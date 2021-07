Prefectul Nicolae Albu, pe B1 TV, despre inundațiile din Alba: Au fost ploi în fiecare zi, sunt pagube destul de însemnate. Au fost afectate foarte multe localități (VIDEO)

Nicolae Albu, prefectul din Alba, a vorbit despre inundațiile care au lovit județul și spune că au fost ploi în fiecare zi, iar zona rămâne momentan sub incidența codurilor. „Am fost afectați în foarte multe localități din județ, deci trebuie să intervenim peste tot”, a declarat oficialul, marți, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Aneta Sângeorzan.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Prefectul Nicolae Albu, pe B1 TV, despre inundațiile din Alba

Întrebat care este situația în județ la această oră, prefectul din Alba a afirmat: „Din păcate, suntem de mai multe zile sub incidența codurilor portocalii și roșii, au fost ploi în fiecare zi, ieri am avut cod roșu pe mai multe localități, Câmpeni, Abrud, Bistra, Lupșa, după aceea a coborât înspre Zlatna. A fost blocat în prima fază DN 75, după care DN 74 A, care face legătura de la Câmpeni, la Abrud, acolo am avut probleme la un pod. S-au mobilizat cei de la Drumuri naționale, împreună cu toți factorii responsabili și în maxim o oră a fost refăcută circulația, cu restricție de viteză. De asemenea, DN 75 în prima fază a fost deschis pe un fir, după aceea s-a desfăcut circulația pe întreaga suprafață. A fost afectat destul de mult între Bistra și Baia de Arieș, pe o suprafață de 10 kilometri”.

„Ploile continuă, noi avem forțe mobilizate în tot județul, am avut ajutor și de la alte județe, au fost premierul României și ministrul de Interne, și ministrul Apărării. Avem utilaje, avem forțe peste tot, singurul lucru este să se oprească ploile să putem interveni peste tot”, a adăugat el.

Referitor la pagube, oficialul a precizat: „Sunt pagube destul de însemnate. Noi, din prima zi, mergem cu cinci echipe de evaluare. Evaluează echipele toate pagubele produse atât în locuințe, cât și pe drumuri. Singura problemă este că am fost afectați în foarte multe localități din județ, deci trebuie să intervenim peste tot, dar, după cum v-am spus, avem forțe suficiente, intervenim. Când a fost ieri viitura, a trebuit să se oprească și după o jumătate de oră să intervenim să înlăturăm efectele. Pentru ziua de ieri, astăzi se face evaluarea. Am avut alaltăieri în jur de 120 de locuințe afectate”.

„Nu am avut persoane evacuate decât acum patru zile la Ocoliș, patru persoane au avut casele inundate, dar au mers la rude, nu au solicitat locuințe. De la rezervele de stat, am alocat căsuțe modulare pentru locuit. Singura localitate care a solicitat căsuțe modulare este Roșia Montană, localitatea Dăroaia. Acolo deja au fost montate patru locuințe modulare, astăzi se mai montează încă opt și vom aduce atât cât este necesar în funcție de solicitările de la UAT-uri”, a mai spus Nicolae Albu.

Întrebat dacă au fost probleme și cu electricitatea, prefectul a răspuns: „În prima zi, când a fost viitura foarte puternică, am avut 10.000 de adrese nealimentate, dar în cursul zilei următoare au fost remediate toate”.

Despre prognozele meteorologice, el a afirmat: „Din păcate, suntem sub incidența codurilor, dar suntem pregătiți să intervenim și să sperăm că aceste coduri vor ține cât mai puțin”.