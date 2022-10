Plantă otrăvitoare folosită ca loc de joacă de copiii unui cartier din Sibiu. Avertismentul specialiștilor

Mai mulți arbuşti situați lângă spaţiul de joacă pentru copii, şi pe care aceştia se urcă, reprezintă un pericol pentru ei, având în vedere că planta este otrăvitoare. Situația este îngrijorătoare, având în vedere că planta este protejată de lege.

Arbuști otrăvitori, lângă spațiul de joacă

Doi arbuști care cresc de zeci de ani în centrul cartierului Valea Aurie din Sibiu sunt situați chiar în spațiul de joacă, în fiecare după-amiază numeroși copii distrându-se aici.

Specialiștii atrag atenția că există numeroase alte plante în zonele urbane care pot fi periculoase. Iar strict în cazul de față, o soluție este informarea corespunzătoare a celor care locuiesc în vecinătate, mai ales părinții. În niciun caz planta nu poate și nu trebuie să fie tăiată.

Părinții ar trebui să știe, fără să se alarmeze, că cele două plante centrale sunt otrăvitoare.

”Una dintre cele mai otrăvitoare plante din lume este plantată în Valea Aurie, în parcul din stația de taxi. Sunt copii care zi de zi pot lua frunzele, acele, să le mestece sau coaja. Autoritățile habar nu au ce plantează si ne otrăvesc… Din prostie, am crezut ca e altă plantă, dar când am luat fructele și le-am verificat atent, ne-am dat seama, împreună cu un prieten foarte bun care are cunoștințe în domeniu, că este o otrăvitoare”, spune un părinte revoltat pentru .

”Este o specie toxică în întregime (frunzele, scoarța conțin taxină) cu excepția arilului (un înveliș cărnos de culoare roșie al seminței). Exemplarul din imagine este un exemplar mascul, pentru că nu observ semințele – tisa este o specie dioică. După dimensiuni are vârsta cartierului, adică zeci de ani. Nu știu dacă planta a fost amplasată în locul de joacă sau inițial era în parcul care a devenit ulterior loc de joacă. Tisa este frecvent plantată în parcuri pentru multiplele ei calități – veșnic verde, rezistență la soare, umbră, poluare, rezistă la tunderi, după care devine mai deasă, s-a menționat că se pretează la garduri vii, artă topiară. Are valoare ornamentală, mai ales a exemplarelor femele cu arilul roșu. Mai trebuie adăugat că specia este ocrotită ca monument al naturii, fiind extrem de rară în natură”, a explicat dr. Mihai Crăciunaș, biolog.