Prefectul Capitalei va da amenzi dacă Primăria Sectorului 1 nu aplică hotărârile aprobate de Consiliul Local. Toni Greblă: Primarul, obligat să le pună în executare

Prefectul Capitalei, Toni Greblă, susține că va aplica amenzi dacă Primăria Sectorului 1, condusă de Clotilde Armand, nu pune în aplicare hotărârile aprobate de Consiliul Local, transmite .

Prefectul Capitalei: „Voi aplica amenzile prevăzute de lege”

„Un proiect de consiliu local are valoarea unui act normativ, a unei legi. Hotărârea trebuie însă pusă în executare de către executiv, adică de către primar şi aparatul primăriei (…) Este o activitate la care primarul este obligat. Eu am atacat şi am dat termene, să pună în aplicare acele hotărâri, după care voi aplica amenzile prevăzute de lege”, a afirmat oficialul, pentru Realitatea Plus.

Prefectul spune că a transmis Primăriei Sectorului 1 termene pentru remedierea unor aspecte, inclusiv în legătură cu faptul că unele proiecte de hotărâre nu sunt incluse pe ordinea de zi.

„Am multe sesizări din partea consilierilor – a cetăţenilor, dar şi a consilierilor Sectorului 1. Eu am atacat inclusiv în contencios administrativ unele dispoziţii ale primarului Sectorului 1 şi unele hotărâri ale Consiliului Local. Am dat de asemenea termene de a remedia ceea ce făcuse greşit sau ceea ce nu făcuse, pentru că unele proiecte de hotărâre de consiliu local nu le pune pe ordinea de zi. Şi din acest punct de vedere, cred că în ultimele două luni s-au făcut multe în acest sens. Şi o să mai fac”, a adăugat Toni Greblă.