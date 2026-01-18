Un bărbat a lovit un salvamontist, supărat că nu e ajutat să găsească telefonul soției, pierdut în zăpadă. Individul a fost dus la Poliție și va fi cercetat pentru lovire sau alte violențe.

Și-a pierdut cumpătul și a lovit un salvamontist

Incidentul a avut loc sâmbătă după-amiază. Potrivit Jandarmeriei Braşov, bărbatul a mers la baza Salvamont din Masivul Postăvaru și a cerut ajutor pentru găsirea telefonului soției, care căzuse în zăpadă.

„Lucrătorii Salvamont i-au explicat că nu au în acest sens şi i-au oferit o lopată care să-l ajute să caute telefonul în zăpadă, rugându-l ca la final să înapoieze lopata. Supărat fiind probabil că unealta nu l-a ajutat la găsirea telefonului, bărbatul a aruncat-o în pădure. În momentul în care salvamontiştii i-au reproşat gestul, persona a devenit recalcitrantă şi l-a lovit pe unul din salvamontişti cu pumnii, la nivelul feţei”, au transmis reprezentanţii Jandarmeriei Braşov.

Salvamontişii i-au alertat pe jandarmii montani, care au venit imediat la fața locului. Ei l-au găsit pe agresor în zona telegondolei, l-au imobilizat și l-au dus la Poliţia Poiana Braşov. Bărbatul va fi cercetat pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe.