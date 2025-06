Peste 350 de percheziții, marți, în cadrul operațiunii „Jupiter”. Prejudiciul e de peste 36 milioane lei în dosarele economice (VIDEO, GALERIE FOTO)

Un număr de au avut loc marți, la nivel național, în cadrul operațiunii „Jupiter”, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ). De asemenea, au fost dispuse 63 de mandate de aducere.

Este vorba despre 98 de dosare penale aflate în supravegherea parchetelor din subordinea Ministerului Public. Procurorii invocă un prejudiciu de peste 36 milioane lei în dosarele economice.

Operațiunea „Jupiter” cu 202 percheziții.

Numeroase tipuri de infracțiuni apar în dosare

Descinderile au avut loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).

Activitățile vizează cauze penale complexe care acoperă o gamă extinsă de infracțiuni, printre care: evaziune fiscală, înșelăciune, spălare de bani, obținere ilegală de fonduri, fals în declarații, uz de fals, contrafacere, delapidare, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, falsificarea de instrumente oficiale și desfășurarea de jocuri de noroc fără licență, cu un prejudiciu cumulat estimat de peste 36.000.000 lei.

Dosare penale cu prejudicii de milioane de lei

Un comunicat oficial prezintă numeroase cazuri. De exemplu, procurorii și polițiștii au pus în executare 5 mandate de percheziție – 4 în București și 1 în județul Giurgiu – și un mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 1.300.000 lei. Acuzați de evaziune fiscală sunt o societate comercială și numitul M.C..

„Societatea a avut ca principal obiect de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Asociatul unic și administrator al societății a fost numitul M. C.

Astfel, în perioada 2023 – 2024, societatea a avut încasări semnificative în cuantum de 7.631.939,84 lei de la agenți economici care au același obiect de activitate, încasări care au fost urmate de retrageri în numerar în sumă totală de 3.503.400 lei și plăți către societăți cu același obiect de activitate în cuantum de 4.066.381,64 lei.

Cu toate acestea, administratorul a declarat la organul fiscal în anul 2023 venituri în cuantum total de 1.469.572 lei, iar în anul 2024 nu a depus declarația D 394 trimestrial ori lunar. De asemenea, societatea figurează cu declarații D300 și D394 depuse doar pentru lunile martie și iunie 2023, iar în D300 au fost declarate livrări în cuantum total de 1.469.569 lei”, explică procurorii.

Un alt dosar de evaziune fiscală are prejudiciul de peste 19,5 milioane de lei. Aici au fost puse în executare 5 mandate de percheziție – 1 în Bucureşti şi 4 în județul Ilfov – precum și 3 mandate de aducere.

„În fapt se reține că, suspecții, administratori ai unei societăţi comerciale, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au omis să înregistreze veniturile în cuantum total de 53.681.481 lei, ce provin din comercializarea pe teritoriul național a bunurilor achiziționate prin 25 de operațiuni de import realizate, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 19.581.801 lei (din care 8.204.870 lei reprezentând impozit pe profit si 11.376.931 lei reprezentând taxa pe valoare adăugata)”, se arată în comunicat.

Un alt dosar, tot de evaziune fiscală, are un prejudiciu de 2.379.729 lei. Aici au fost puse în executare 4 mandate de percheziție – 3 în București și 1 în județul Ilfov: „În fapt se reține că, în perioada 01.01.2020 – 31.12.2022, S.C. E. B. S.R.L., nu a înregistrat în evidenţa contabilă veniturile realizate din comercializarea deşeurilor feroase şi neferoase, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 2.379.729 lei”.

De asemenea, s-au făcut două percheziții în Bacău, una în Ilfov și una în Vrancea și s-au dispus două mandate de aducere într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 1.542.020 lei.

„În fapt se reține că, în urma controlului inopinat efectuat la SC G. B. R. SRL s-a constatat că societatea nu a depus nicio situaţie financiară pentru perioada 2020 – 2022, nu a declarat TVA colectată şi TVA deductibilă, prejudiciind astfel bugetul de stat.

În fapt, societatea efectuat operațiuni de import cereale din Republica Moldova, ulterior livrând produsele către Olanda, fără a înregistra în contabilitate operațiunile intracomunitare, astfel producând un prejudiciu de 1.542.020 lei”, spun anchetatorii.

O percheziție a avut loc și în județul Iași, într-un dosar penal privind infracțiunea de șantaj, prejudiciul fiind de 1.500.000 euro: „Din cercetări a rezultat că, la data de 09.12.2024 numitul G.P. a transmis o sesizare din cuprinsul căreia a reieșit că în perioada aprilie 2020 – mai 2023 numita I.D.V. l-a constrâns să îi trimită sume de bani pentru a nu îi relata soției acestuia despre faptul că au o relație, acesta declarând că i-a dat suma totală de aproximativ 1,5 milioane de euro”.

Comunicatul integral:

„Prejudiciu de peste 36 milioane lei în dosarele economice, vizate în Operațiunea „JUPITER” coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție: 98 de dosare penale, 356 de percheziții la nivel național.

Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) și a Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), astăzi, 3 iunie 2025, în cadrul Operațiunii „JUPITER”, se desfășoară, simultan, la nivel național, un total de 356 de percheziții domiciliare, precum și 63 de mandate de aducere, în 98 de dosare penale aflate în supravegherea parchetelor din subordinea Ministerului Public.

Activitățile vizează cauze penale complexe care acoperă o gamă extinsă de infracțiuni, printre care: evaziune fiscală, înșelăciune, spălare de bani, obținere ilegală de fonduri, fals în declarații, uz de fals, contrafacere, delapidare, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, falsificarea de instrumente oficiale și desfășurarea de jocuri de noroc fără licență, cu un prejudiciu cumulat estimat de peste 36.000.000 lei.

1.⁠ ⁠În cadrul operatiunii Jupiter, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției române, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul IGPR – DICE, în data de 3.06.2025 pun în executare 5 mandate de percheziție – 4 în București și 1 în județul Giurgiu – și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 1.300.000 lei.

Din probele administrate rezultă că, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a transmis I.G.P.R. – Direcția de Investigare a Criminalității Economice o informare privind implicarea unei societăți comerciale și a numitului M.C. în presupuse activități de evaziune fiscală.

Societatea a avut ca principal obiect de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Asociatul unic și administrator al societății a fost numitul M. C.

Astfel, în perioada 2023 – 2024, societatea a avut încasări semnificative în cuantum de 7.631.939,84 lei de la agenți economici care au același obiect de activitate, încasări care au fost urmate de retrageri în numerar în sumă totală de 3.503.400 lei și plăți către societăți cu același obiect de activitate în cuantum de 4.066.381,64 lei.

Cu toate acestea, administratorul a declarat la organul fiscal în anul 2023 venituri în cuantum total de 1.469.572 lei, iar în anul 2024 nu a depus declarația D 394 trimestrial ori lunar. De asemenea, societatea figurează cu declarații D300 și D394 depuse doar pentru lunile martie și iunie 2023, iar în D300 au fost declarate livrări în cuantum total de 1.469.569 lei.

2. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor, în data de 3.06.2025 pun în executare 10 mandate de percheziție – 7 în județul Cluj, 2 în județul Sălaj și 1 în județul Bihor – precum și 4 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de obținere ilegală de fonduri, cu un prejudiciu de 450.000 lei.

Din cuprinsul actului de sesizare rezultă că, în perioada aprilie 2022 – martie 2023, o societate comercială figurează cu obligaţii fiscale restante în ceea ce priveşte contribuţia de asigurări sociale, contribuţia de asigurări de sănătate şi impozitul pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, în valoare totală de 60.364 lei.

3.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Costești și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Argeș, în data de 3.06.2025 pun în executare 8 mandate de percheziție în județul Argeș, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune privind asigurările, fals în declarații și uz de fals.

Din actele cauzei reiese că, în dimineața zilei de 18.12.2022, numitul C. E., conducător al autoturismului marca Mercedez Benz, având complicitatea altor doi conducători auto, respectiv al conducătorului autoturismului marca Dacia Logan și al conducătorului autoturismului marca Audi A6 au premeditat/aranjat un accident auto pe raza comunei Suseni- D.J. 703B, județul Argeș cu scopul fraudării societății de asigurări Omniasig Vienna Insurance Group S.A

Autoturismul marca Audi A6 a mai fost implicat într-un alt eveniment rutier în data de 17.05.2023, tot în judeţul Argeş, pe raza comunei Rociu, fiind implicate și avariate și autovehiculele marca MAN și marca Mercedes Benz, pentru care a fost deschis dosar de dauna la Allianz Tiriac Asigurări.

Din verificări a reieșit că autoturismul marca Audi A6 a mai avut un eveniment rutier, în data de 29.06.2022 pentru care a fost deschis dosar de daună la GENERALLI S.A., fiind despăgubit cu suma de 57.552 lei.

4.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița Năsăud și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bistrița Năsăud, în data de 3.06.2025 pun în executare 8 mandate de percheziție – 5 în județul Bistrița Năsăud, 2 în județul Mureș și 1 în județul Maramureș – precum și 8 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și obținere ilegală de fonduri, prejudiciul fiind estimat la 844.034 lei.

Din actele cauzei reiese că, o persoană domiciliată pe raza judeţului Bistriţa-Năsăud a iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat în scopul comiterii infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri. În acest sens, numita B.A.D. alături de alte patru persoane, administratori în drept ai patru societăţi comerciale, în vederea obţinerii de finanţare prin programul Start-Up Nation prin conturile deschise la BCR, au prezentat Agenţiei pentru IMM Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului precum şi unităţii bancare BCR, cu ocazia întocmirii dosarelor de finanţare dar şi cu ocazia verificării condiţiilor de eligibilitate, date false, inexacte ori incomplete în vederea acordării finanţării prin programul susmenţionat, respectiv că au achiziţionat bunurile înscrise în acordul de finanţare şi în facturi dar în realitate acestea nu au existat niciodată în patrimoniul societăţii furnizoare şi nici nu au fost livrate însă au fost achitate furnizorului conform facturilor depuse dar şi tranzacţiilor bancare. Ulterior obţinerii finanţării, cele patru societăţi şi-au schimbat sediul social în alt judeţ, două dintre acestea fiind radiate şi nu au mai achitat ratele pentru finanţările obţinute, rezultând indicii că cele patru societăţi au fost înfiinţate doar în scopul comiterii infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri. Prejudiciul cauzat BCR este de 844.033,69 lei.

5.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Hunedoara, în data de 3.06.2025 pun în executare 6 mandate de percheziție – 3 în județul Hunedoara și 3 în județul Neamț – într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de OUG 195/2005 privind protecția mediului.

Din actele cauzei reiese că, la Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva a fost înregistrată sesizarea penală a organelor de constatare din cadrul Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul General cu privire la faptul că în cursul anului 2022, o societate comercială a importat din Italia deșeuri constând în anvelope scoase din uz ( în număr de 201.530), prin intermediul a 9 transporturi rutiere pentru care nu poate face dovada valorificării integrale, în lipsa unei autorizații de mediu eliberate pentru operațiunea R12 în sensul prevederilor OUG nr. 92/2021, respectiv a unei instalații de valorificare a deșeurilor ori a încheierii de contracte cu societăți specializate.

6.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Arad, în data de 3.06.2025 pun în executare 6 mandate de percheziție în județul Arad, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere și înșelăciune.

În fapt se reține că, o persoană fizică domiciliată în municipiul Arad, deține și comercializează, prin intermediul unui cont de WhatsApp, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, purtătoare de semne distincte ale mai multor mărci înregistrate, susceptibile a fi contrafăcute, inducând astfel în eroare potențialii clienți prin prezentarea produselor oferite spre comercializare ca fiind originale.

7.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Satu Mare, în data de 3.06.2025 pun în executare 6 mandate de percheziție – 5 în județul Satu Mare și 1 în județul Harghita, într-un dosar penal privind infracțiuni prevăzute de Codul Fiscal.

Din probele administrate rezultă că, începând cu luna martie a anului 2025 şi până în prezent, mai multe persoane fizice de pe raza judeţului Satu Mare şi Harghita au fost identificate ca având preocupări în deținerea, transportul, depozitarea și comercializarea unor cantități însemnate de țigări, peste 10.000 țigarete, cunoscând că provin din contrabandă.

8.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 5 București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Sector 5 București, în data de 3.06.2025 pun în executare 10 mandate de percheziție – 5 în București, 3 în județul Teleorman și 2 în județul Ilfov – precum și 4 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune, uz de fals, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, falsificarea de instrumente oficiale și proxenetism.

Din cercetări a rezultat că, la data de 29.06.2023, inculpatul T.-D. S.-S., exercitând în fapt funcția de administrator al S.C. C. & F. S.R.L. și în calitate de împuternicit al Asocierii C. & F. SRL, A. C. SRL, respectiv O. SRL, în derularea unui contractul de proiectare și execuție de lucrări din anul 2019, prin folosirea neautorizată a datelor de identificare ale S.C. CNI S.A., a depus la Trezoreria Videle înscrisul fals reprezentat de adresa nr. …/28.06.2023 ce conținea datele de identificare ale persoanei vătămate CNI S.A. și prin care a atestat în mod nereal acordul persoanei vătămate CNI S.A. cu privire la efectuarea plății sumelor din fondul de garanție și a înscrisului fals reprezentat de copia scrisorii de garanție nr. …/B/23.06.2023 emisă aparent de Fondul de Garantare și Creditare IFN S.A. și a determinat funcționarul public din cadrul Trezoreriei Videle să transfere, fără vinovăție, suma de 626.588 lei dintr-un contul deschis la Trezoreria Videle într-un contul deținut de SC C.&F. SRL, suma reprezentând prejudiciul produs persoanei vătămate CNI S.A.

Totodată, acelaşi inculpat, la data de 02.07.2020, a înlesnit activitatea de prostituție desfășurată de numita P. R. și o altă persoană necunoscută numită M., prin aceea că a comunicat numitei P. R. datele de contact ale numitului D.D.V. care, împreună cu o altă persoană necunoscută, au întreținut relații sexuale cu acestea, în schimbul unor sume de bani.

9.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – SICE , în data de 3.06.2025 pun în executare 5 mandate de percheziție – 1 în Bucureşti şi 4 în județul Ilfov – precum și 3 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 19.581.801 lei.

În fapt se reține că, suspecții, administratori ai unei societăţi comerciale, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au omis să înregistreze veniturile în cuantum total de 53.681.481 lei, ce provin din comercializarea pe teritoriul național a bunurilor achiziționate prin 25 de operațiuni de import realizate, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 19.581.801 lei (din care 8.204.870 lei reprezentând impozit pe profit si 11.376.931 lei reprezentând taxa pe valoare adăugata).

10.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Mureș, în data de 3.06.2025 pun în executare 5 mandate de percheziție în județul Mureș precum și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 125.000 lei.

Se arată că, în perioada 01.01.2019 – 31.12.2022 SC S.F. SRL nu a înregistrat, declarat şi plătit obligaţiile fiscale aferente veniturilor din prestări de servicii funerare şi livrări de bunuri, şi anume 124.375 lei.

11.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Alba, în data de 3.06.2025 pun în executare 4 mandate de percheziție (3 în județul Alba) și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune.

Din probatoriul administrat s-a constatat că, în cursul anului 2024, administratorul unei societății comerciale a indus în eroare 5 persoane vătămate, constând în aceea că, în baza unor contracte de prestări servicii s-a obligat să întocmească pentru acestea documentația necesară accesării unor programe de finanțare cu fonduri nerambursabile, fără să inițieze demersurile necesare, deși a încasat de la persoanele vătămate suma totală de 29.000 lei.

12.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Prahova, în data de 3.06.2025 pun în executare 4 mandate de percheziție în județul Prahova și 3 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de înșelăciune, prejudiciul estimat fiind de 151.491 lei.

Din actele cauzei reiese că, în cauza s-a retinut ca in perioada 2022-2024, administratorul unei societati comerciale cu sediul social pe raza municipiului Ploiesti, cu sprijinul a doua angajate, a indus in eroare doua persoane juridice in legatura cu facilitarea obtinerii avizului de munca a unor persoane de origine asiatica, cauzand un prejudiciu total in cuantum de 151.491 lei. In concret, suspecta a prezentat persoanelor vatamate faptul ca societatea pe care o administreaza este o companie din Romania care se ocupa cu plasarea fortei de munca si intermedierea obtinerii avizelor de munca pentru cetateni nepalezi si bengalezi. In realitate, societatea nu era autorizata in acest scop si nu avea contracte incheiate cu societati angajatoare. Initial, a indus in eroare o societate (prima persoana vatamata), cu promisiunea ca ii va facilita angajarea unor cetateni din Nepal, iar dupa incasarea banilor, nu a mai prestat serviciul contractat. Ulterior, s-a folosit de datele firmei pentru mentinerea in eroare a celei de-a doua persoane vatamate, reprezentanta unei societati de recrutare forta de munca din Bangladesh, determinand aceasta din urma firma sa creada ca prima entitate va asigura angajarea unor cetateni bengalezi. Tot pentru mentinerea in eroare a persoanelor vatamate, suspectele au intocmit in fals mai multe cereri pentru acordarea vizelor de munca si bonuri ce atesta asa zise plati catre trezorerie drept, taxe pentru I.G.I. In realitate, suspectele nu au efectuat niciun demers real pentru prestarea serviciilor respective.

13. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Giurgiu, în data de 3.06.2025 pun în executare 4 mandate de percheziție – 3 în București și 1 în județul Ilfov, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 2.379.729 lei.

În fapt se reține că, în perioada 01.01.2020 – 31.12.2022, S.C. E. B. S.R.L., nu a înregistrat în evidenţa contabilă veniturile realizate din comercializarea deşeurilor feroase şi neferoase, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 2.379.729 lei.

14.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Ilfov, în data de 3.06.2025 pun în executare 4 mandate de percheziție – 2 în județul Bacău, 1 în județul Ilfov și 1 în județul Vrancea – precum și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 1.542.020 lei.

În fapt se reține că, în urma controlului inopinat efectuat la SC G. B. R. SRL s-a constatat că societatea nu a depus nicio situaţie financiară pentru perioada 2020 – 2022, nu a declarat TVA colectată şi TVA deductibilă, prejudiciind astfel bugetul de stat.

În fapt, societatea efectuat operațiuni de import cereale din Republica Moldova, ulterior livrând produsele către Olanda, fără a înregistra în contabilitate operațiunile intracomunitare, astfel producând un prejudiciu de 1.542.020 lei.

15. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Fetești și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Ialomița, în data de 3.06.2025 pun în executare 4 mandate de percheziție în județul Ilfov și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere.

Din cercetări a rezultat că, persoana cercetată deține și comercializează, produse purtătoare de semne distincte ale mai multor mărci înregistrate, susceptibile a fi contrafăcute, inducând astfel în eroare potențialii clienți prin prezentarea produselor oferite spre comercializare ca fiind originale.

16. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Constanța, în data de 3.06.2025 pun în executare 4 mandate de percheziție – 1 în București și 3 în județul Ilfov, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere.

Din cercetări a rezultat că, SC P. X. S. SRL a efectuat un import de 10488 jucării din plastic, bunuri susceptibile a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală.

17.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Constanța, în data de 3.06.2025 pun în executare 4 mandate de percheziție – 1 în București și 3 în județul Ilfov, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere.

Din cercetări a rezultat că, reprezentantul SC T. B. I. SRL a introdus în țară, prin Portul Constanţa SUD Agigea, prin intermediul unui container provenit din China, un număr de 28.770 produse ce purtau denumirea mărcilor protejate Mercedes, BMW, Kuromi.

18.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Suceava, în data de 3.06.2025 pun în executare 4 mandate de percheziție în județul Suceava, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrabandă.

În fapt se reține că, la data de 12.04.2025, numita D.A. a fost depistată în trafic având în portbagajul autoturismului 3 baxuri cu ţigări de provenienţă extacomunitară, bunuri ce trebuiau plasate sub regim vamal.

19.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Suceava, în data de 3.06.2025 pun în executare 3 mandate de percheziție în județul Suceava, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrabandă.

Din cercetări a rezultat că, la data de 27.12.2023, persoane din sat Mironu, com. Valea Moldovei, preiau cantităţi mari de ţigarete de provenienţă extracomunitară, cu un microbuz, ţigarete pe care le transportă şi le comercializează ulterior atât persoanelor fizice din zonă cât şi magazinelor.

20.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Alba, în data de 3.06.2025 pun în executare 3 mandate de percheziție și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals, prejudiciul fiind de 149.291 lei.

Din probele administrate rezultă că, în perioada 2024 – februarie 2025, administratorul Asociației de Proprietari A. S. Alba Iulia, și-a însușit din încasările asociației suma totală de 149.290,56 lei și de asemenea a prezentat membrilor asociației facturi privind contravaloarea reparațiilor ascensorului, deși astfel de reparații nu ar fi avut loc în realitate.

21.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Ilfov, în data de 3.06.2025 pun în executare 3 mandate de percheziție – 1 în județul Bacău şi 2 în București – precum și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat de 118.265 lei.

Din actele cauzei reiese că, la data de 04.02.2025, A.N.A.F. – Direcţia Generală Juridică a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov cu privire la faptul că, SC I.G. SRL, în perioada 01.01.2022 -01.12.2023, a înregistrat în evidenţa financiar contabilă, achiziţii de bunuri de la societăţi care nu recunosc relaţia comercială cu această societate.

22. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă judecătoria Câmpina și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Prahova, în data de 3.06.2025 pun în executare 3 mandate de percheziție în judeţul Prahova și 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de desfășurare, fără licență sau autorizație, a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc, prevăzute de OUG 77/2009.

Din probatoriul administrat s-a constatat că, in perioada 2024-2025 (prezent), doi suspecti au desfășurat în mod repetat activităţi ce intră în sfera jocurilor de noroc, respectiv tombole online, fără a detine licență sau autorizație emisa de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN), astfel cum este prevăzut de OUG nr. 77/2009. Aceștia au promovat periodic, prin postări și transmisii video live, tombole cu premii constând în bijuterii din aur, telefoane mobile sau autoturisme. În fiecare caz, se prezintă bunul oferit ca premiu, menţionându-se valoarea acestuia și taxa de participare, cuprinsă intre 10 lei si 100 lei, ce trebuie achitată de către doritori în conturile de Revolut puse la dispoziţie, numărul de bilete vândute fiind raportat la valoarea obiectului oferit, cu scopul de a realiza un profit financiar clar calculat.

23.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor, în data de 3.06.2025 pun în executare 3 mandate de percheziție – 2 în județul Bihor şi 1 în județul Hunedoara, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat de 500.000 lei.

Din cercetări a rezultat că, numitul M.B.R. în calitate de administrator la SC …. SRL, înregistrat cu o flotă de autoturisme in aplicatia BOLT, în perioada aprilie 2023 – februarie 2024, a realizat venituri considerabile din transportul de persoane, sume care nu se regăsesc înregistrate in evidenta contabilă a societătii pe care o administrează. Susnumitul s-a sustras de la plata impozitelor, taxelor si contributiilor datorate statului prin neînregistrarea veniturilor mentionate anterior. De asemenea, există suspiciuni că din sumele de bani obtinute, ar efectua plăti salariale către soferii autoturismelor, care, de asemenea nu se regăsesc in contabilitatea societătii.

24.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Constanța, în data de 3.06.2025 pun în executare 2 mandate de percheziție în județul Ilfov, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere.

În fapt se reține că, persoana cercetată, deține și comercializează, produse purtătoare de semne distincte ale mai multor mărci înregistrate, susceptibile a fi contrafăcute, inducând astfel în eroare potențialii clienți prin prezentarea produselor oferite spre comercializare ca fiind originale.

25.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Ialomița, în data de 3.06.2025 pun în executare 2 mandate de percheziție în județul Ilfov și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere.

Din cercetări a rezultat că, numita P.L. comercializează articole vestimentare susceptibile a fi contrafăcute prin sisteme informatice precum contul @… de pe platforma TikTok, organizând sesiuni live de prezentare şi vânzarea a articolelor de la domiciliul acesteia.

Totodată, sus-numita deţine şi foloseşte pagina/grupul Shop L.P de pe platforma Facebook, cu scopul vânzării articolelor vestimentare susceptibile a fi contrafăcute.

26.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Vaslui, în data de 3.06.2025 pun în executare 2 mandate de percheziție – 1 în județul Vaslui și 1 în județul Iași, precum și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 18.09.2024 – 26.09.2024, numitul B.L.G., angajat la compania H.T., a efectuat numeroase tranzacţii frauduloase cu un card de alimentare carburant.

27.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 3 București și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Sector 3 București, în data de 3.06.2025 pun în executare 2 mandate de percheziție în București, precum și 5 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de 130.000 lei.

Din probele administrate rezultă că, în perioada februarie 2019 – iunie 2020, în calitate de asociat și administrator al societății comerciale F. D. SRL, cu intenţie, în mod repetat şi în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, a înregistrat/dispus înregistrarea în evidențele contabile ale societății achiziții fictive de prestări servicii de fierărie și dulgherie, prin intermediul a 111 facturi în valoare totală de 549.501,5 lei de la societatea B. P. C. SRL, pe care ulterior le-a declarat organelor fiscale, în perioada 24.03.2019 – 24.07.2020, printr-un număr de 6 declarații având codul D300, cauzând un prejudiciu în cuantum de 87.003 lei, constând în TVA, datorat bugetului de stat.

28.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Argeș, în data de 3.06.2025 pun în executare 1 mandat de percheziție, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere.

Din probele administrate rezultă că, în luna aprilie 2024, numitul M. D., prin intermediul SC P. N. S. SRL, cu sediul în mun. Pitești, a contrafăcut însemnele unei mărci înregistrate privind comercializarea unor produse de nutriție, pe care le-ar fi realizat folosind diferite ingrediente, și le-a pus în circulație prin mediul online, inducând în eroare cumpărătorii cu privire la autenticitatea produsului, în scop comercial.

29. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sector 1 Bucureşti și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Sector 1 Bucureşti, în data de 3.06.2025 pun în executare 1 mandat de percheziție, precum și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prejudiciul estimat fiind de 1.065.405 lei.

Se arată că, în perioada 2020-2025, numita R. P. R., exercitând în fapt activitatea de contabilitate primară, efectuarea de plăți pentru societățile N. S.R.L., T. E. A. S.R.L. și T. A. S.R.L., fiind împuternicită să efectueze operațiuni în conturile societăților vătămate, și-a însușit sume de bani de la persoanele vătămate, prin efectuarea de transferuri bancare din conturile curente ale societăților în contul personal, în contul societății al cărei administrator este suspecta și în contul persoanei fizice autorizate R.R. Pl., prin 594 de acte materiale, cauzând un prejudiciu în sumă de 1.065.404,65 lei.

30.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Aleşd și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Bihor, în data de 3.06.2025 pun în executare 1 mandat de percheziție în județul Bihor, precum și 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare, prejudiciul estimat fiind de 660.000 lei.

Din probele administrate rezultă că, numitul F.J.I., în calitate de director al SC A. C. D. R. SRL, a vândut remorci şi platforme din patrimoniul societăţii, deşi nu avea atribuţia de a încasa de la clienţi sume de bani şi nici posibilitatea de a genera/emite facturi în numele societăţii. Referitor la pretinsele vânzări amintite mai sus, nu existau înscrisuri contabile care să ateste vânzările cu pricina. Numitul F.J.I. a sustras din casieria societăţii sume de bani şi a vândut bunuri, reţinând pentru sine contravaloarea acestora. Şi-a însuşit sumele de bani încasate din vânzarea remorcilor care trebuiau depuse la unitatea bancară la care era deschis contul bancar al societăţii. A sustras din patrimoniul societăţii remorci şi le-a vândut ulterior către terţe persoane.

Pentru a reuşi să creeze o aparenţă de legitimitate sustragerii bunurilor din patrimoniul societăţii, a accesat în mod ilegal sistemele contabile ale societăţii, autentificându-se fie cu contul personal, fie cu contul angajaţilor pe care îi supraveghea, a introdus date informatice mincinoase pentru a genera ferestre de vânzare şi a putea emite înscrisuri cu care să inducă în eroare persoanele pe care le aborda.

31.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Suceava, în data de 3.06.2025 pun în executare 1 mandat de percheziție în județul Suceava, într-un dosar penal privind infracțiuni trafic de influenţă.

Din actele cauzei reiese că, numitul B.A. ar fi primit sume de bani de la mai multe persoane, pretinzând că care ar fi avut influenţă pe lângă funcţionari din cadrul Spitalului Judeţean Suceava pentru a interveni pe lângă aceştia în legătură cu ocuparea posturilor vacante din spital.

32.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Dolj, în data de 3.06.2025 pun în executare 12 mandate de percheziție în județul Dolj, precum și 13 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de obţinere ilegală de fonduri, prejudiciul estimat fiind de 399.772 lei.

În fapt se reține că, SC „A. K. SRL şi SC D. A. P. SRL, administrate în fapt de numitul U. M., prin folosirea de înscrisuri falsificate, au solicitat şi primit ajutor financiar nerambursabil în cuantum de 199.965,21 lei în data de 27.04.2021, respectiv în sumă de 199.806,3 Iei în data de 24.12.2021, în condiţiile în care cele două societăţi comerciale nu au desfăşurat activitate economică la punctele de lucru declarate conform obiectului principal de activitate „Restaurante”, conform codului CAEN 5610. De asemnea, există suspiciune cu privire ia activitatea desfăşurată de salariaţii angajaţi pe bază de contract individual de muncă, precum şi cu privire la existenţa şi punerea în funcţiune a bunurilor mobile achiziţionate sau a serviciilor prestate de către furnizorii menţionaţi pe facturile fiscale de achiziţie ataşate cererilor pentru acordarea ajutorului de minimis din bugetul naţional, în valoare de 200.000 lei, în cadrul programului Start-up Nation 2019.

33.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Maramureş, în data de 3.06.2025 pun în executare 6 mandate de percheziție în județul Maramureş, într-un dosar penal privind infracțiuni de obţinere ilegală de fonduri, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi fals informaatic, prejudiciul estimat fiind de 1.700.000 lei.

În fapt se reține că, în perioada 2023 – 19.02.2025, reprezentanţii furnizorilor de servicii medicale SC D.S.D. SRL, şi SC V.V. S.R.L, ambele cu punct de lucru în municipiul Baia Mare şi având obiect principal de activitate servicii de asistenţă stomatologică au întocmit şi au folosit situaţii şi facturi corespunzătoare acestora, privind decontarea de servicii medicale oferite cetăţenilor străini sau apatrizi aflaţi în situaţii deosebite, care provin din zona conflictului armat din Ucraina, fără ca persoanele înscrise în evidenţe să fi beneficiat de acele servicii.

În fapt, s a stabilit că mai mulți medici stomatologi au decontat în perioada anilor 2023-2025, servicii medicale în favoarea unor cetățeni ucrainieni proveniți din zona de conflict armat, în valoare de peste 1.700.000 lei, prin prezentarea unor documente false sau cu date inexacte.

34. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Sălaj, în data de 3.06.2025 pun în executare 2 mandate de percheziție în jud. Sălaj, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 50.000 lei.

Din probatoriul administrat s-a constatat că, numitul D.M.L. în calitate de administrator al SC A. D. P. SRL nu a evidenţiat în contabilitatea societăţii operaţiuni comerciale efectuate şi venituri realizate în perioada 2021-2022, cauzând un prejudiciu de aproximativ 50.000 lei.

35.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Buzău, în data de 3.06.2025 pun în executare 5 mandate de percheziție – 4 în judeţul Vrancea şi 1 în judeţul Buzău -, precum şi 1 mandat de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală.

Din probatoriul administrat s-a constatat că, numitul S.T., în calitate de administrator al SC D.C.P. SRL, a comercializat material lemnos, sortimentul cherestea rășinoase, de la punctul de lucru din mun. Râmnicu Sărat – Târgul Municipal (Obor), din judeţul Buzău către diverse persoane fizice neautorizate, avizele de însoțire a materialului lemnos precum și documentele fiscale fiind emise în mod fictiv, cu mențiunea la rubrica destinatar a societăților comerciale D&D V.P. SRL, SC P.F. SRL și SC O. SRL, având puncte de descărcare diferite localități din jud. Buzău și jud. Vrancea.

36.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Braşov, în data de 3.06.2025 pun în executare 2 mandate de percheziție în judeţul Braşov, într-un dosar penal privind infracțiuni de evaziune fiscală.

Din cercetări a rezultat că, în perioada august 2019 – decembrie 2021, societatea S.E. SRL, prin reprezentanţi, ar fi omis să evidenţieze în contabilitate operaţiuni şi venituri obţinute.

37. Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gheorgheni și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Harghita, în data de 3.06.2025 pun în executare 2 mandate de percheziție în județul Harghita, într-un dosar penal privind infracțiuni de contrafacere.

Din probatoriul administrat s-a constatat că, numita B.Z. din municipiul Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, deţine si comercializează, fără drept, mai multe tipuri de detegenţi din categoria marcilor înregistrate, cu privire la care există suspiciunea rezonabilă, că nu sunt originale, ci provin din activități ilicite de contrafacere.

Aceste produse sunt depozitate de către B. Z. , în două imobile din comuna Remetea şi comuna Zetea din judeţul Harghita.

38.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.G.P.R. – DICE, în data de 3.06.2025 pun în executare 1 mandat de percheziție în județul Ilfov, într-un dosar penal privind infracțiuni de delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, prejudiciul estimat fiind de 510.000 lei.

Din actele cauzei reiese că, în perioada 2021 – 2023, numitul S.N.D., avocat în Baroul București, în calitate de administrator al unei asociaţii de proprietari din București, sector 4, și-a însușit suma de circa 300.000 lei din gestiunea asociației.

39.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara și ofițerii de poliție judiciară din cadrul SICE Timiş, în data de 3.06.2025 pun în executare 1 mandat de percheziție în județul Timiş precum şi 2 mandate de aducere, într-un dosar penal privind infracțiuni de abuz în serviciu şi fals intelectual.

Din cercetări a rezultat că, se retine suspiciunea că deciziile de încetare a contractelor individuale de munca ale persoanelor vătămate I. S. D. ș.a. angajați ai unității medicale din cadrul sistemului public – S.C.M.U.Timisoara – ar fi fost întocmite real în data de 14.03.2025, dar antedatate – prezentând ca dată de emitere data de 11.03.2025, astfel incit sa poată intra sub incidența prevederilor OUG 9/ 06.03.2025 deși la data întocmirii acestora intrase in vigoare OUG 12/13.03.2025 care suspenda efectele OUG 9/06.03.2025 ( de modificare și completare a unor acte normative ) după cum urmează :

•⁠ ⁠La art 38 din Legea 153/2017 se introduce alin 10 ce prevede că “ Raporturile de munca ale personalului contractual plătit din fonduri publice …care îndeplinește condițiile de pensionare și care a fost emisă decizia de pensionare – ÎNCETEAZĂ DE DREPT ..”

•⁠ ⁠⁠Conform OUG 12/13.03.2024 – art VI – începând cu data intrării in vigoare a prezentei se suspendă prevederile art 38 alin 10 din Legea cadru 153 / 2017 ….pâna la 31.12.2025.

40.Procurorii din cadrul Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Alexandria, Roșiorii de Vede și Zimnicea și ofițerii de poliție din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Teleorman – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase, în data de 3.06.2025 pun în executare 7 mandate de percheziție domiciliară în județul Teleorman, în 5 dosare penale în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

41.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Aiud, Câmpeni şi Blaj şi ofiţerii de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Alba -Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase, în data de 03.06.2025 pun în executare 12 mandate de percheziție domiciliară în judeţul Alba, în 10 dosare în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

42.Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vânju Mare şi ofiţerii de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mehedinţi – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase, în data de 03.06.2025 pun în executare 8 mandate de percheziție domiciliară în judeţul Mehedinţi, într-un dosar în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

43.Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu şi ofiţerii de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Sibiu – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase, în data de 03.06.2025 pun în executare 4 mandate de percheziție domiciliară în judeţul Sibiu, în 4 dosare în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

44.Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău şi ofiţerii de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Iaşi – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase, în data de 03.06.2025 pun în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în judeţul Iaşi, într-un dosar în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

45.Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor şi ofiţerii de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bihor – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase, în data de 03.06.2025 pun în executare 44 mandate de percheziție domiciliară în judeţul Bihor, într-un dosar în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

46.Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti şi ofiţerii de poliţie din cadrul Direcţiei Generale de poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase, sprijiniţi de luptători din cadrul SAS, în data de 03.06.2025 pun în executare 8 mandate de percheziție domiciliară în Bucureşti, într-un dosar în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

47.Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Focşani şi ofiţerii de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Vrancea – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase, în data de 03.06.2025 pun în executare 7 mandate de percheziție domiciliară în judeţul Vrancea, într-un dosar în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

48.Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oraviţa şi ofiţerii de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Caraş-Severin – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase, în data de 03.06.2025 pun în executare 3 mandate de percheziție domiciliară în judeţul Caraş-Severin, în 3 dosare în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

49.Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla şi ofiţerii de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Cluj – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase, în data de 03.06.2025 pun în executare 11 mandate de percheziție domiciliară în judeţul Cluj, în 11 dosare în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

50.Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi şi ofiţerii de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Botoşani – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase, în data de 03.06.2025 pun în executare 1 mandat de percheziție domiciliară în judeţul Botoşani, într-un dosar în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

51.Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova şi ofiţerii de poliţie din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Dolj – Serviciul Arme, explozivi și substanțe periculoase, în data de 03.06.2025 pun în executare 6 mandate de percheziție domiciliară în judeţul Dolj, în 3 dosare în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

52.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea și ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Investigații Criminale, în data de 03.06.2025, începând cu ora 06.00, pun în executare 2 mandate de percheziție pe raza județelor Ilfov și Botoșani, într-un dosar penal privind infracțiunile de furt calificat și acces cu detectorul de metale în sit arheologic, prejudiciul fiind de 1250 euro.

Din probele administrate rezultă că monede dacice tip Vârteju București, databile sec II-I a. Chr., clasabile în categoria juridică ,,Tezaur” bunuri arheologice de valoare excepţională pentru umanitate, parte dintr-un tezaur sau un mic tezaur, au fost sustrase din situri arheologice sau din zonele cu patrimoniu arheologic reperat și oferite la vânzare de către numitul A.I.C.

53.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C. Brașov, în data de 03.06.2025, începând cu ora 06.00, pun în executare 28 de mandate de percheziție și 12 mandate de aducere pe raza județelor Bistrița Năsăud, Cluj, Bihor, Sibiu, Satu Mare, Vâlcea și a municipiului București, într-un dosar penal privind infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, tâlhărie calificată, acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, prejudiciul fiind de 700.000 USD.

Din probele administrate rezultă că, în data de 01.02.2025, un grup de 7 autori neidentificați au pătruns mascați într-o locuință situată în municipiul Brașov, au imobilizat persoanele vătămate (5 persoane), prin legarea la spate a mâinilor cu coliere din material plastic, au exercitat amenințări si acte de violență asupra persoanei vătămate, pentru a realiza o operațiune de schimb a unei monede virtuale de aproximativ 600.000 USD și au constrâns-o să transfere suma într-un portofel virtual. Totodată, aceștia au exercitat amenințări si acte de violență față de o a doua persoană vătămată determinând-o să transfere echivalentul sumei de 30.000 USD către un alt portofel virtual. De asemenea, aceștia au sustras din interiorul locuinței suma de 13.800 lei și 2 ceasuri de mână cu valoarea de aproximativ 43.000 euro.

Precizăm că acțiunea se va desfășura cu sprijinul lucrătorilor din cadrul S.A.S. Brașov, S.I.C. Cluj, Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Ilfov, Satu Mare, sector 6 București, Serviciului Criminalistic Brașov, Cluj, Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Ilfov, Satu Mare, Mureș și D.G.P.M.B., S.A.S. Brașov, Cluj, Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Bihor, Sibiu, Ilfov și D.G.P.M.B., precum și 2 grupe de jandarmi din cadrul I.J.J. Bistrița. Activitățile desfășurate beneficiază de sprijinul de specialitate al *D.O.S. – B.O.S. Brașov, B.O.S. Cluj și S.O.S. Bistrița-Năsăud.

54.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești și ofițerii de poliție judiciară din cadrul B.I.C. Ploiești, în data de 03.06.2025, începând cu ora 06.00, pun în executare 10 mandate de percheziție pe raza județului Prahova, într-un dosar penal privind infracțiuni de proxenetism.

Din probele administrate rezultă că, numiţii V.V.B. ŞI V.F.A înlesnesc practicarea prostituţiei şi obţin foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei de către mai multe persoane de sex feminin.

55.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Iași și ofițerii de poliție judiciară din cadrul S.I.C. Iași, în data de 03.06.2025, începând cu ora 06.00, pun în executare 1 mandat de percheziție pe raza județului Iași, într-un dosar penal privind infracțiunea de șantaj, prejudiciul fiind de 1.500.000 euro.

Din cercetări a rezultat că, la data de 09.12.2024 numitul G.P. a transmis o sesizare din cuprinsul căreia a reieșit că în perioada aprilie 2020 – mai 2023 numita I.D.V. l-a constrâns să îi trimită sume de bani pentru a nu îi relata soției acestuia despre faptul că au o relație, acesta declarând că i-a dat suma totală de aproximativ 1,5 milioane de euro.

56.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Dâmbovița – Serviciul Ordine Publică, în data de 03.06.2025, începând cu ora 06.00, pun în executare 20 de mandate de percheziție domiciliară pe raza județului Dâmbovița, într-un dosar penal privind infracțiunile de incendierea oricărui tip de deșeu/substanță și eliminarea, deținerea, păstrarea deșeurilor în afara spatiilor autorizate, prevăzute și pedepsite de art. 66 alin.1, lit. e și g din O.U.G. nr. 92/2001.

Se arată că mai multe persoane au incendiat deşeuri şi au depozitat deşeuri în afara spaţiilor autorizate.

57.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Maramureș – Serviciul Ordine Publică – B.P.F.F.P. și I.P.J. Mureș – Serviciul Ordine Publică, în data de 03.06.2025, începând cu ora 06.00, pun în executare 9 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Maramureș și Mureș, într-un dosar penal privind infracțiunile de taiere fără drept de arbori, furt de arbori, introducerea de date nereale în Sumal 2.0, fals intelectual, uz de fals, influențarea declarațiilor, favorizarea făptuitorului.

Din probele administrate rezultă că, în data de 03.04.2025 lucrătorii de poliţie au fost sesizaţi, cu privire la tăierea fără drept, furtul şi transportul ilegal a 3 arbori, specia Paltin, în valoare totală de 15239,70 lei, din pădurea proprietatea Biserica Petrova, aflată în fondul forestier naţional. Activitatea infracţională s-a desfăşurat de către două societăţi comerciale cu complicitatea unor lucrători silvici. Totodată, pentru a nu formula plângere penală, o persoană din cadrul uneia dintre societăţi i-a remis reprezentantului proprietarului pădurii suma de 20.000 lei. Totodată, în perioada 16.04. – 19.04.2025, una dintre societățile comerciale, prin administrator I.G., a introdus în mod repetat date nereale în sistemul Sumal 2.0. în vederea creării unei aparenţe de legalitate a stocului de material lemnos existent într-o partidă de exploatare material lemnos.

58.⁠ ⁠Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz și ofițerii de poliție judiciară din cadrul I.P.J. Neamț – Serviciul Ordine Publică – B.P.F.F.P., în data de 03.06.2025, începând cu ora 06.00, pun în executare, începând cu ora 08.30, un sechestru asigurator asupra a două vehicule, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de transport de materiale lemnoase fără proveniență legală, faptă prev. și ped. de art. 151, alin. 2, lit. c din Legea nr. 331/2024.

Din cuprinsul actului de sesizare rezultă că, la data de 26.04.2025 la instigarea unei societăți comerciale administrată de M.G.F., numitul B.F.P. a introdus în aplicaţia SUMAL 2.0 un aviz de însoţire material lemnos cu date necorespunzătoare adevărului şi a transportat pe drumul public cu un autocamion de mare tonaj o cantitate de 24 mc material lemnos, fără documente de provenienţă”.