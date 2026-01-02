B1 Inregistrari!
Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic

Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic

02 ian. 2026, 19:28
Un fenomen meteo extrem de periculos are loc în mai multe zone din România. Cum trebuie să procedeze șoferii surprinși în trafic
Sursa foto: Freepik.com
Mai multe zone din România se confruntă cu fenomene meteo extreme. Șoferii sunt sfătuiți să respecte întocmai regulile de circulație și să adapteze viteza la condițiile de drum. Situașia necesită și mai multă atenție din partea celor care traversează anumite porțiuni din Oltenia, acolo unde s-a înregsitrat unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo pentru șoferi: freezing rain sau ploaia înghețată.

Ce este ploaia înghețată, fenomen meteo observat în Oltenia

Într-o postare pe pagina de Facebook, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Craiova (DRDP) anunța șoferii care traversează anumite zone din Oltenia cu privire la prezența ploii înghețate. Aceasta este de departe unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo pentru trafic, căci la contactul cu șoselele înghețate, apa se transformă aproape instantaneu într-un strat de gheață. Nu doar că șoferilor le este greu să îl observe, dar stratul de gheață este și extrem de alunecos și poate determina pierderea controlului mașinii.
„Freezing rain este unul dintre cele mai periculoase fenomene meteo pentru trafic. Ploaia îngheață instantaneu la contactul cu carosabilul rece și formează un strat de gheață invizibil, extrem de alunecos.
Pericole majore:
  • carosabil „oglindă”, greu de observat;
  • aderență aproape inexistentă;
  • distanță de frânare mult mărită;
  • risc ridicat de derapaje și accidente, chiar și la viteze mici”, se arată în postarea DRDP Craiova, de pe Facebook.

Ce trebuie să facă șoferii

DRDP vine și cu o serie de recomandări pentru șoferii care traversează zonele unde se înregistrează ploaia înghețață. Aceștia sunt sfătuiți să aștepte intervenția drumarilor și să evite deplasările care nu sunt necesare. În cazul în care, totuși, se găsesc în trafic, să circule cu o viteză minimă, să păstreze o distanță mai mare față de alte vehicule și să se folosească exclusiv de frâna de motor.

Recomandări pentru șoferi:
  • reduceți viteza la minimum;
  • păstrați distanță mare față de alte vehicule;
  • evitați frânările și manevrele bruște;
  • folosiți frâna de motor;
  • evitați deplasările neesențiale;
  • atenție sporită pe poduri, pasaje, viaducte și în zonele umbrite.
Important: acest fenomen nu permite acționare preventivă – gheața se depune peste materialul antiderapant, formând un pod de gheață.
Dacă sunteți surprinși în trafic, opriți în siguranță în afara părții carosabile și așteptați intervenția utilajelor”, a adăugat DRDP Craiova.
