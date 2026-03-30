Afaceristul Fănel Bogos a scăpat de arest

Afaceristul Fănel Bogos, acuzat că ar fi oferit 1,5 milioane de euro pentru o întrevedere cu premierul , la Guvern, a scăpat de arest. Tribunalul Vaslui a decis să schibe măsura arestului preventiv cu controlul judiciar.

a decis plasarea sub control judiciar a afaceristului, care a fost arestat preventiv în luna noiembrie a anului trecut. El este acuzat de de cumpărare de influenţă în formă continuată şi complicitate la folosirea influenţei. Decizia instanței, în cazul afaceristului Fănel Bogos nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

În același dosar penal, alți trei inculpați, acuzați de trafic de influență, dare de mită și șantaj au fost plasați, de asemenea, sub ontrol judiciar pentru 60 de zile. Propunerea de schimbare a măsurii preventive a fost făcută chiar de procurori.

„Admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi. În baza dispoziţiilor art. 242 alin. 2 şi art. 211, art. 215 şi următoarele din Codul de procedură penală, înlocuieşte măsura arestării preventive luată faţă de Bogos Fănel, pentru săvârşirea infracţiunilor de cumpărare de influenţă, (patru acte materiale) şi complicitate la folosirea influenţei ori autorităţii, (…) ambele cu aplicarea art. 38 al. 1 Cod Penal, art. 41 al. 1 Cod Penal, prin Încheierea nr. 85 din 06.11.2025 a Tribunalului Vaslui, în baza căreia a fost emis mandat de arestare preventivă, cu măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 zile, începând cu data rămânerii definitive a prezentei încheieri.

Fănel Bogos este administratorul unei societăţi comerciale din domeniul creşterii păsărilor din judeţul Vaslui. El a fost reţinut de procurorii DNA – Serviciul Teritorial Iaşi fiind acuzat de fapte de corupţie. Instanța l-a plasat în arest preventiv, fiind acuzat că ar fi apelat la politicieni din pentru a-l schimba din funcţie de şeful DSVSA Vaslui. Bogos era nemulțumit că societatea sa a fost amendată în mai multe rânduri,

Șpagă de 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu premierul

Scandalul politic provocat de afaceristul Fănel Bogos a ajuns până la premierul Ilie Bolojan. Acesta a discutat cu antreprenorul vasluian, în biroul său de la Guvern, întâlnirea fiind intermediată de fostul președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu. Acesta este anchetat în dosar, fiind plasat sub control judiciar. După izbucnirea scandalului, Barbu a fost suspendat din partid și a demisionat de la conducerea Autorităţii pentru Reformă Feroviară.

„Marți m-a chemat.. marți…marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea…auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur”, se arată în stenogramele din dosar, consultate de Antena 3 CNN.

În discuțiile interceptate de procurori, suspecții din dosar vorbesc despre o mită de 1,5 milioane de euro pe care Fănel Bogos ar fi plătit-o pentru întâlnirea cu Ilie Bolojan.

„Degeaba s-a dus la BOLOJAN, am stat deoparte și am râs. S-a dus! Degeaba i-a dat lui LAURA IUSEIN 500.000 de euro, l-a făcut în … plata de (neinteligibil) O știi. Eu am vorbit să vorbim, am venit să.. ! / pentru că a mers la BOLOJAN și a mers direct…degeaba, a mai dat un milion jumate’ de euro ca să-l pună față-n față cu BOLOJAN și răspunsul lui BOLOJAN după 4 ore a fost … pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în MODROGAN, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe BOLOJAN afară”, a relatat unul dintre suspecți, conform G4media.

Întâlnirea dintre Bolojan și afaceristul Fănel Bogos, confirmată oficial

La vremea respectivă, Guvernul a confirmat că afaceristul Fănel Bogos și premierul Ilie Bolojan s-au întâlnit la Palatul Victoria. De altfel, vizita antreprenorului a fost înscrisă în registrul de intrare al instituției.

„Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogoș. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri”, a precizat purtătoarea de cuvânt a Guvernului Ioana Dogioiu, într-un răspuns pentru G4media.

Conform sursei citate, premierul a susținut că nu a avut cunoștință de vreo sumă de bani plătită cuiva, de afcerist, în schimbul intermedierii unei întrevederi cu el.

„Totodată, premierul Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la orice demnitar prin asemenea metode atrage răspunderea celor care o fac, conform prevederilor legale și trebuie sancționată ca atare”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al Guvernului.