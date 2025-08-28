Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat pe Facebook după atacul unui livrator în București.

Pîslaru a vorbit despre cât de important este respectului reciproc între români și lucrătorii străini, comparând situația cu experiențele românilor din diaspora.

Cuprins:

Contextul incidentului din Capitală

Mesajul transmis de către Dragoș Pîslaru

Contextul incidentului din Capitală

Un tânăr a lovit cu pumnul în față un livrator, pe o stradă din București. În înregistrarea realizată de agresor, victima îl întreabă de ce a fost atacat, iar acesta răspunde: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema” și „Pentru că ești un invadator”.

Victima, confuză și speriată, a cerut ajutorul trecătorilor. Un polițist aflat în timpul liber a intervenit rapid și l-a imobilizat pe agresor după câțiva metri. Tânărul a strigat: „Scuză-mă, frate!” în momentul capturării.

Mesajul transmis de către Dragoș Pîslaru

Ministrul Pîslaru a atras atenția asupra unui principiu foarte important, anume respectul reciproc între lucrătorii români din străinătate și cei care vin să muncească în . În postarea sa pe Facebook, el a scris:

„Dacă un român plecat «la căpșuni» în Spania este agresat fizic de către un spaniol din simplul motiv că este român – avem o problemă. Dacă un medic român plecat în Franța este agresat fizic de către un francez din simplul motiv că este român – avem o problemă. Dacă un muncitor în construcții român plecat în Anglia este agresat fizic de către un englez din simplul motiv că este român – avem o problemă. Dacă un șofer de tir român plecat în Olanda este agresat fizic de către un olandez din simplul motiv că este român – avem o problemă. Dacă un livrator nepalez venit să muncească în România este agresat fizic de către un român din simplul motiv că este nepalez – atunci cu siguranță avem o problemă”, a scris Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook.

El a continuat: „Peste 6,5 milioane de români trăiesc, muncesc și își cresc copiii în străinătate. Ei merită respect. La fel cum merită respect și cei care vin să muncească cinstit în România, încercând să construiască un trai mai bun pentru ei și familiile lor”.

Pîslaru a făcut o paralelă între experiențele românilor din diaspora și situația lucrătorilor străini din România.

Acesta a spus că de orice fel, indiferent de naționalitate, trebuie condamnată cu orice preț. Mesajul său a venit după ce mai mulți deputați și-au exprimat nemulțumirea în urma incidentului din capitală.