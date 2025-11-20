Gigi Becali a ajuns astăzi pe . La cei 67 de ani ai săi, patronul FCSB a vorbit chiar el despre intervenția chirurgicală, dezvăluind totul într-un interviu. Află ce afecțiune l-a adus în această situație pe latifundiarul din Pipera.

De ce a ajuns Gigi Becali pe masa de operație

Patronul celor de la a trecut joi, 20 noiembrie 2025, printr-o intervenție chirurgicală la nivelul cervicalei. Operația a vizat partea superioară a coloanei, unde durerile îi afectau mobilitatea și starea generală de confort.

Gigi Becali a vorbit deschis despre procedură, într-un interviu în care a păstrat un ton calm și încrezător. Acesta a spus clar că, indiferent de operație, el crede că inima îi este într-o formă excelentă.

Înainte de intervenția la coloană, omul de afaceri a respectat cu strictețe recomandările medicilor. Aceștia i-au cerut să nu consume nimic cu 12 ore înainte de operație. De altfel, latifundiarul din Pipera susține de ani buni un stil de viață echilibrat, bazat pe alimentație curată, perioade de post și rugăciune zilnică.

„Mâine (n.r joi 20 noiembrie) mă operez la cervicală. Atunci, mi-a zis doctorul să nu mănânc nimic după 10-11 seara până la 11 ziua următoare”, a declarat acesta, notează cancan.ro.

Care este secretul lui Gigi Becali pentru o sănătate de fier

Gigi Becali susține că tonusul lui excelent se datorează, în mare parte, alimentației controlate chiar de el. Are propriile animale, de la care consumă carne, lapte, , convins că doar astfel mănâncă „curat”.

El spune că nu atinge carnea dacă nu provine de la un animal tăiat personal, fie că este vorba de vițel, oaie sau miel. Afaceristul afirmă că evită complet mezelurile și orice produs care nu îi inspiră încredere, considerând că acest stil de viață îi menține sănătatea.