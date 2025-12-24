Traficul pe șosele devine un coșmar pentru șoferii care se încumetă să pornească la drum în această perioadă de sărbători. Lucrurile se complică cu atât mai mult cu cât se anunță o schimbare a condițiilor meteo.
În perioada Crăciunului și a Anului Nou, drumurile publice se aglomerează rapid, numeroși români îndreptându-se către locurile în care își vor petrece zilele libere. Traficul pe șosele se transformă într-un adevărat coșmar, mai ales pe anumite trasee, către și dinspre destinațiile de vacanță. Acest lucru se datorează și faptului că majoritatea turiștilor aleg să pornească la drum cam în aceleași intervale orare.
În această perioadă se aglomerează rapid rutele care fac legătura între marile orașe, în special București, și zonele turistice, dar și principalele șosele care asigură legătura cu regiunile istorice. De regulă traficul este tot mai aglomerat pe următoarele trasee:
Autoritățile au informații despre perioadele în care traficul pe șosele se aglomerează tot mai mult, fâcând circulația un coșmar. Astfel, acest lucru se petrece în zilele premergătoare sărbătorilor de Crăciun. De regulă cu o zi sau două înainte, românii se pornesc spre destinațiile turistice sau spre zonele în care își au familiile.
După o perioadă de acalmie care durează doar în zilele libere, șoselele se aglomereaă din nou, de regulă a doua zi de Crăciun și în perioada imediat următoare, când mulți se întorc în orașele în care își au domiciliu și lucrează. Situația se repetă la final de an, în zilele dinainte de Anul Nou și imediat după, în funcție de zilele libere.
În aceste zile, timpul petrecut pe șosea, de șoferi, diferă în funcție de distanță, ora plecării, starea vremii, dar și de gradul de pregătire al șoferului.
Poliția rutieră recomandă, în această perioadă, înainte de a pleca la drum, fiecărui șofer, să se informeze despre condițile de călătorie. Informații despe traficul pe șosele sunt oferite periodic, actualizat, de Centrul Infotrafic. Datele cu privire la condițiile de călătorie și actualizările aferente sunt publicate pe pagina dedicată „Info Trafic”.
Tot aici sunt date publicității date despre eventuale alerte, restricții temporare și situații punctuale. De asemenea, pe pagina Infotrafic, se găsesc informații despre condițiile meteo și despre carosabilului, dar și recomandări de conduită preventivă adaptate condițiilor de drum.