CNAIR a anunțat că va deschide un nou sector de autostradă, între Focșani și Adjud. Recepția lucrărilor și ceremonia de inagurare sunt programate pentru marți, 23 decembrie.

Segment de autostradă recepționat de CNAIR

Șoferii vor putea circula pe autostradă, neîntrerupt, de la București până la Adjud. CNAIR a anunțat că va deschide un nou tronson, între Focșani și Adjud, marți, 23 decembrie. Noua va fi dată în folosință începând cu ora 11.00, după finalizarea procedurilor de recepție, a anunțat directorul general al Companiei, Cristian Pistol, pe pagina sa de Facebook.

„Sectorul de autostradă Focşani – Adjud se deschide mâine, 23 decembrie 2025, la ora 11:00. Înainte de Crăciun se va circula pe încă 50 de kilometri din A7 (Autostrada Moldovei)”, a transmis Cristian Pistol.

Potrivit spuselor sale, la acest final de an, se va ajunge la un total de 195 de kilometri dați în folosință pe Autostrada A7. Astfel, legătura dintre cele două provincii istorice, Moldova și Țara Românească se va face mult mai rapid. Iar acest lucru este de natură să ducă la o mult mai accelerată a zonelor de pe traseu.

„Ajungem astfel anul acesta la 195 de km de autostradă deschiși pe A7. Economia Moldovei are acum o nouă perspectivă. Drumuri bune!”, a mai transmis Cristian Pistol. Românii circulă pe aproape 200 de kilometri de autostradă Odată cu deschiderea acestui sector, de către CNAIR, lungimea totală a Autostrăzii Moldovei dată în trafic va ajunge la aproape 200 de kilometri, mai exact 196 km. Distanța este măsurată între Ploiești (Dumbrava) și Adjud Nord. Prin conexiunea cu A3, șoferii vor putea ajunge până la București, pe un traseu de aproximativ 240 de kilometri de autostradă. Lucrările la Autostrada A7 au început în primăvara anului 2022. În următorii doi ani și jumătate au fost finalizate lucrările pe tronsonul Buzău – Adjud. În prezent, lucrările spre Bacău și Pașcani se află într-un stadiu avansat. Autostrada Moldovei este finanțată prin PNRR, iar lucrarea ar trebui să se încheie până în august 2026.

În prezent există o problemă care îngreunează pe tronsonul Bacău – Pașcani. Este vorba despre un litigiu aflat pe rolul instanțelor. O fundație, care administrează un cămin pentru vârstnici din Pașcani, a dat în judecată , Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, CNAIR, Statul Român și Agenția Națională pentru Protecția Mediului.