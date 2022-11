Povestea unei bătrâne sărmane, dar cu suflet bogat, care a emoționat o ţară întreagă: „Nu a vrut să rămână datoare”

Scumpirile din ultima perioadă au fost resimțite din plin de oamenii de rând, însă cei care suferă cel mai tare sunt bătrânii cu venituri mult prea mici. Este și a cărei poveste a fost relatată de un român, pe un grup de Facebook.

„Aștept să îmi treacă durerea din suflet, apoi o să vă spun povestea acestei pâini”, a scris bărbatul într-o postare pe grupul notează bzi.ro.

Gest de milioane făcut de o bătrână sărmană

Se pare că pensionarii sunt puternic afectați de aceste scumpiri, iar unii dintre ei nu își permit să cumpere nici măcar .

„Dragii mei, poveștile sunt cele pe lângă care trecem în fiecare zi. La un mic magazin de cartier, o bătrânică, am intrat după pâine, îmbrăcată sărăcăcios, dar curat, număra niște bănuți să ia o pâine.

Când am văzut ceva parcă s-a rupt în mine. Am plătit pâinea pentru mine și i-am zis vânzătoarei să îi dea o pâine din cea plătită de mine. Am ieșit repede din magazin, ca un făcut am agățat de o ladă punga de plastic și am împrăștiat pâinea pe jos.

A ieșit doamna și m-a ajutat să o pun în coșul bicicletei. Am mulțumit frumos și am plecat. Acasă a fost surpriza. Și acum când scriu aceste cuvinte am lacrimi în ochi. Cine suntem? Ce suntem? Oamenii sunt prea mici pentru gesturi mari! Atât de mic m-am simțit!”, a relatat bărbatul.

„Bătrâna, scuze, doamna căreia i-am plătit pâinea m-a ajutat să strâng pâinea din punga ruptă. Acasă am descoperit acel leu pus în pâine. Despre asta vorbeam, nu a vrut să rămână datoare, ceea ce e un lucru rar în ziua de astăzi”, a adăugat românul.