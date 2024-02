Planeta a rămas fără resurse. România a consumat toate resursele naturale produse în acest an

„Ziua Depășirii” este ziua cererea oamenilor a depășit capacitatea Pământului de a , iar România a consumat toate resursele chiar din luna iunie.

Topul celor mai risipitoare țări

Cele mai risipitoare țări sunt Qatar, care a rămas fără resurse încă din 10 februarie, apoi Luxemburg, Canada, Emiratele Arabe Unite și SUA, care și-au consumat resursele din 13 martie, conform

România se afla pe locul 30 în clasamentul mondial. Țara și-a consumat resursele încă din 11 iunie.

Singura schimbare stă în puterile fiecăruia dintre noi, prin alegerea pungilor care pot fi refolosite sau instalarea unui filtru de apă.

Omenirea a consumat resursele

a anunțat că data de 2 august este data la care omenirea a consumat toate resursele pe care planeta pe regenerează an de an.

„Astăzi, 2 august 2023, este Earth Overshoot Day (https://www.overshootday.org/), data la care umanitatea a folosit toate resursele biologice pe care Pământul le generează pe parcursul întregului an. Este momentul în care am epuizat, la nivel global, resursele produse de Planetă pentru acest an. Ceea ce înseamnă că de-acum trăim „pe datorie”, din resursele alocate anilor ce vor urma, conform studiilor recent efectuate de către Global Footprint Network, în peste 180 de ţări de pe întreg mapamondul”, se arată într-un comunicat al WWF.

„Ziua Depășirii” nu are o data exacta în fiecare an, ci se calculează împărțind cantitatea de resurse ecologice pe care planeta le regenerează în fiecare an la cererea umanității, apoi se înmulțește cu numărul de zile dintre-un an.