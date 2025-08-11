Pieton de 57 de ani, spulberat de o mașină. Șoferul a fugit de la fața locului

Un pieton de 57 de ani a fost lovit în plin de o mașină, duminică noapte, pe un bulevard intens circulat din . Șoferul a fugit.

Ce s-a întâmplat

a avut loc duminică, noaptea, pe un bulevard din Constanța, puțin după ora două, conform .

Impactul a fost fatal pentru bărbatul în vârstă de 57 de ani, pieton. Victima s-ar fi aflat în mijlocul șoselei, iar mai mulți martori spun că mergea dezorientată în momentul în care a fost lovită din plin.

Mai multe echipaje de prim-ajutor au intervenit la fața locului, însă, din păcate, victima nu a mai putut fi salvată. Decesul bărbatului a fost constatat.

Ce se știe despre șofer

Șoferul, în vârstă de 28 de ani, a fost găsit la trei ore după accident, acasă, într-o avansată stare de ebrietate.

Tânărul a fost audiat de polițiști. Surse din anchetă spun că nu era capabil să formuleze o propoziție, așa că l-au lăsat câteva ore să își revină.

A fost dus la spital unde i s-au recoltat probe de sânge. Anchetatorii așteaptă rezultatele.

Tânărul de 28 de ani este șofer al unui serviciu de ride sharing. La momentul tragediei, acesta era în timpul liber.