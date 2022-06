Poșta Română echipează peste 1.000 de poștași cu biciclete electrice pentru a sprijini activitatea de livrare a corespondenței

Valentin Ștefan, directorul general al Companiei Naţionale Poşta Română, a transmis luni că Poşta Română pentru 350 de biciclete electrice pentru poştaşi, care vor intra în posesia companiei în maximum două luni.

Deebo International va furniza către Poșta Română biciclete cu asistare electrică la pedalare, care vor fi utilizate de factorii poștali în activitatea de livrare a corespondenței, potrivit Profit.ro

Poștașii din România vor utiliza biciclete electrice

Bicicletele vor fi livrate în termen de 12 luni de la semnarea contractului, potrivit datelor din caietul de sarcini.

„Am cumpărat 25 de biciclete anul trecut, le-am testat. Am mai demarat procedura de achiziţie pentru 350 la începutul anului. Procedura de achiziţie s-a finalizat, urmează să semnăm contractul şi în maxim două luni să le avem. Tot acum am demarat o altă , care va dura şase luni-un an de zile până când le vom lua. Am estimat undeva între 4.000 şi 5.000 lei bicicleta”, a declarat Valentin Ştefan.

Bicicletele vor fi inscripționate cu sigla „Poșta Română” și vor avea autonomie de cel puțin 30 km. Totodată, bicicletele vor fi dotate cu sistem antifurt și livrate cu un sistem de prindere al unei genți cu buzunare laterale, relevă date analizate de Profit.ro.

În noiembrie anul trecut, Poşta Română a achiziţionat 25 de biciclete electrice, într-o etapă pilot, menite să contribuie la reducerea emisiilor de carbon şi la diminuarea impactului asupra mediului, tocmai pentru că se desfăşoară cu intensitate în aglomerarea urbană.

De asemenea, Poșta Română este unul dintre principalii jucători de profil cu venituri anuale de aproape 12 miliarde de lei.