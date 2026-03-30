Interesul pentru locuințe în București rămâne ridicat, susținut de o activitate intensă în piață. Chiar dacă orașul nu mai este cel mai scump din țară, Capitala continuă să fie un punct de referință pentru tranzacțiile imobiliare. Potrivit datelor analizate de platforma , sunt active peste 43.000 de anunțuri imobiliare. Totodată, aproximativ 11.455 de tranzacții se realizează lunar, ceea ce arată o piață lichidă și dinamică.

Analiza, bazată pe un algoritm care ține cont de criterii precum zona, suprafața, anul construcției și compartimentarea, indică o evoluție mixtă la începutul lui 2026. Prețul mediu al apartamentelor a ajuns la 2.331 euro/mp, în creștere cu 3,6% în ultimele șase luni. În schimb, casele s-au ieftinit ușor, cu 0,5%, semn că tot mai mulți cumpărători preferă locuințe mai compacte și eficiente.

Cum s-au schimbat prețurile și ce metodologie a folosit imo360

Analiza se bazează pe peste 50.000 de anunțuri colectate din principalele portaluri imobiliare, oferind o imagine clară asupra tendințelor din piață. Printr-un algoritm propriu, care ia în calcul factori esențiali precum zona, suprafața, anul construcției și numărul de camere, platforma estimează valoarea reală a locuințelor.

Datele indică o schimbare vizibilă în comportamentul cumpărătorilor: interesul se mută tot mai mult către locuințe mai compacte și mai eficiente, pe fondul costurilor în creștere și al nevoii de optimizare a bugetului.

Care sunt cartierele cele mai scumpe și cele mai ieftine din București

din București se concentrează în continuare în nordul orașului și în zonele apropiate de centru. Cartiere precum Primăverii, Platforma Pipera și Herăstrău depășesc pragul de 4.300 euro/mp, însă surpriza vine din ascensiunea Platformei Pipera, care a ajuns să depășească Herăstrău. La celălalt capăt al clasamentului, cartiere precum Ferentari, Giulești Sârbi sau Ion Creangă rămân cele mai accesibile, cu prețuri cuprinse între 1.400 și 1.500 euro/mp. Aceste zone atrag în special cumpărători orientați spre bugete mai reduse, mai degrabă decât investitori în căutare de randamente ridicate. La nivel național, conduce în continuare topul celor mai scumpe orașe, cu prețuri ce depășesc 3.000 euro/mp. Cu toate acestea, București își păstrează avantajul în ceea ce privește randamentul chiriilor, care ajunge la aproximativ 6,7%, peste nivelul altor mari orașe din țară. „Vedem o piață puternic polarizată în București, unde diferența dintre zonele premium și cele periferice ajunge la un raport de aproape 8×. În același timp, randamentele ridicate și lichiditatea mare mențin Capitala ca una dintre cele mai atractive piețe pentru investiții rezidențiale, dar și pentru locuit. Diferențele dintre orașe devin din ce în ce mai relevante pentru investitori. Dacă, în Cluj, vorbim despre o piață scumpă, dar cu randament mai mic și o viteză redusă de tranzacționare, Bucureștiul oferă un echilibru mai bun între preț, lichiditate și venituri din chirii”, a declarat CEO-ul imo360, notează playtech.ro.

Ce indică raportul cerere–ofertă pentru piața rezidențială

Un indicator esențial pentru înțelegerea pieței este raportul dintre cerere și ofertă, estimat la 0,3, nivel care arată clar un surplus de proprietăți disponibile în raport cu numărul cumpărătorilor activi. În acest context, piața începe să favorizeze cumpărătorii, iar presiunea se mută tot mai mult pe vânzători.

Potrivit lui Ovidiu Deleanu, acest dezechilibru indică faptul că proprietățile listate sunt semnificativ mai multe decât cererea reală din piață, motiv pentru care prețul devine un factor decisiv. Vânzătorii care nu își poziționează corect oferta riscă să rămână mai mult timp în piață, într-un context în care competiția este tot mai ridicată.