Piedone, mesaj profetic înainte de eliberare: „După un an și mai mult de închisoare degeaba... trebuie să fiu trimis acasă la familia mea”

Miercuri, din închisoare, la un an de la condamnarea sa în dosarul Colectiv. În ultima perioadă, acesta aștepta cu nerăbdare momentul eliberării, iar acum cinci zile, a transmis un mesaj plin de emoție pentru familia sa.

„Încă sper în libertate și bucuria revederii”

„Dacă n-am fost liberat luna trecută pe 17…

Dacă și ieri mi s-a amânat visul…

Poate pe 21, cum mi s-a transmis, voi fi acasa!

Ar fi frumos, Iulia, draga mea.

Ca sunt NEVINOVAT, cum LUMEA TOATA ȘTIE…

Și după UN AN și mai mult de închisoare degeaba… TREBUIE SA FIU TRIMIS ACASA LA FAMILIA MEA.

Trece vremea, Iulia, draga mea…

Ni s-au făcut nepoții mari, iubito…

Și Antonia și Celine și Caroline și David

Ce mai cosânzene avem, ce mai zâne, ce mai crai

Spune-le, Iulia draga, ca bunicul ii iubește mai presus ca lumina, mai presus ca apa, mai presus ca viața!

Spune-le ca ne vom juca iar împreuna, ca-n vremurile noastre bune!

Spune-le ca vom rade iar cu toții, ca odinioară!

Am obosit, dar îmi trece!

Am obosit, dar încă am speranța in Dreptate!

Pe 17, luna trecută, puteau sa-mi dea drumul acasa. Dar m-au amânat pentru ieri, cum știi…

Si ieri… m-au amânat iar! Pentru 21…

Imi tocesc bătrânețea amânările astea, draga mea! Și e nedrept! Tare nedrept…

Nici n-am prea dormit de supărare…

Viața…

Viața cu oamenii săi, cu legile sale…

Eu?

Ce pot face?

Nimic…

Fostul primar al Sectorului 5, Cristian Popescu-Piedone, va fi eliberat din închisoare

, va fi eliberat din închisoare în urma admiterii recursului în casație de către Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul Colectiv. Decizia de eliberare este definitivă.

La data de 12 mai a acestui an, Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv pe Cristian Popescu-Piedone la 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu. Această pedeapsă a fost redusă la jumătate față de condamnarea inițială de 8 ani și 6 luni de închisoare pronunțată de Tribunalul București.