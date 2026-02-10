Peste 1.300 de primării din România vor fi afectate, marți, de o grevă de avertisment organizată de salariații din administrația locală. Acțiunea, programată între orele 10:00 și 12:00, este un semnal de protest față de măsurile anunțate de Guvernul condus de Ilie și se desfășoară în paralel cu o întâlnire importantă a primarilor de comune la Palatul Parlamentului.

Grevă în peste 1.300 de primării

Potrivit Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România (SCOR), greva de avertisment va avea loc în 1.370 de primării din țară, acolo unde există organizații sindicale afiliate. Decizia a fost luată în urma unui vot intern, cu o susținere aproape unanimă din partea membrilor, scrie Agerpres.

„Greva este organizată de către Sindicatul Național SCOR, este rezultatul unui vot intern în structurile noastre și, cu lipsa câtorva voturi, de abținere, e unanimitate în a se organiza. Prin urmare, acțiunea se desfășoară în toate primăriile în care avem organizații sindicale, 1.370 de primării. Ne așteptăm că vor fi acțiuni de solidaritate și în primării care nu sunt afiliate în sindicatul nostru”, a declarat președintele SCOR, Dan Cârlan.

Sindicaliștii avertizează că măsurile anunțate de Guvern afectează direct funcționarea administrației locale și condițiile de muncă ale angajaților din primării.

Solidaritate cu primarii de comune

Reprezentanții SCOR spun că protestul salariaților vine în solidaritate cu primarii de comune, care au anunțat la rândul lor nemulțumiri față de politicile guvernamentale. Marți, Asociația Comunelor din România are programată o întâlnire la Palatul Parlamentului, la care și-a anunțat participarea și premierul Ilie Bolojan.

„Greva pe care o declanșează sindicatul, nu primarii, este una de foarte mare actualitate și necesitate. Și noi, primarii, suntem de acord, susținem fără doar și poate. Două ore greva de avertisment coincide cu întâlnirea (…) cu noi, premierul Bolojan a confirmat participarea”, a declarat președintele Asociației Comunelor din România, Emil Drăghici.

Nemulțumiri „la o cotă de nesuportat”

Potrivit liderilor administrației locale, tensiunile dintre primării și autoritățile centrale au crescut semnificativ în ultima perioadă. Emil Drăghici susține că nemulțumirile primarilor au ajuns „la o cotă de nesuportat”, în contextul presiunilor bugetare și al deciziilor care ar urma să afecteze direct comunitățile locale.

Grevă de avertisment de marți este văzută ca un prim pas, atât de sindicaliști, cât și de aleșii locali, pentru a transmite un mesaj clar Guvernului. În lipsa unor soluții concrete, nu este exclus ca protestele să continue sau chiar să se intensifice în perioada următoare.