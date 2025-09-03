Nou caz de femicid în România. O femeie de 57 de ani, din Prahova, a murit la spital după ce a fost bătută şi lovită cu maşina de amantul său. După comiterea faptelor, bărbatul a încercat să-și pună capăt vieții.

Cuprins:

Cum a acționat agresorul Cum a fost găsit agresorul de autorități

Cum a acționat agresorul

Femeia de 57 de ani a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Ploiești cu mai multe coaste rupte și alte răni grave. Odată ajunsă la unitatea medicală, a intrat direct în sala de operație. După intervenția chirurgicală ample și de durată, a fost transferată pe secția de terapie intensivă mobilă. În ciuda eforturilor depuse de medici pentru a o salva, aceasta a încetat din viață marți seară.

și-a urmărit victima încă de când aceasta și-a părăsit locuința. Femeia se deplasa spre locul de muncă, pe bicicletă, atunci când a fost oprită de bărbat, lovită brutal și mai apoi călcată cu mașina.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil au fost sesizaţi la data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 07.30, de către o persoană din comuna Baba Ana, cu privire la faptul că a observat, pe o stradă din aceeaşi localitate, o femeie care prezenta urme de sânge la nivelul feţei. În cel mai scurt timp, a fost constituită o echipă operativă, formată de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil, care s-au deplasat la faţa locului pentru efectuarea cercetărilor. Din primele verificări a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism, iar ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou în vehicul şi ar fi acroşat victima, părăsind locul faptei imediat după incident”, au informat reprezentanţii Poliţiei judeţene Prahova, citați de .

Potrivit unor surse din anchetă, femeia și agresorul său aveau o relație extraconjugală. Polițiștii nu au stabilit încă ce l-a determinat pe individ să vină în localitatea Baba Ana și să recurgă la gesturile violente.

Cum a fost găsit agresorul de autorități

Imediat după comiterea actelor de violență, bărbatul a părăsit locul faptei și s-a îndreptat spre localitatea Tătaru. Individul a fost găsit de autorități în mașină, după ce înghițise clor și alte substanțe folosite în tratarea , cu gândul de a-și pune capăt zilelor, mai arată surse din anchetă.

Bărbatul a fost transportat la spital, iar medicii au reușit să îl stabilizeze. Având în vedere starea sa de sănătate, suspectul nu a putut fi audiat.

Victima avea doi copii, o fată și un băiat, în vârstă de 36, respectiv 37 de ani, ambii plecați în străinătate la muncă.