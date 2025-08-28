Dan Tanasă clarifică incidentul în care un livrator, de origine străină, a fost agresat de un trecător: „Violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe”

Dan Tanasă, , a oferit precizări în legătură cu incidentul violent, care a avut loc, miercuri, în Capitală. Politicianul a menționat că astfel de comportamente nu au niciun fel de legătură cu postările pe care le face el pe internet, ci sunt „rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”.

Tanasă se află în centrul atenției, după ce un livrator, de origine străină, a fost agresat în plină stradă, de un cetățean al Bucureștiului. Muncitorul a fost salvat de un polițist aflat în timpul liber, care a surprins incidentul și nu a rămas indiferent. Lumea îl acuză pe deputatul AUR responsabil de un astfel de comportament al locuitorilor Capitalei, după ce , în urmă cu puțin timp, să nu mai încurajeze „importul de muncitori necalificați din Asia și Africa” și „să refuze mâncarea dacă nu este livrată de un muncitor român”.

La puțin timp după incidentul petrecut, Dan Tanasă a făcut câteva clarificări pe pagina sa de Facebook. Politicianul susține că o astfel de atitudine, violentă, nu are nicio legătură cu el, ci ea există de mult timp.

„Am citit relatările apărute în presa ‘independentă’ despre presupusul ‘efect’ al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnaliști, Dan Tanasă este o forță atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din București. Poate, dacă aș avea o asemenea putere, aș folosi-o să aduc spitale în fiecare oraș, autostrăzi peste Carpați și salarii decente pentru români. Din păcate, realitatea este mai simplă și mult mai tristă: violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”, a transmis Dan Tănasă pe

Politicianul a mai precizat faptul că afirmațiile lui nu au fost nicidecum rasiale, ci legate strict de „un adevăr de bun-simț”. Tanasă a făcut și o remarcă la adresa jurnaliștilor care au încercat să găsească o legătură între postarea lui și atitudinea tânărului agresor, spunând că oamenii din presă ar trebui să își îndrepte atenția spre alte lucruri.

„Când spun că nu putem accepta importul de nesiguranță și de practici sălbatice, nu atac pe nimeni pe criterii de origine, ci spun un adevăr de bun-simț: legea trebuie respectată, iar cine nu o respectă trebuie să plătească. Jurnaliștii care încearcă să facă legătura între mesajele mele și un incident punctual ar trebui să fie preocupați mai degrabă de întrebările esențiale: de ce se ajunge ca un polițist aflat în timpul liber să fie singurul care intervine pentru a salva un om pe stradă? Unde sunt instituțiile statului? Unde sunt mecanismele de prevenție? Cine răspunde pentru faptul că în orașele României nu mai există siguranță, ci doar improvizație și noroc? Cum de legea funcționează pentru unii, dar pentru alții nu?”, a adăugat deputatul AUR.

Deputatul AUR: „Am fost, sunt și voi rămâne un apărător al dreptului românilor de a trăi în siguranță”

În plus, deputatul a explicat că nu va renunța în a divulga planurile pe care le au guvernanți, ci va rămâne un „apărător al dreptului românilor de a trăi în demnitate în propria lor țară”.

„Nu voi înceta să denunț planurile guvernanților de a transforma România într-o colonie de forță de muncă ieftină, fără reguli și fără respect pentru cetățenii săi. Și, dacă acest lucru deranjează, înseamnă că ating exact punctele nevralgice pe care unii încearcă cu disperare să le ascundă. Am fost, sunt și voi rămâne un apărător al dreptului românilor de a trăi în siguranță, în demnitate și cu respect în propria lor țară. Restul e zgomot de fond”, a mai susținut politicianul.