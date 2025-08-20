B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Femeie din Călărași, înjunghiată de fostul partener. A cerut un ordin de protecție împotriva lui, dar polițiștii au refuzat-o

Femeie din Călărași, înjunghiată de fostul partener. A cerut un ordin de protecție împotriva lui, dar polițiștii au refuzat-o

B1.ro
20 aug. 2025, 18:11
Femeie din Călărași, înjunghiată de fostul partener. A cerut un ordin de protecție împotriva lui, dar polițiștii au refuzat-o
Foto simbol: Pixabay

O femeie care a fost înjunghiată de fostul partener, după ce autoritățile au ignorat-o atunci când aceasta a cerut protecție împotriva bărbatului. Victima ar fi apelat de două ori la polițiști, în urma unor conflicte cu fostul partener, ba chiar a cerut un ordin de protecție împotriva acestuia, dar i s-a refuzat emiterea.

 

Cuprins:

  1. De ce nu a primit femeia un ordin de protecție împotriva fostului partener, deși a cerut
  2. Unde l-au găsit polițiștii pe bărbatul care și-a înjunghiat fosta parteneră

 

De ce nu a primit femeia un ordin de protecție împotriva fostului partener, deși a cerut

Anul trecut, în decursul a doar câteva zile, tânăra a cerut de două ori ajutorul autorităților, în urma unor conflicte avute cu fostul partener. Prima dată, femeia a sunat la 112 în urma unui conflict verbal avut cu partenerul, iar a doua oară, a solicitat un ordin de protecție împotriva individului, pe care nu l-a primit, pentru că autoritățile au considerat că nu este cazul. Poliţia dă vina pe victima, spunând că ea şi-a asumat, atunci când a semnat, formularul de evaluare a riscului.

„La data de 18 octombrie 2024, prin apel 112, femeia în cauză a solicitat sprijin cu privire la existenţa unor neînţelegeri cu fostul partener, referitoare la custodia copiilor. Evenimentul nu a implicat acte de violenţă fizică, fiind vorba despre o ceartă verbală între cei doi. Ulterior, la data de 21 octombrie 2024, a fost depusă la sediul inspectoratului o sesizare scrisă din partea femeii, prin care aceasta a solicitat emiterea unui ordin de protecţie. Procedând la aplicarea prevederilor legale, a fost completat formularul de evaluare a riscului, rezultând că nu există un risc iminent, documentul fiind asumat de către victimă pe bază de semnătură. De asemenea, acesteia i-a fost înmânată cererea-tip pentru solicitarea unui ordin de protecţie pe cale judecătorească”, a informat, miercuri, Poliția Călărași, printr-un comunicat.

Oficialii Poliţiei precizează că, după ultimul incident sesizat de femeie, în octombrie 2024, a fost deschis  un dosar penal pentru violenţă în familie, distrugere şi ameninţare. Pe 10 decembrie 2024, același dosar „a fost înaintat unităţii de parchet competente, cu propunere procedurală corespunzătoare”.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi nu a fost informat de către alte instituţii publice cu privire la existenţa stării conflictuale dintre cele două persoane la care am făcut referire. În prezent, la nivel intern se efectuează cercetări cu privire la modul de gestionare a situaţiei semnalate în cursul lunii octombrie 2024”, au transmis reprezentanţii IPJ Călăraşi, subliniind că „infracţiunile de violenţă în familie sunt tratate cu responsabilitate de poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi, fiind considerate prioritate zero”.

Unde l-au găsit polițiștii pe bărbatul care și-a înjunghiat fosta parteneră

La aproape un an după ce, în repetate rânduri, femeia a apelat la ajutorul autorităților, aceasta a fost înjunghiată de fostul partener. Incidentul dramatic a avut loc duminică, în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, potrivit Știrile ProTV.

Agresorul, fostul concubin al victimei, cel împotriva căruia a cerut ordin de protecție, a plecat de la locul incidentului după comiterea faptei. Femeia, în vârstă de 36 de ani, a fost dusă la spital, iar agresorul a fost găsit la locuinţa sa.

Pe numele bărbatului a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Au primit tablete de la școală, în pandemie, și au uitat să le restituie. Ce demersuri au înaintat oamenii legii
Eveniment
Au primit tablete de la școală, în pandemie, și au uitat să le restituie. Ce demersuri au înaintat oamenii legii
Cât a ajuns să coste un set de rechizite în 2025. Părinții plătesc sute de lei pentru ca elevilor să nu le lipsească nimic
Eveniment
Cât a ajuns să coste un set de rechizite în 2025. Părinții plătesc sute de lei pentru ca elevilor să nu le lipsească nimic
Unde se găsește cea mai periculoasă intersecție din România. Mii de șoferi își riscă zilnic viața, doar pentru a scurta din drum
Eveniment
Unde se găsește cea mai periculoasă intersecție din România. Mii de șoferi își riscă zilnic viața, doar pentru a scurta din drum
Doar geniile pot vedea toate numerele ascunse în această fotografie. Imaginea cu iluzia optică a devenit virală în mediul online (FOTO)
Eveniment
Doar geniile pot vedea toate numerele ascunse în această fotografie. Imaginea cu iluzia optică a devenit virală în mediul online (FOTO)
Condițiile de despăgubire pentru sinistrații din Neamți și Suceava. Banii Guvernului nu sunt pentru toată lumea
Eveniment
Condițiile de despăgubire pentru sinistrații din Neamți și Suceava. Banii Guvernului nu sunt pentru toată lumea
Copilă de 14 ani, violată și bătută de un profesor de religie. Unde au avut loc scenele groazei
Eveniment
Copilă de 14 ani, violată și bătută de un profesor de religie. Unde au avut loc scenele groazei
Accident rutier într-o localitate din Vâlcea. Șase persoane au fost implicate. Cum au acționat autoritățile
Eveniment
Accident rutier într-o localitate din Vâlcea. Șase persoane au fost implicate. Cum au acționat autoritățile
Trafic cu droguri de mare risc, în Craiova. Patru bărbați au fost prinși. Cum au acționat autoritățile
Eveniment
Trafic cu droguri de mare risc, în Craiova. Patru bărbați au fost prinși. Cum au acționat autoritățile
O adolescentă de 13 ani din Covasna a fugit de acasă. Unde a fost găsită fata, la o zi distanță după dispariție
Eveniment
O adolescentă de 13 ani din Covasna a fugit de acasă. Unde a fost găsită fata, la o zi distanță după dispariție
Newsweek: Ajutor la pensie. Care sunt pensionarii care vor primi tichete de energie pentru plata facturilor?
Eveniment
Newsweek: Ajutor la pensie. Care sunt pensionarii care vor primi tichete de energie pentru plata facturilor?
Ultima oră
19:14 - Social-democrații acuză USR-ul că „nu face nimic”: „Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la ședințele Coaliției. PSD este cel care contribuie la reforme și lucrează la ele!”
19:06 - Au primit tablete de la școală, în pandemie, și au uitat să le restituie. Ce demersuri au înaintat oamenii legii
19:05 - Cât a ajuns să coste un set de rechizite în 2025. Părinții plătesc sute de lei pentru ca elevilor să nu le lipsească nimic
18:58 - Suporterii și-au pierdut răbdarea cu Neymar. Atacantul a primit un ultimatum
18:55 - Avertismentul alarmant al lui Elon Musk: „Europa moare”
18:45 - Unde se găsește cea mai periculoasă intersecție din România. Mii de șoferi își riscă zilnic viața, doar pentru a scurta din drum
18:39 - Răzvan Burleanu, despre incidentul de la tragerea la sorți: „Am luat în calcul să dispunem repetarea tragerii la sorți”
18:31 - Doar geniile pot vedea toate numerele ascunse în această fotografie. Imaginea cu iluzia optică a devenit virală în mediul online (FOTO)
18:27 - Condițiile de despăgubire pentru sinistrații din Neamți și Suceava. Banii Guvernului nu sunt pentru toată lumea
18:07 - Copilă de 14 ani, violată și bătută de un profesor de religie. Unde au avut loc scenele groazei