Acasa » Politică » Afaceristul Fănel Bogos a scăpat de arest. Tribunalul Vaslui l-a plasat sub control judiciar. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu Ilie Bolojan

Afaceristul Fănel Bogos a scăpat de arest. Tribunalul Vaslui l-a plasat sub control judiciar. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu Ilie Bolojan

Adrian Teampău
30 mart. 2026, 17:29
Afaceristul Fănel Bogos a scăpat de arest. Tribunalul Vaslui l-a plasat sub control judiciar. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu Ilie Bolojan
Fănel Bogos Sursă foto: vanbet.ro
Cuprins
  1. Afaceristul Fănel Bogos a scăpat de arest
  2. Șpagă de 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu premierul
  3. Întâlnirea dintre Bolojan și afaceristul Fănel Bogos, confirmată oficial

Afaceristul Fănel Bogos, acuzat că ar fi oferit 1,5 milioane de euro șpagă pentru o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, la Guvern, a scăpat de arest. Tribunalul Vaslui a decis să schibe măsura arestului preventiv cu controlul judiciar.

Afaceristul Fănel Bogos a scăpat de arest

Tribunalul Vaslui a decis plasarea sub control judiciar a  afaceristului, care a fost arestat preventiv în luna noiembrie a anului trecut. El este acuzat de DNA de cumpărare de influenţă în formă continuată şi complicitate la folosirea influenţei.  Decizia instanței, în cazul afaceristului Fănel Bogos nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

În același dosar penal, alți trei inculpați, acuzați de trafic de influență, dare de mită și șantaj au fost plasați, de asemenea, sub ontrol judiciar pentru 60 de zile. Propunerea de schimbare a măsurii preventive a fost făcută chiar de procurori.

„Admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi. În baza dispoziţiilor art. 242 alin. 2 şi art. 211, art. 215 şi următoarele din Codul de procedură penală, înlocuieşte măsura arestării preventive luată faţă de Bogos Fănel, pentru săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă, (patru acte materiale) şi complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii, (…) ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 Cod Penal, art. 41 al. 1 Cod Penal, prin Încheierea nr. 85 din 06.11.2025 a Tribunalului Vaslui, în baza căreia a fost emis mandat de arestare preventivă, cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri.

Fănel Bogos este administratorul unei societăţi comerciale din domeniul creşterii păsărilor din judeţul Vaslui. El a fost reţinut de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Iaşi fiind acuzat de fapte de corupţie. Instanța l-a plasat în arest preventiv, fiind acuzat că ar fi apelat la politicieni din pentru a-l schimba din funcţie de şeful DSVSA Vaslui. Bogos era nemulțumit că societatea sa a fost amendată în mai multe rânduri,

Șpagă de 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu premierul

Scandalul politic provocat de afaceristul Fănel Bogos a ajuns până la premierul Ilie Bolojan. Acesta a discutat cu antreprenorul vasluian, în biroul său de la Guvern, întâlnirea fiind intermediată de fostul președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu. Acesta este anchetat în dosar, fiind plasat sub control judiciar. După izbucnirea scandalului, Barbu a fost suspendat din partid și a demisionat de la conducerea Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

„Marți m-a chemat.. marți…marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea…auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur”, se arată în stenogramele din dosar, consultate de Antena 3 CNN.

În discuțiile interceptate de procurori, suspecții din dosar vorbesc despre o mită de 1,5 milioane de euro pe care Fănel Bogos ar fi plătit-o pentru întâlnirea cu Ilie Bolojan.

„Degeaba s-a dus la BOLOJAN, am stat deoparte și am râs. S-a dus! Degeaba i-a dat lui LAURA IUSEIN 500.000 de euro, l-a făcut în … plata de (neinteligibil) O știi. Eu am vorbit să vorbim, am venit să.. ! / pentru că a mers la BOLOJAN și a mers direct…degeaba, a mai dat un milion jumate’ de euro ca să-l pună față-n față cu BOLOJAN și răspunsul lui BOLOJAN după 4 ore a fost … pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în MODROGAN, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe BOLOJAN afară”, a relatat unul dintre suspecți, conform G4media.

Întâlnirea dintre Bolojan și afaceristul Fănel Bogos, confirmată oficial

La vremea respectivă, Guvernul a confirmat că afaceristul Fănel Bogos și premierul Ilie Bolojan s-au întâlnit la Palatul Victoria. De altfel, vizita antreprenorului a fost înscrisă în registrul de intrare al instituției.

„Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogoș. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu, într-un răspuns pentru G4media.

Conform sursei citate, premierul a susținut că nu a avut cunoștință de vreo sumă de bani plătită cuiva, de afcerist, în schimbul intermedierii unei întrevederi cu el.

„Totodată, premierul Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la orice demnitar prin asemenea metode atrage răspunderea celor care o fac, conform prevederilor legale și trebuie sancționată ca atare”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Citește și...
Bătălia pentru Iran, între „realitatea” din discursul Casei Albe și situația din teren. Cum vrea să schimbe Trump percepția asupra unui război costisitor și nepopular
Politică
Bătălia pentru Iran, între „realitatea” din discursul Casei Albe și situația din teren. Cum vrea să schimbe Trump percepția asupra unui război costisitor și nepopular
A treia moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu nu a mai trecut. Opoziția nu s-a mai bucurat de sprijinul PSD
Politică
A treia moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu nu a mai trecut. Opoziția nu s-a mai bucurat de sprijinul PSD
EXCLUSIV: Discurs dur al lui Traian Băsescu la adresa lui Donald Trump. Ce spune fostul președinte despre acțiunile liedrului de la Casa Albă (VIDEO)
Politică
EXCLUSIV: Discurs dur al lui Traian Băsescu la adresa lui Donald Trump. Ce spune fostul președinte despre acțiunile liedrului de la Casa Albă (VIDEO)
Plafonarea prețurilor la alimente de bază, prelungită cu 3 luni. Ce produse se regăsesc pe listă
Politică
Plafonarea prețurilor la alimente de bază, prelungită cu 3 luni. Ce produse se regăsesc pe listă
Cea mai relaxantă destinație din Europa. Țara în care vacanța se transformă în vis
Politică
Cea mai relaxantă destinație din Europa. Țara în care vacanța se transformă în vis
Coaliția trece, prețurile rămân. Încă o zi fără nicio decizie privind prețul carburanților. S-au întâlnit și au hotărât că vor lua o decizie. Dar au mai făcut un grup de lucru
Politică
Coaliția trece, prețurile rămân. Încă o zi fără nicio decizie privind prețul carburanților. S-au întâlnit și au hotărât că vor lua o decizie. Dar au mai făcut un grup de lucru
Droguri vândute la magazinul sătesc. DIICOT a reținut o grupare de traficanți din Dîmbovița
Politică
Droguri vândute la magazinul sătesc. DIICOT a reținut o grupare de traficanți din Dîmbovița
Florin Barbu propune plafonarea adaosului comercial la 20% pentru toate produsele agroalimentare, vreme de 6 luni: „Moare cineva?” (VIDEO)
Politică
Florin Barbu propune plafonarea adaosului comercial la 20% pentru toate produsele agroalimentare, vreme de 6 luni: „Moare cineva?” (VIDEO)
AUR pregătește o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. În ce condiții ar intra la guvernare: „Acesta este scenariul de bază”
Politică
AUR pregătește o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. În ce condiții ar intra la guvernare: „Acesta este scenariul de bază”
Măsuri de sprijin pentru locuitorii Sectorului 4, în plină criză a scumpirilor: Taxa de dezvoltare urbană revocată, sprijin de 600 de lei pentru carburanți + decontarea a 50% din prețul abonamentului la transportul public
Politică
Măsuri de sprijin pentru locuitorii Sectorului 4, în plină criză a scumpirilor: Taxa de dezvoltare urbană revocată, sprijin de 600 de lei pentru carburanți + decontarea a 50% din prețul abonamentului la transportul public
Ultima oră
18:15 - Bătălia pentru Iran, între „realitatea” din discursul Casei Albe și situația din teren. Cum vrea să schimbe Trump percepția asupra unui război costisitor și nepopular
18:02 - A treia moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu nu a mai trecut. Opoziția nu s-a mai bucurat de sprijinul PSD
17:59 - Farmacist-șef din București, sub control judiciar într-un dosar de fraudă cu medicamente de peste 11 milioane de lei
17:38 - EXCLUSIV: Discurs dur al lui Traian Băsescu la adresa lui Donald Trump. Ce spune fostul președinte despre acțiunile liedrului de la Casa Albă (VIDEO)
17:22 - Ajutorul de înmormântare a crescut în 2026. Cine primește până la 9.192 de lei și cum se obține
17:21 - Ce tip de echipamente pot fi conectate cu ajutorul unui extender HDMI?
17:14 - Final fericit în Mureș: Cele două fetițe date dispărute au fost găsite. Ce a transmis MAI (FOTO, VIDEO)
16:59 - Plafonarea prețurilor la alimente de bază, prelungită cu 3 luni. Ce produse se regăsesc pe listă
16:55 - Capitala pierde titlul de cel mai scump oraș, dar domină piața la un capitol surprinzător. Care sunt prețurile în cartierele de top
16:53 - Cea mai relaxantă destinație din Europa. Țara în care vacanța se transformă în vis