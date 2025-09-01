B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Mai multe plante uitate, cercetate în Vâlcea. Soiul care ajută la tratarea problemelor sistemului nervos

01 sept. 2025, 11:12
Sursă foto simbol: Freepik/ @freepik

Dincolo de înfrumusețarea grădinilor, multe plante au și rol terapeutic. Pentru a putea beneficia la maxim de proprietățile lor, mai multe soiuri de plante medicinale uitate au fost cultivate și studiate într-un centru de cercetare construit la Vâlcea.

Cuprins:

  1. Ce beneficii pot avea plantele medicinale
  2. Care este rolul proiectului

Ce beneficii pot avea plantele medicinale

După luni întregi, specialiştii de la centrul de cercetare dedicat plantelor medicinale au descoperit că fiecare soi are potențial terapeutic. O parte dintre aceste secrete despre plante le dețineau și bunicii noștri, care, de exemplu, foloseau frunza de brusture în formă de inimă, cu margini zimţate, pentru a-și înfășura articulațiile dureroase.

„Ultima lui utilizare în generaţia bunicilor noştri era pentru diversele dureri articulare. Luau frunza şi înveleau zonele afectate de reumatism, zonele dureroase”, a explicat inginerul Bogdan Neacşu, pentru Observator News.

Există și plante care ajută la tratarea problemelor sistemului nervos.

„Damiana Diffusa. Şi ăsta e fructul. Adaptogen, tonic nervos. Anxiolitic. În diverse afecţiuni ale sistemului nervos central”, a adăugat inginerul Bogdan Neacşu.

Care este rolul proiectului

Proiectul a luat naștere din dorința cercetătorilor de a ajuta oamenii în zona cărora cresc anumite plante să le valorifice și, de ce nu, să le cultive pentru un venit suplimentar.

„Este primul an al experiementului. A venit ideea de a cultiva plante medicinale neglijate în România pentru a ajuta oamenii din zonă să valorifice atât floarea spontană, cât să şi cultive plantele medicinale pentru a avea un plus de venituri. Este un proiect inedit pentru Romania”, spune Bogdan Neacşu.

Specialiştii speră ca munca lor să contribuie la dezvoltarea mai multor tincturi, ceaiuri şi creme naturale. Până acum, aproape 20 de soiuri de plante medicinale au rodit în spaţiul experimental.

