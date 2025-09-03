B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac

Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac

03 sept. 2025, 15:03
Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
Nou caz de femicid în România. O femeie de 57 de ani, din Prahova, a murit la spital după ce a fost bătută şi lovită cu maşina de amantul său. După comiterea faptelor, bărbatul a încercat să-și pună capăt vieții.

Cuprins:

  1. Cum a acționat agresorul
  2. Cum a fost găsit agresorul de autorități

Cum a acționat agresorul

Femeia de 57 de ani a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Ploiești cu mai multe coaste rupte și alte răni grave. Odată ajunsă la unitatea medicală, a intrat direct în sala de operație. După intervenția chirurgicală ample și de durată, a fost transferată pe secția de terapie intensivă mobilă. În ciuda eforturilor depuse de medici pentru a o salva, aceasta a încetat din viață marți seară.

Agresorul și-a urmărit victima încă de când aceasta și-a părăsit locuința. Femeia se deplasa spre locul de muncă, pe bicicletă, atunci când a fost oprită de bărbat, lovită brutal și mai apoi călcată cu mașina.

„Poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil au fost sesizaţi la data de 2 septembrie a.c., în jurul orei 07.30, de către o persoană din comuna Baba Ana, cu privire la faptul că a observat, pe o stradă din aceeaşi localitate, o femeie care prezenta urme de sânge la nivelul feţei. În cel mai scurt timp, a fost constituită o echipă operativă, formată de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale şi poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Mizil, care s-au deplasat la faţa locului pentru efectuarea cercetărilor. Din primele verificări a rezultat faptul că o femeie în vârstă de 57 de ani, din comuna Baba Ana, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, care ar fi coborât dintr-un autoturism, iar ulterior, acesta s-ar fi urcat din nou în vehicul şi ar fi acroşat victima, părăsind locul faptei imediat după incident”, au informat reprezentanţii Poliţiei judeţene Prahova, citați de Observator News.

Potrivit unor surse din anchetă, femeia și agresorul său aveau o relație extraconjugală. Polițiștii nu au stabilit încă ce l-a determinat pe individ să vină în localitatea Baba Ana și să recurgă la gesturile violente.

Cum a fost găsit agresorul de autorități

Imediat după comiterea actelor de violență, bărbatul a părăsit locul faptei și s-a îndreptat spre localitatea Tătaru. Individul a fost găsit de autorități în mașină, după ce înghițise clor și alte substanțe folosite în tratarea plantelor, cu gândul de a-și pune capăt zilelor, mai arată surse din anchetă.

Bărbatul a fost transportat la spital, iar medicii au reușit să îl stabilizeze. Având în vedere starea sa de sănătate, suspectul nu a putut fi audiat.

Victima avea doi copii, o fată și un băiat, în vârstă de 36, respectiv 37 de ani, ambii plecați în străinătate la muncă.

