B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Polițistă la IPJ Ilfov, videochatistă în timpul liber. Cum a fost descoperită (VIDEO)

Traian Avarvarei
16 mart. 2026, 10:58
Sursă foto simbol: anchetaonline.ro

O polițistă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Ilfov riscă să-și piardă locul de muncă după ce ofițerii DGPI au descoperit că făcea videochat după orele de program.

Cum a aflat DGPI că polițista făcea videochat

Oana a fost angajată la IPJ Ilfov acum doi ani, din sursă externă. La vremea respectivă, ea a primit aviz pozitiv din partea structurilor DGPI care au verificat-o. Însă, recent, s-a descoperit că verificarea fusese de mântuială, iar femeia făcea videochat de mult timp.

Polițista lucrase cu acte în regulă la un studio de videochat foarte cunoscut pe piața sexului virtual. Înainte să plece de la vechiul ”loc de muncă”, Oana și-ar fi dat numărul de telefon unor clienți străini, cărora a continuat să le facă show-uri erotice în privat, prin intermediul unei aplicații descărcate pe mobil.

În schimbul acestor servicii, bărbații îi virau polițistei bani într-un cont personal. Ofițerii DGPI au intrat la bănuieli tocmai pentru că au văzut că polițista primește, în mod aparent nejustificat, diferite sume de bani de la persoane din străinătate, spun sursele Gândul.

Oana a fost pusă la dispoziția conducerii IPJ Ilfov și riscă să fie concediată deoarece afectează imaginea Poliției Române.

Tags:
Ultima oră
