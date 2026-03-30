EXCLUSIV: Discurs dur al lui Traian Băsescu la adresa lui Donald Trump. Ce spune fostul președinte despre acțiunile liedrului de la Casa Albă (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu a avut un discurs dur la adresa lui Donald Trump, după ce liderul de la casa Albă a amenințat că nu vrea să oprească războiul din Iran, dacă Teheranul nu îi îndeplinește condițiile.

Traian Băsescu îl compară pe Trump cu Putin

„Din păcate, Statele Unite au un președinte care desconsideră tot ce înseamnă valoare democratică. Rețineți ce spun. Este mai rău decât Putin.

La Putin încă n-am auzit că vrea să cucerească o listă întreagă de țări. El le ia una câte una. Trump ne spune, de un an de când a venit, ba că vrea Groenlanda, bacă va anexa Canada, acum vrea Cuba.

Deci… acest om, acest președinte a depreciat prestigiul Statelor Unite cum n-a reușit nimeni să o facă. Este un biet afacerist de ăsta care vinde terenuri și apartamente și are pe mână mașinăria formidabilă a Armatei Statelor Unite și o utilizează. Adică a ocupat, a capturat Venezuela, acum în Iran, după ce a ratat obiectivele, adică schimbarea regimului și stoparea credibilă a programului nuclear, acum i-a dat prin cap alta. Că îl interesează țițeiul iranian.

Deci este un om pe care mai bine nu-l asculți pentru că are 3, 4, 5 intervenții pe zi în care se contrazice de la unul la alt, de la o intervenție la alta. Mai înainte, acum vreo două ore, spunea cât de mult e apreciat de noii lideri de la Teheran, iar imediat după el a venit purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a Iranului și a spus că nu are nicio negociere că doar au primit prin intermediare o listă de exigențe ale președintelui Trump, care sunt inadmisibile pentru ei.

Deci, pe de altă parte, întreține și ideea că va ocupa insula Kharg. Doamnă, am încărcat de multe ori la Kharg. Este o instalație majoră, extrem de importantă, cea mai importantă instalație a Iranului. Dar numai un dobitoc poate să creadă că dacă ai ocupat Kharg, ai pus mâna pe țițeiul iranian. Dacă ai ocupat Kharg-ul, sigur blochezi exporturile iraniene. Dar ca să ajungi la Kharg cu țițeiul, e o întreagă infrastructură care vine din câmpurile petrolifere ale Iranului e transportată pe conductă, sunt stații de pompare și repompare a țițeiului. Deci e o treabă complicată. și poate înainte să ia decizia, președintele Trump îi întreabă pe ruși ce au pățit pe insula Șerpilor.

Au cucerit-o și într-o noapte i-a ras Ucraina. E foarte greu să menții o insulă ocupată când dincolo de insulă urmează hăul teritoriului iranian. Dar cred că Trump se pregătește să compromită pentru totdeauna Statele Unite.”, a declarat Triana Băsescu în exclusivitate la Emisiunea , moderată de Ioana Constantin.

Acțiunile lui Trump distrug Europa

„În Europa se vorbește de penurie de motorină. Acum, din perspectiva dumneavoastră, unde putem să ajungem pe zona aceasta de petrol, carburanții la nivel global și, mă rog, Europa?

Cred că Statele Uniunii Europene ar trebui să aibă o discuție, să înțeleagă că suntem într-o zonă de irațional în domeniul politicii externe a Occidentului și să vedem ce e de făcut. Într-o discuție a liderilor Uniunii Europene, spre exemplu, ar trebui să se constate toate aceste inconsecvențe, toate aceste alunecări, toate aceste riscuri asumate de Trump, dar pe care le plătesc alții.

Deci suntem într-o situație extrem de gravă. în care, datorită Constituției Statelor Unite, oricine este președinte ales al Statelor Unite poate lua orice decizii și o gigantică armată i se supune, o armată care poate bombarda la nesfârșit, dacă asta vrea Trump, fără să știe de ce bombardează, fără să știe de ce ucide. De ce ucide copii? De ce ucide femei?

Europa trebuie să se pregătească pentru cei mai rău. Pentru că Donald Trump, în loc să țină navigația deschisă, se ocupă de orice altceva, numai de lucrurile fundamentale, nu.

Deci, cred că și trebuie să contribuie la o soluție comună a europenilor. Este clar, Trump nu este un partener. Trump e un agent imobiliar căruia i s-a dat puterea de a decide și de a trimite armata americană să bombardeze. Ok, bombardează, ucide oameni. Ce altceva face? Asta nu arată că Putin și Trump sunt unul și același lucru? Încă parcă Putin e mai logic în ce spune decât Trump. Îmi pare rău, dar asta e adevărul.”, a mai declarat fostul presedinte Traian Băsescu.