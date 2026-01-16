B1 Inregistrari!
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Rodnei. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă asupra riscului major de avalanșe (VIDEO)

Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Rodnei. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă asupra riscului major de avalanșe (VIDEO)

Iulia Petcu
16 ian. 2026, 19:43
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Rodnei. Salvamontiștii trag un semnal de alarmă asupra riscului major de avalanșe (VIDEO)
sursa foto: Facebook/Salvamont Mureș
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în Munții Rodnei în ultimele 24 de ore
  2. Ce echipamente le recomandă salvamontiștii turiștilor
  3. Care sunt semnele clare de pericol pe munte
  4. Ce recomandă salvamontiștii pentru turiștii fără experiență

Salvamontiștii din Maramureș avertizează asupra unui risc major de avalanșe în mai multe masive montane, după producerea unui incident de amploare în Munții Rodnei. Autoritățile montane atrag atenția că stratul consistent de zăpadă și încălzirea recentă cresc semnificativ pericolul pentru turiști.

Ce s-a întâmplat în Munții Rodnei în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore, în șaua Galațiului din Munții Rodnei, pe fața nordică, s-a produs o avalanșă de mari dimensiuni, potrivit Salvamont Maramureș. Incidentul a fost evaluat ca fiind unul semnificativ, atât prin suprafața afectată, cât și prin potențialul de declanșare a altor fenomene similare.

”În ultimele 24 ore, în Maramureş, în Munţii Rodnei, mai precis în şaua Galaţiului – faţa nordică s-a produs o avalanşă de mari dimensiuni, în jur de 50-75 metri lăţime şi 150-200 metri. Toată creasta este încărcată şi există posibilitatea declanşării altor avalanşe”, au avertizat salvamontiştii.

Potrivit reprezentanților Salvamont, pericolul nu este limitat doar la Munții Rodnei, ci se extinde și în Munții Maramureșului și Munții Țibleș. Specialiștii vorbesc despre un „risc real de avalanşă şi dificultăţi majore de deplasare”, generat de stratul de zăpadă acumulat.

În unele zone, grosimea stratului de zăpadă ajunge până la 1,5 metri, iar încălzirea din ultimele zile a dus la instabilitate accentuată. Aceste condiții favorizează alunecările spontane și cresc riscul pentru cei care se aventurează în afara zonelor controlate.

Ce echipamente le recomandă salvamontiștii turiștilor

Salvamont Maramureș a publicat o listă detaliată cu echipamentele considerate indispensabile pentru deplasarea în siguranță în condiții de iarnă severă. Accentul este pus pe pregătire, autonomie și capacitatea de reacție în situații de urgență.

Printre elementele esențiale se află kit-ul de avalanșă, care include sondă, lopată, dispozitiv de căutare și colțari, necesar mai ales în afara pârtiilor amenajate. De asemenea, este recomandată o sursă de energie de rezervă, deoarece frigul afectează rapid autonomia telefoanelor mobile.

Lista mai cuprinde o lanternă frontală cu baterii de schimb, un termos cu ceai cald, alimente bogate în calorii și o folie de supraviețuire, utilă pentru prevenirea hipotermiei.

Care sunt semnele clare de pericol pe munte

Salvamontiștii subliniază că turiștii trebuie să recunoască rapid semnele care indică instabilitatea stratului de zăpadă. Aceste indicii pot face diferența între o tură sigură și un incident grav.

”Sunete de tip «whumpf»: Zgomotul înfundat care indică prăbuşirea unui strat de zăpadă sub greutatea ta. Cornişele de zăpadă: Acele «streaşini» formate de vânt pe creste; nu te apropia de margine, se pot rupe oricând. Schimbarea bruscă a temperaturii: Încălzirea rapidă face zăpada instabilă şi grea”, au transmis aceştia, potrivit Digi24.

Ce recomandă salvamontiștii pentru turiștii fără experiență

Pentru persoanele fără experiență montană, salvamontiștii recomandă evitarea traseelor alpine neamenajate și orientarea către pârtiile din stațiuni monitorizate. Printre zonele indicate se numără Borșa, Cavnic, Șuior sau Izvoare.

În aceste sancțiuni, zonele sunt supravegheate constant, iar riscurile sunt reduse prin intervenții specifice, ceea ce oferă un nivel mai ridicat de siguranță pentru turiști.

