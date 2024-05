Polițiștii, trecătorii și chiar și un clovn rătăcit au lucrat împreună ca să captureze patru zebre fugare

Oamenii legii și publicul din statul Washington s-au unit duminică pentru a elimina un pericol rar de pe șoselele americane: câteva z .

Dar, în ciuda faptului că au reușit să prindă cu succes trei dintre zebre, după ce au fugit lângă North Bend, la periferia orașului Seattle, una este încă liberă.

This is a first for me and all troopers involved. 4 Zebras that were being transported got loose when the driver stopped to secure the trailer EB 90 to exit 32. The community has come together to help. One cornered, 3 outstanding. Crazy!!

— Trooper Rick Johnson (@wspd2pio)