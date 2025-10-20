Pregătiri pentru iarnă în Sectorul 6. Zeci de utilaje pentru deszăpezire

Se apropie iarna, iar în Sectorul 6, primarul Ciprian Ciucu ia toate măsurile să nu fie luat prin surprindere.

Ce pregătiri se fac pentru iarnă în Sectorul 6

Deși, calendaristic, este încă toamnă, Primăria Sectorului 6 ia măsuri din timp pentru sezonul rece. , instituție care se ocupă de curățenia stradală și deszăpezirea din sector, a finalizat pregătirile pentru intervențiile de iarnă. Echipele sunt organizate în regim de permanență, cu 64 de utilaje și 400 de angajați.

Sunt 49 de sărărițe și pluguri, 4 încărcătoare frontale, 10 platforme pentru cărat zăpada și un vehicul multifuncțional pentru deszăpezire și întreținere. Fiecare vehicul este monitorizat în timp real pe traseu, ceea ce permite gestionarea eficientă a resurselor, planificarea eficientă a traseelor și reducerea cu 20% a consumului de carburant. Ca și anul trecut, vor fi ajutați, la nevoie, de circa 60 de muncitori și 45 de utilaje de la ADPDU Sector 6.

De asemenea, în depozitele Administrației de Salubrizare sunt 1.600 de tone de material antiderapant, cu posibilitatea de aprovizionare cu încă minimum 3.000 de tone, în funcție de necesități.

Conform planului aprobat, intervențiile vor acoperi 634 de străzi și peste 23 milioane de metri pătrați de carosabil. Prioritate vor avea arterele principale, stațiile STB și traseele mijloacelor de transport public, zonele din proximitatea unităților medicale, a școlilor și a instituțiilor publice.

Sfaturi pentru șoferi

Pentru a circula ușor și în siguranță, șoferii trebuie să aibă mașinile echipate cu anvelope de iarnă. În același timp, sunt rugați să nu parcheze pe carosabil și să nu blocheze accesul utilajelor de deszăpezire.

Este al doilea sezon rece în care Primăria Sectorului 6 va face deszăpezirea cu forțe proprii, prin Administrația de Salubrizare.