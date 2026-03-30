B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » A treia moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu nu a mai trecut. Opoziția nu s-a mai bucurat de sprijinul PSD

A treia moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu nu a mai trecut. Opoziția nu s-a mai bucurat de sprijinul PSD

Adrian A
30 mart. 2026, 18:02
A treia moțiune simplă împotriva Dianei Buzoianu nu a mai trecut. Opoziția nu s-a mai bucurat de sprijinul PSD
Sursă foto: Facebook/Diana Buzoianu
Cuprins
  1. PSD a trecut de la fapte la vorbe
  2. Circul nu a lipsit nici la a treia moțiune împotriva lui Buzoianu

PSD a spus „pas” la a treia moțiune simplă depusă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Opoziția nu s-a mai bucurat de voturile social-democraților, care au anunțat că nu vor vota moțiunea. Dar discursul dur al liderului senatorilor PSD, Daniel Zamfir, nu a lipsit.

PSD a trecut de la fapte la vorbe

PSD-iștii nu au luat parte la votul moțiunii depusă de opoziție împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. De la pupitrul Senatului, Daniel Zamfir a fost însă la fel de acid ca de obicei cu privire la Buzoianu.

„În moțiune sunt critici îndreptățite, mă lupt de multă vreme cu aberațiile dnei Buzoianu și nu mă voi lăsa. Știți că deja PSD a votat o moțiune și sunt convins că un alt vot nu va schimba situația, hai să fim realiști, nimeni nu crede în această sală că dna Buzoianu va fi cuprinsă de rușine și își va da demisia sau că o va demite dl Bolojan.

Am intrat în cea mai mare criză energetică și dvs. mângâiați pe creștet lostrița. Așa protejați mediul?. E mult fanatism și multă incompetență la vârful Ministerului Mediului.

PSD nu va participa la acest vot. Credem că dna ministru trebuie să plece odată cu domnul Bolojan.”, a declarat Daniel Zamfir înainte de vot.

Iar fără voturile PSD-ului, moțiunea a căzut. E adevărat, la limită: 41 de voturi pentru, 45 de voturi contra, o abținere.

Circul nu a lipsit nici la a treia moțiune împotriva lui Buzoianu

Dar senatorii măcar s-au distrat. Ca de obicei, discursurile opoziției fac deliciul celor care le ascultă.

„Să păstrăm un moment de reculegere pentru logica elementară, ucisă la Ministerul Mediului. Dacă românii nu au apă, să bea cerneală bio. Dacă nu au lumină, să se încălzească la flacăra progresismului.

A reușit performanța istorică de a vedea terorism ecologic într-un baraj de beton. Suntem singura țară din lume unde hidrocentralele sunt văzute ca infractori și unde gândacul de bucătărie are statut de refugiat politic și protecție ministerială.

Lăsați trotineta la intrare și luați un bilet dus către realitate.”, a declarat Ninel Peia, unul dintre inițiatorii moțiunii.

„Afară de la guvernare cu Uniunea Scufundați România.”, a clamat senatorul Sava Clement, cel care a și citit moțiunea intitulată „Diana Buzoianu, comisarul roșu-verde al setei și întunericului. Cum a instaurat Bolșevica de la Mediu dictatura trotinetelor peste barajele și pădurile României”.

Tags:
Ultima oră
18:15 - Bătălia pentru Iran, între „realitatea” din discursul Casei Albe și situația din teren. Cum vrea să schimbe Trump percepția asupra unui război costisitor și nepopular
17:59 - Farmacist-șef din București, sub control judiciar într-un dosar de fraudă cu medicamente de peste 11 milioane de lei
17:38 - EXCLUSIV: Discurs dur al lui Traian Băsescu la adresa lui Donald Trump. Ce spune fostul președinte despre acțiunile liedrului de la Casa Albă (VIDEO)
17:29 - Afaceristul Fănel Bogos a scăpat de arest. Tribunalul Vaslui l-a plasat sub control judiciar. Ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o întâlnire cu Ilie Bolojan
17:22 - Ajutorul de înmormântare a crescut în 2026. Cine primește până la 9.192 de lei și cum se obține
17:21 - Ce tip de echipamente pot fi conectate cu ajutorul unui extender HDMI?
17:14 - Final fericit în Mureș: Cele două fetițe date dispărute au fost găsite. Ce a transmis MAI (FOTO, VIDEO)
16:59 - Plafonarea prețurilor la alimente de bază, prelungită cu 3 luni. Ce produse se regăsesc pe listă
16:55 - Capitala pierde titlul de cel mai scump oraș, dar domină piața la un capitol surprinzător. Care sunt prețurile în cartierele de top
16:53 - Cea mai relaxantă destinație din Europa. Țara în care vacanța se transformă în vis