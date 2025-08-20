O femeie care a fost înjunghiată de fostul partener, după ce autoritățile au ignorat-o atunci când aceasta a cerut protecție împotriva bărbatului. Victima ar fi apelat de două ori la polițiști, în urma unor conflicte cu fostul partener, ba chiar a cerut un ordin de protecție împotriva acestuia, dar i s-a refuzat emiterea.

De ce nu a primit femeia un ordin de protecție împotriva fostului partener, deși a cerut

Anul trecut, în decursul a doar câteva zile, tânăra a cerut de două ori ajutorul autorităților, în urma unor conflicte avute cu fostul partener. Prima dată, femeia a sunat la 112 în urma unui conflict verbal avut cu partenerul, iar a doua oară, a solicitat un ordin de protecție împotriva individului, pe care nu l-a primit, pentru că autoritățile au considerat că nu este cazul. Poliţia dă vina pe victima, spunând că ea şi-a asumat, atunci când a semnat, formularul de evaluare a riscului.

„La data de 18 octombrie 2024, prin apel 112, femeia în cauză a solicitat sprijin cu privire la existenţa unor neînţelegeri cu fostul partener, referitoare la custodia copiilor. Evenimentul nu a implicat acte de violenţă fizică, fiind vorba despre o ceartă verbală între cei doi. Ulterior, la data de 21 octombrie 2024, a fost depusă la sediul inspectoratului o sesizare scrisă din partea femeii, prin care aceasta a solicitat emiterea unui ordin de protecţie. Procedând la aplicarea prevederilor legale, a fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând că nu există un risc iminent, documentul fiind asumat de către victimă pe bază de semnătură. De asemenea, acesteia i-a fost înmânată cererea-tip pentru solicitarea unui ordin de protecţie pe cale judecătorească”, a informat, miercuri, Poliția Călărași, printr-un comunicat.

Oficialii Poliţiei precizează că, după ultimul incident sesizat de femeie, în octombrie 2024, a fost deschis un dosar penal pentru violenţă în familie, distrugere şi ameninţare. Pe 10 decembrie 2024, același dosar „a fost înaintat unităţii de parchet competente, cu propunere procedurală corespunzătoare”.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi nu a fost informat de către alte instituţii publice cu privire la existenţa stării conflictuale dintre cele două persoane la care am făcut referire. În prezent, la nivel intern se efectuează cercetări cu privire la modul de gestionare a situaţiei semnalate în cursul lunii octombrie 2024”, au transmis reprezentanţii IPJ Călăraşi, subliniind că „infracţiunile de violenţă în familie sunt tratate cu responsabilitate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, fiind considerate prioritate zero”.

Unde l-au găsit polițiștii pe bărbatul care și-a înjunghiat fosta parteneră

La aproape un an după ce, în repetate rânduri, femeia a apelat la ajutorul autorităților, aceasta a fost înjunghiată de fostul partener. Incidentul dramatic a avut loc duminică, în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, potrivit .

Agresorul, fostul concubin al victimei, cel împotriva căruia a cerut , a plecat de la locul incidentului după comiterea faptei. Femeia, în vârstă de 36 de ani, a fost dusă la spital, iar agresorul a fost găsit la locuinţa sa.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru .