pe fundalul constelațiilor Orion, Taur, Gemeni și Sirius, iar în diminețile de 19 și 20 august, o semilună va completa spectacolul, alăturându-se celor două planete de pe cer, potrivit .

Cum vor fi vizibile perseidele

În noaptea de 12-13 august, are loc și vârful curentului de meteori Perseide, unul dintre cele mai vizualizate fenomene astronomice ale anului. Totuși, în acest an, nu sunt foarte vizibile din cauza Lunii care va fi luminată în proporție de 84%, reducând vizibilitatea meteorilor. Cu toate acestea, câțiva dintre cei mai strălucitori meteori vor fi vizibili.

Ce este nebuloasa Halterai și ce legătură are cu Soarele

Pe tot parcursul lunii august, cerul oferă șansa de a vedea una dintre cele mai spectaculoase nebuloase – Halterei. Este situată în constelația Vulpecula, în interiorul triunghiului de vară format din mai multe stele. Halterei este un rest dintr-o stea, foarte similară Soarelui, aflată la finalul vieții.

Această nebuloasă poate fi văzută cu telescoape mici, și este ca o pată de lumină, fiind chiar o mostră a viitorului nostru Soare. Într-o estimare de aproximativ 5 miliarde de ani, acesta va deveni o stea la finalul vieții, explodând și lăsând în urmă un nucleu dens.