Acasa » Monden » Jennifer Lopez, gest impresionant pe străzile din Los Angeles. Cântăreața a fost surprinsă oferind bani unui cerșetor (VIDEO)

Jennifer Lopez, gest impresionant pe străzile din Los Angeles. Cântăreața a fost surprinsă oferind bani unui cerșetor (VIDEO)

Ana Beatrice
21 ian. 2026, 22:11
Jennifer Lopez, gest impresionant pe străzile din Los Angeles. Cântăreața a fost surprinsă oferind bani unui cerșetor (VIDEO)
Sursă Foto: Captură Video - tmz.com
Cuprins
  1. Ce gest neașteptat a făcut Jennifer Lopez
  2. Care sunt cele mai cunoscute filme și melodii ale lui J Lo

Jennifer Lopez este una dintre cele mai cunoscute artiste din lume. Este cântăreață, actriță și un adevărat simbol al showbiz-ului internațional. De data aceasta, însă, vedeta a atras atenția nu printr-o apariție spectaculoasă, ci printr-un gest simplu. Fotografiată de paparazzi pe străzile din Los Angeles, aceasta a fost surprinsă exact în clipa în care i-a oferit bani unui cerșetor.

Ce gest neașteptat a făcut Jennifer Lopez

Interpreta hitului „Jenny From The Block” a fost surprinsă într-o apariție elegantă și radiantă. Vedeta ieșea de la o întâlnire de afaceri din Los Angeles, marți după-amiază. În timp ce se îndrepta spre Cadillac-ul Escalade care o aștepta, un bărbat fără adăpost a abordat-o și i-a cerut ajutorul.

La început, Jennifer Lopez a părut că îl ignoră, trecând pe lângă el fără să se oprească. Totuși, bărbatul era vizibil entuziasmat doar că o vede. Mai mult, acesta a fost auzit spunând că le va povesti tuturor că a întâlnit o vedetă.

Nu a renunțat și a rămas în apropiere, așteptând în fața SUV-ului artistei, iar răbdarea i-a fost răsplătită. Înainte să plece, J Lo a coborât geamul, i-a întins discret o bancnotă și a pornit la drum cu un zâmbet, potrivt tmz.com.

Care sunt cele mai cunoscute filme și melodii ale lui J Lo

Jennifer Lopez s-a remarcat de-a lungul anilor atât în muzică, cât și în cinematografie. Astfel, a devenit una dintre cele mai apreciate artiste din lume.

Printre cele mai cunoscute melodii ale sale se numără „On The Floor”, „Jenny From The Block”, „Let’s Get Loud”, „Ain’t It Funny”, „If You Had My Love” și „Love Don’t Cost a Thing”. Aceste piese au dominat topurile internaționale.

În paralel, J.Lo a avut succes și ca actriță, cu filme foarte populare precum „Maid in Manhattan”, „Hustlers”, „The Wedding Planner”, „Shall We Dance?”, „Enough” și „Monster-in-Law”. Aceste producții au transformat-o într-un nume puternic la Hollywood.

