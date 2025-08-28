B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Dragoș Pîslaru condamnă agresiunea împotriva livratorilor străini. Mesajul transmis de acesta

Dragoș Pîslaru condamnă agresiunea împotriva livratorilor străini. Mesajul transmis de acesta

Răzvan Adrian
28 aug. 2025, 20:24
Dragoș Pîslaru condamnă agresiunea împotriva livratorilor străini. Mesajul transmis de acesta
Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Sursa foto: Dragoș Pîslaru / Facebook

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a reacționat pe Facebook după atacul unui livrator în București.

Pîslaru a vorbit despre cât de important este respectului reciproc între români și lucrătorii străini, comparând situația cu experiențele românilor din diaspora.

Cuprins:

  • Contextul incidentului din Capitală
  • Mesajul transmis de către Dragoș Pîslaru

Contextul incidentului din Capitală

Un tânăr a lovit cu pumnul în față un livrator, pe o stradă din București. În înregistrarea realizată de agresor, victima îl întreabă de ce a fost atacat, iar acesta răspunde: „Du-te înapoi în țara ta, asta e problema” și „Pentru că ești un invadator”.

Victima, confuză și speriată, a cerut ajutorul trecătorilor. Un polițist aflat în timpul liber a intervenit rapid și l-a imobilizat pe agresor după câțiva metri. Tânărul a strigat: „Scuză-mă, frate!” în momentul capturării.

Mesajul transmis de către Dragoș Pîslaru

Ministrul Pîslaru a atras atenția asupra unui principiu foarte important, anume respectul reciproc între lucrătorii români din străinătate și cei care vin să muncească în România. În postarea sa pe Facebook, el a scris:

Dacă un român plecat «la căpșuni» în Spania este agresat fizic de către un spaniol din simplul motiv că este român – avem o problemă. Dacă un medic român plecat în Franța este agresat fizic de către un francez din simplul motiv că este român – avem o problemă. Dacă un muncitor în construcții român plecat în Anglia este agresat fizic de către un englez din simplul motiv că este român – avem o problemă. Dacă un șofer de tir român plecat în Olanda este agresat fizic de către un olandez din simplul motiv că este român – avem o problemă. Dacă un livrator nepalez venit să muncească în România este agresat fizic de către un român din simplul motiv că este nepalez – atunci cu siguranță avem o problemă, a scris Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook.

El a continuat: Peste 6,5 milioane de români trăiesc, muncesc și își cresc copiii în străinătate. Ei merită respect. La fel cum merită respect și cei care vin să muncească cinstit în România, încercând să construiască un trai mai bun pentru ei și familiile lor.

Pîslaru a făcut o paralelă între experiențele românilor din diaspora și situația lucrătorilor străini din România.

Acesta a spus că violența de orice fel, indiferent de naționalitate, trebuie condamnată cu orice preț. Mesajul său a venit după ce mai mulți deputați și-au exprimat nemulțumirea în urma incidentului din capitală.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mașină lovită de tren și târâtă pe șine 20 de metri, la Satu Mare. Un bărbat a decedat
Eveniment
Mașină lovită de tren și târâtă pe șine 20 de metri, la Satu Mare. Un bărbat a decedat
Ce aliment recomandă nutriționiștii pentru toamna ce urmează. Poate aduce beneficii majore pentru sănătate
Eveniment
Ce aliment recomandă nutriționiștii pentru toamna ce urmează. Poate aduce beneficii majore pentru sănătate
Ce planuri au Taylor Swift și logodnicul ei după ce s-au căsătorit. Detalii despre vila pe care și-o doresc
Eveniment
Ce planuri au Taylor Swift și logodnicul ei după ce s-au căsătorit. Detalii despre vila pe care și-o doresc
Ambasada Bangladeshului laudă reacția României după ce un livrator a fost agresat în Capitală. Ce au declarat aceștia
Eveniment
Ambasada Bangladeshului laudă reacția României după ce un livrator a fost agresat în Capitală. Ce au declarat aceștia
Zelenski estimează când vor fi gata garanțiile de securitate. Ucraina discută cu Turcia și aliații europeni
Externe
Zelenski estimează când vor fi gata garanțiile de securitate. Ucraina discută cu Turcia și aliații europeni
Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului asiatic: ”Nu se aștepta să fie văzut de cineva”
Eveniment
Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului asiatic: ”Nu se aștepta să fie văzut de cineva”
Cum poți ține păianjenii departe de casă. Trucul care te poate ajuta să scapi de insecte
Eveniment
Cum poți ține păianjenii departe de casă. Trucul care te poate ajuta să scapi de insecte
Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor
Externe
Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor
Tudor Chirilă reacționează după atacul asupra unui livrator străin. Artistul critică discursul de ură și avertizează asupra pericolului extremismului
Eveniment
Tudor Chirilă reacționează după atacul asupra unui livrator străin. Artistul critică discursul de ură și avertizează asupra pericolului extremismului
O persoană a comandat pizza la 112. Polițiștii din Craiova au aplicat o amendă usturătoare
Eveniment
O persoană a comandat pizza la 112. Polițiștii din Craiova au aplicat o amendă usturătoare
Ultima oră
22:30 - Mașină lovită de tren și târâtă pe șine 20 de metri, la Satu Mare. Un bărbat a decedat
22:25 - Ce aliment recomandă nutriționiștii pentru toamna ce urmează. Poate aduce beneficii majore pentru sănătate
21:55 - Ce planuri au Taylor Swift și logodnicul ei după ce s-au căsătorit. Detalii despre vila pe care și-o doresc
21:28 - Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare
21:27 - Ambasada Bangladeshului laudă reacția României după ce un livrator a fost agresat în Capitală. Ce au declarat aceștia
20:54 - Zelenski estimează când vor fi gata garanțiile de securitate. Ucraina discută cu Turcia și aliații europeni
20:33 - Primele declarații ale lui Andrei Jianu, polițistul care l-a imobilizat pe agresorul livratorului asiatic: ”Nu se aștepta să fie văzut de cineva”
19:54 - Cum poți ține păianjenii departe de casă. Trucul care te poate ajuta să scapi de insecte
19:43 - Guvernul reduce majorările de salarii pentru angajații care gestionează bani europeni
19:23 - Un grup obscen de pe o rețea de socializare a fost închis în Italia. Poliția a descoperit mii de imagini intime publicate fără acordul femeilor