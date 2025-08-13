Karla, tânăra din Timișoara care pentru că polițiștii s-o apere pe ea și pe mama ei de tatăl agresiv, a vorbit despre familia în care a crescut și le-a îndemnat pe femei să nu rămână în relații abuzive pe motiv că „trebuie copilul să aibă tată”. „Eu, ca și copil, mi-aș fi dorit din toată inima să cresc mai bine fără un tată, decât într-o familie distrusă”, a spus tânăra.

Până la urmă, după ce clipul fetei a devenit viral, polițiștii au catadicsit să-l rețină pe bărbatul agresiv.

Peste 60.000 de cazuri de violență domestică au fost în România anul acesta. Sunt doar cazurile raportate! De asemenea, datele înfiorătoare mai arată că în țara noastră o femeie e omorâtă în fiecare săptămână de actualul sau un fost partener.

Victimele violenței domestice pot cere ajutor la linia gratuită 0800 500 333.

Karla a povestit că o vreme tatăl ei pleca la muncă în străinătate și i se făcea dor de el și plângea după el. Apoi, când „mi-am dat seama că situația e destul de gravă, că nu se schimbă, că eu și mama mea suntem abuzate constant, atât fizic, cât și psihic”, a început să plângă că nu mai pleacă odată.

„Făcea scandal, arunca cu mâncarea, se punea la masă și, dintr-o dată, zburau farfurii.

Îmi amintesc că, la un moment dat, când eram mai mică, mama mea lucra la un magazin și a ajuns acasă, a sunat-o colegă de-a ei să i-o dea la telefon, să vorbească cu agentul căruia trebuia să îi dea comanda pentru marfă. Ea a dat comanda și după ce a închis, tatăl meu a bătut-o foarte rău, pe motiv că o sună amantul ei. Tot discutam cu ea, să plecăm, că nu ne face bine, doar că mama a intrat într-un cerc din ăsta vicios, în care era obișnuită. Noi am mai depus plângere, în trecut, la poliție, doar că de fiecare dată”, a povestit Karla.

Karla a povestit că a și fost supărată un an pe mama ei pentru că aceasta intrase într-un cerc vicios și-i tot dădea șanse bărbatului, fapt ce o punea în pericol și pe ea. Dar apoi și-a dat seama că și mama ei e o victimă.

„Chiar acum trei ani, cred, am avut din nou ordin de protecție, urma să aibă procesul în care divorțau și am mers la judecătorie. Am mers singură, nici nu am vrut să meargă vreun prieten cu mine, am zis că imediat merg acolo, divorțează și mă întorc. Ordinul de protecție urma să îl primesc doar în urma plângerii ei, și înainte să intrăm în sala de judecată s-a răzgândit, a spus că ea mai vrea să îi dea o șansă. Și țin minte și acum că se rugau și procuroarea de ea, și avocata, să nu facă asta, pentru că dacă ea își retrage plângerea rămân și eu fără ordin de protecție, că doar ea a început procesul și nu a vrut, nici măcar ca să am eu ordinul de protecție.

Am intrat în sală, am mers în fața judecătorului, judecătorul era deja pus la curent cu situația, a întrebat-o încă o dată dacă e sigură că vrea să renunțe, a zis că da și a plecat cu tatăl meu de mână. Am avut noroc atunci cu o procuroare foarte de treabă și a continuat procesul doar cu mine și am reușit să îmi prelungesc ordinul de protecție, chiar dacă mama a renunțat la plângere.

Am învinovățit-o mult timp și pe mama, am avut o perioadă în care nu am vorbit deloc cu ea, cred că în jur de un an de zile. Cred că odată și cu vârsta și prin faptul că merg la terapie, mă ajută foarte mult să am mai multă empatie față de ea și să mă pun în locul ei și să înțeleg că a avut o altă educație și că a crescut într-o familie exact ca și asta, pentru că și mama ei, adică bunica mea, a trăit aceeași experiență”, a mai povestit Karla, pentru

În final, tânăra le-a îndemnat pe mamele care sunt abuzate de parteneri să nu mai rămână în relație de dragul copiilor pentru că, de fapt, mai mult rău le fac acestora: „Cred că ăsta este cel mai important mesaj pe care eu pot să îl transmit în momentul de față: mi-aș dori ca toate mamele, din România și din lume, să nu mai rămână în căsnicii, abuzate și în conflicte, pentru că eu, ca și copil, mi-aș fi dorit din toată inima să cresc mai bine fără un tată, decât într-o familie distrusă și cu scandaluri și cu certuri. Și e mult mai important să privim sănătatea mintală a copilului, decât să crească pe principiul „să aibă și mama și tată””.