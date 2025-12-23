Accident rutier pe Autostrada A7, pe breteaua de ieșire în dreptul municipiului Adjud, la câteva ore după deschiderea acestui tronson. Autoritățile intervin cu mai multe echipaje.

Primul accident rutier pe Autostrada A7

Un incident rutier a avut loc pe Autostrada A7, pe . Se poate spune că odată cu inaugurarea trosonului care face legătura între Focșani și Adjud, s-a produs și primul accident rutier. E drept câteva ore mai târziu după recepția lucrării și deschiderea drumului pentru șoferi.

Potrivit ISU Vrancea, este vorba despre o ciocnire, în care au fost implicate trei vehicule. Un TIR, o autoutilitară și un autoturism s-au lovit reciproc pe bretaua de ieșire de pe autostradă, din dreptul municipiului Adjud. La fața locului au fost trimise o autospeciala de stingere, o ambulanță și o autospecială de descarcerare. De asemenea, au ajuns și două echipaje de ambulanță SAJ.

Incident soldat cu patru victime

Din primele informații în urma impactului, au rezultat patru victime conștiente. Acestea au fost preluate și transporate de urgență la spital pentru îngrijiri și investigații

Inaugurare urmată de accident rutier

Șoferii au început să circule, pe autostradă, neîntrerupt, de la București până la Adjud. CNAIR a inaugurat, marți, 23 decembrie, de la ora 11.00 tronsonul dintre Focșani și Adjud. Iar la câteva ore, după deschiderea traficului s-a produs și primul accident rutier, pe

„Sectorul de autostradă Focşani – Adjud se deschide mâine, 23 decembrie 2025, la ora 11:00. Înainte de Crăciun se va circula pe încă 50 de kilometri din A7 (Autostrada Moldovei)”, a transmis Cristian Pistol, directorul CNAIR pe 22 decembrie.

Potrivit spuselor sale, la acest final de an, se va ajunge la un total de 195 de kilometri dați în folosință pe Autostrada A7. Astfel, legătura dintre cele două provincii istorice, Moldova și Țara Românească se va face mult mai rapid. Iar acest lucru este de natură să ducă la o mult mai accelerată a zonelor de pe traseu.