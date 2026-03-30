B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Capitala pierde titlul de cel mai scump oraș, dar domină piața la un capitol surprinzător. Care sunt prețurile în cartierele de top

Ana Beatrice
30 mart. 2026, 16:55
Sursă Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum s-au schimbat prețurile și ce metodologie a folosit imo360
  2. Care sunt cartierele cele mai scumpe și cele mai ieftine din București
  3. Ce indică raportul cerere–ofertă pentru piața rezidențială

Interesul pentru locuințe în București rămâne ridicat, susținut de o activitate intensă în piață. Chiar dacă orașul nu mai este cel mai scump din țară, Capitala continuă să fie un punct de referință pentru tranzacțiile imobiliare. Potrivit datelor analizate de platforma imo360, sunt active peste 43.000 de anunțuri imobiliare. Totodată, aproximativ 11.455 de tranzacții se realizează lunar, ceea ce arată o piață lichidă și dinamică.

Analiza, bazată pe un algoritm care ține cont de criterii precum zona, suprafața, anul construcției și compartimentarea, indică o evoluție mixtă la începutul lui 2026. Prețul mediu al apartamentelor a ajuns la 2.331 euro/mp, în creștere cu 3,6% în ultimele șase luni. În schimb, casele s-au ieftinit ușor, cu 0,5%, semn că tot mai mulți cumpărători preferă locuințe mai compacte și eficiente.

Cum s-au schimbat prețurile și ce metodologie a folosit imo360

Piața rezidențială din București începe anul 2026 cu semnale mixte, potrivit datelor din februarie analizate de imo360. Apartamentele continuă să se scumpească, cu un avans de 3,6% în ultimele șase luni, ajungând la un preț mediu de 2.331 euro/mp, în timp ce casele înregistrează o ușoară corecție, de 0,5%.

Analiza se bazează pe peste 50.000 de anunțuri colectate din principalele portaluri imobiliare, oferind o imagine clară asupra tendințelor din piață. Printr-un algoritm propriu, care ia în calcul factori esențiali precum zona, suprafața, anul construcției și numărul de camere, platforma estimează valoarea reală a locuințelor.

Datele indică o schimbare vizibilă în comportamentul cumpărătorilor: interesul se mută tot mai mult către locuințe mai compacte și mai eficiente, pe fondul costurilor în creștere și al nevoii de optimizare a bugetului.

Care sunt cartierele cele mai scumpe și cele mai ieftine din București

Cele mai ridicate prețuri din București se concentrează în continuare în nordul orașului și în zonele apropiate de centru. Cartiere precum Primăverii, Platforma Pipera și Herăstrău depășesc pragul de 4.300 euro/mp, însă surpriza vine din ascensiunea Platformei Pipera, care a ajuns să depășească Herăstrău.

La celălalt capăt al clasamentului, cartiere precum Ferentari, Giulești Sârbi sau Ion Creangă rămân cele mai accesibile, cu prețuri cuprinse între 1.400 și 1.500 euro/mp. Aceste zone atrag în special cumpărători orientați spre bugete mai reduse, mai degrabă decât investitori în căutare de randamente ridicate.

La nivel național, Cluj-Napoca conduce în continuare topul celor mai scumpe orașe, cu prețuri ce depășesc 3.000 euro/mp. Cu toate acestea, București își păstrează avantajul în ceea ce privește randamentul chiriilor, care ajunge la aproximativ 6,7%, peste nivelul altor mari orașe din țară.

 „Vedem o piață puternic polarizată în București, unde diferența dintre zonele premium și cele periferice ajunge la un raport de aproape 8×. În același timp, randamentele ridicate și lichiditatea mare mențin Capitala ca una dintre cele mai atractive piețe pentru investiții rezidențiale, dar și pentru locuit. Diferențele dintre orașe devin din ce în ce mai relevante pentru investitori. Dacă, în Cluj, vorbim despre o piață scumpă, dar cu randament mai mic și o viteză redusă de tranzacționare, Bucureștiul oferă un echilibru mai bun între preț, lichiditate și venituri din chirii”, a declarat CEO-ul imo360, notează playtech.ro.

Ce indică raportul cerere–ofertă pentru piața rezidențială

Un indicator esențial pentru înțelegerea pieței este raportul dintre cerere și ofertă, estimat la 0,3, nivel care arată clar un surplus de proprietăți disponibile în raport cu numărul cumpărătorilor activi. În acest context, piața începe să favorizeze cumpărătorii, iar presiunea se mută tot mai mult pe vânzători.

Potrivit lui Ovidiu Deleanu, acest dezechilibru indică faptul că proprietățile listate sunt semnificativ mai multe decât cererea reală din piață, motiv pentru care prețul devine un factor decisiv. Vânzătorii care nu își poziționează corect oferta riscă să rămână mai mult timp în piață, într-un context în care competiția este tot mai ridicată.

Tags:
Citește și...
Vânzările de locuințe, în picaj. „Avalanșa de taxe ne face să intrăm într-o stare de conservare”. Ce spun statisticile și specialiștii în domeniu
Economic
Vânzările de locuințe, în picaj. „Avalanșa de taxe ne face să intrăm într-o stare de conservare”. Ce spun statisticile și specialiștii în domeniu
Maratonul Solidarității în Sectorul 6. Campanie derulată prin Banca Locală de Alimente pentru asigurarea unei mese de Paște pentru 2.000 de persoane defavorizate (VIDEO)
Economic
Maratonul Solidarității în Sectorul 6. Campanie derulată prin Banca Locală de Alimente pentru asigurarea unei mese de Paște pentru 2.000 de persoane defavorizate (VIDEO)
Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul
Economic
Carburanții se scumpesc din nou și pun presiune pe economie și prețul alimentelor. Ce măsuri pregătește Guvernul
BCE pregătește un nou design pentru bancnotele euro inspirat din natură și cultură europeană. Cum ar putea arăta viitorii bani europeni
Economic
BCE pregătește un nou design pentru bancnotele euro inspirat din natură și cultură europeană. Cum ar putea arăta viitorii bani europeni
Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu peste 30%. Ce factori determină majorările de prețuri
Economic
Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu peste 30%. Ce factori determină majorările de prețuri
Tichetele de creșă ar putea crește din aprilie 2026. Ce impact are creșterea asupra familiilor cu copii mici
Economic
Tichetele de creșă ar putea crește din aprilie 2026. Ce impact are creșterea asupra familiilor cu copii mici
Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)
Economic
Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)
Top companii cu experiență în construcția de parcuri fotovoltaice utility-scale în România
Economic
Top companii cu experiență în construcția de parcuri fotovoltaice utility-scale în România
Măsurile de austeritate închid mii de firme. Creştere de 13% a numărului de insolvențe în primele două luni din 2026. Bucureşti pe primul loc (GRAFICE)
Economic
Măsurile de austeritate închid mii de firme. Creştere de 13% a numărului de insolvențe în primele două luni din 2026. Bucureşti pe primul loc (GRAFICE)
Analiză Dumitru Chisăliță. Creșterea prețurilor la motorină și gaze va impacta asupra prețului pâinii
Economic
Analiză Dumitru Chisăliță. Creșterea prețurilor la motorină și gaze va impacta asupra prețului pâinii
Ultima oră
18:15 - Bătălia pentru Iran, între „realitatea” din discursul Casei Albe și situația din teren. Cum vrea să schimbe Trump percepția asupra unui război costisitor și nepopular
18:02 - A treia moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu nu a mai trecut. Opoziția nu s-a mai bucurat de sprijinul PSD
17:59 - Farmacist-șef din București, sub control judiciar într-un dosar de fraudă cu medicamente de peste 11 milioane de lei
17:38 - EXCLUSIV: Discurs dur al lui Traian Băsescu la adresa lui Donald Trump. Ce spune fostul președinte despre acțiunile liedrului de la Casa Albă (VIDEO)
17:29 - Afaceristul Fănel Bogos a scăpat de arest. Tribunalul Vaslui l-a plasat sub control judiciar. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu Ilie Bolojan
17:22 - Ajutorul de înmormântare a crescut în 2026. Cine primește până la 9.192 de lei și cum se obține
17:21 - Ce tip de echipamente pot fi conectate cu ajutorul unui extender HDMI?
17:14 - Final fericit în Mureș: Cele două fetițe date dispărute au fost găsite. Ce a transmis MAI (FOTO, VIDEO)
16:59 - Plafonarea prețurilor la alimente de bază, prelungită cu 3 luni. Ce produse se regăsesc pe listă
16:53 - Cea mai relaxantă destinație din Europa. Țara în care vacanța se transformă în vis