Depozitele de gaze naturale din România au ajuns la un grad de umplere de peste 81%, peste media Uniunii Europene, oferind premise solide pentru siguranța energetică în sezonul rece.

Cum s-a ajuns la un nivel record al stocurilor de gaze

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat pe rețelele de socializare că România a înregistrat un progres semnificativ în pregătirea pentru . La sfârșitul lunii august, capacitatea de stocare a atins un nivel peste așteptări.

„Omul gospodar își face vara sanie și iarna car. Am lucrat în ultimele săptămâni pentru ca depozitele de gaze să fie pregătite pentru iarnă. La 25 august, depozitele de gaze din România au atins un grad de umplere de 81,07%, adică 27,45 TWh sau aproximativ 2,6 miliarde metri cubi de gaze”, a scris Bogdan Ivan pe Facebook, potrivit .

România a depășit media UE

Potrivit datelor prezentate de ministru, România a reușit să depășească nivelul mediu al stocurilor de din Uniunea Europeană. Acest rezultat, potrivit acestuia, oferă încredere că ținta stabilită pentru iarnă este cât se poate de realistă și realizabilă.

„Am depășit media europeană de 76,2% în domeniu, iar acest rezultat ne oferă premise solide pentru a atinge obiectivul de 90% grad de umplere până în luna noiembrie”, a precizat Bogdan Ivan, potrivit sursei citate.

Cum va fi acest lucru o stabilitate pentru siguranța energetică

Ivan a adăugat că aceste măsuri luate în avans vor limita riscurile și vor asigura oamenilor un nivel ridicat de protecție față de dificultățile din iarna.

„Prin acțiuni preventive și coordonate, am redus riscurile și contribuim la stabilitatea pieței. România demonstrează că își folosește resursele eficient și că poate oferi cetățenilor siguranță energetică în sezonul rece”, a mai declarat ministrul.